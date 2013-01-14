Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Трагедия в том, что они "под шумок" становятся "законами".
Да заканчивайте уже писать бред. Тысячи и тысячи бредовых и противоречивых законопроектов по многу лет валяются в загашниках рады. Любой идиот-депутун может подать. И никакой, пылившийся годами законопроект, не стает законом "под шумок" - всегда подают новый. Вы засыпаете бредом и враньем и эту ветку и кучу других. От того, что вы будете свои бредовые фантазии называть "реалиями", они менее бредовыми не становятся.
Попробую для Вас вновь разложить пример: http://slavinfo.dn.ua/novosti/959908 1. Из предприятия вывели и продали общежитие "под шумок" с людьми. 2. "Этническим украинцам и жильцам" не предлагалось.(они по коррупционным схемам работать бы не стали - только по Закону) 3. По "Закону" обязаны были при переводе из собственности предприятия в коммунальную провести капитальный ремонт. Жильцы бы в таком случае не позволили бы воровать. И взяли здание под "кондоминимум или ОСББ"
Сейчас это скинули на их головы и их нового ХОЗЯИНА... пожирайте сами себя, но не по Законам Украины. И это ещё не вся подноготная! Основная проблема: выведенный социальный норматив из прожиточного минимума Гражданина Украины под вой обезумевших кликуш(фильм "Донбасс" эпизод первый, второй и последний) Про "Монетизацию субсидий"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Я уже объяснял: Официально с 2011 года в Украине нет ни каких Прав у "населения". Работают официально только "Люди" - а остальное "ненажерные вымогатели" (Как выразился Рева
Это БРЕД СОБАЧИЙ, причем буквально.
Kudrjavuy написав:Основная проблема: выведенный социальный норматив из прожиточного минимума Гражданина Украины под вой обезумевших кликуш(фильм "Донбасс" эпизод первый, второй и последний) Про "Монетизацию субсидий"
И еще один бред. Весь ваш уровень - ссылаться на инфопомойки и на какой-то там фильм.