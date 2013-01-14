Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Трагедия в том, что они "под шумок" становятся "законами".
Да заканчивайте уже писать бред. Тысячи и тысячи бредовых и противоречивых законопроектов по многу лет валяются в загашниках рады. Любой идиот-депутун может подать. И никакой, пылившийся годами законопроект, не стает законом "под шумок" - всегда подают новый. Вы засыпаете бредом и враньем и эту ветку и кучу других. От того, что вы будете свои бредовые фантазии называть "реалиями", они менее бредовыми не становятся.
Попробую для Вас вновь разложить пример: http://slavinfo.dn.ua/novosti/959908 1. Из предприятия вывели и продали общежитие "под шумок" с людьми. 2. "Этническим украинцам и жильцам" не предлагалось.(они по коррупционным схемам работать бы не стали - только по Закону) 3. По "Закону" обязаны были при переводе из собственности предприятия в коммунальную провести капитальный ремонт. Жильцы бы в таком случае не позволили бы воровать. И взяли здание под "кондоминимум или ОСББ"
Сейчас это скинули на их головы и их нового ХОЗЯИНА... пожирайте сами себя, но не по Законам Украины. И это ещё не вся подноготная! Основная проблема: выведенный социальный норматив из прожиточного минимума Гражданина Украины под вой обезумевших кликуш(фильм "Донбасс" эпизод первый, второй и последний) Про "Монетизацию субсидий"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Я уже объяснял: Официально с 2011 года в Украине нет ни каких Прав у "населения". Работают официально только "Люди" - а остальное "ненажерные вымогатели" (Как выразился Рева
Это БРЕД СОБАЧИЙ, причем буквально.
Kudrjavuy написав:Основная проблема: выведенный социальный норматив из прожиточного минимума Гражданина Украины под вой обезумевших кликуш(фильм "Донбасс" эпизод первый, второй и последний) Про "Монетизацию субсидий"
И еще один бред. Весь ваш уровень - ссылаться на инфопомойки и на какой-то там фильм.
Kudrjavuy написав:Трагедия в том, что они "под шумок" становятся "законами".
Да заканчивайте уже писать бред. Тысячи и тысячи бредовых и противоречивых законопроектов по многу лет валяются в загашниках рады. Любой идиот-депутун может подать. И никакой, пылившийся годами законопроект, не стает законом "под шумок" - всегда подают новый. Вы засыпаете бредом и враньем и эту ветку и кучу других. От того, что вы будете свои бредовые фантазии называть "реалиями", они менее бредовыми не становятся.
На эти вещи позволяет взлянуть по иному обращения в ЕСПЧ. "Право" в Украине замечательное, только на нём сидит официально больше смотрящих, чем оно реализуется! Вам дают возможность о них узнать, а не слушать наёмных кликуш отрабатывающих свои 30 сребреников. Для Волгаря - в РФ ситуация куда критичнее, но там существуют огромные природные возможности "прокормиться на травке". У нас, а в особенности на Донбассе этого нет по определению.
- Рост откровенного криминала под видом "олигархата"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 14 лют, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Я уже объяснял: Официально с 2011 года в Украине нет ни каких Прав у "населения". Работают официально только "Люди" - а остальное "ненажерные вымогатели" (Как выразился Рева
Это БРЕД СОБАЧИЙ, причем буквально.
Kudrjavuy написав:Основная проблема: выведенный социальный норматив из прожиточного минимума Гражданина Украины под вой обезумевших кликуш(фильм "Донбасс" эпизод первый, второй и последний) Про "Монетизацию субсидий"
И еще один бред. Весь ваш уровень - ссылаться на инфопомойки и на какой-то там фильм.
https://www.segodnya.ua/economics/finan ... 72655.html https://www.ostro.org/donetsk/society/news/284915/ ..................... Тот же "Майдан" в 2011 году под ПФ города Донецка - два трупа, разогнали.... Как Раз против того, "Закона", которого НЕТ! - Батенька, опомнитесь! Я вам пять страниц расписал возвращая в нашу обыденность. И до сих пор исполняется проект "ТОГО ЗАКОНА" .....Пенсионная реформа 15го,...монетизация субсидий,... - будет монетизация бесплатного проезда льготникам - уписяетесь!.... Это и есть Украина!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Трагедия в том, что они "под шумок" становятся "законами".
Да заканчивайте уже писать бред. Тысячи и тысячи бредовых и противоречивых законопроектов по многу лет валяются в загашниках рады. Любой идиот-депутун может подать. И никакой, пылившийся годами законопроект, не стает законом "под шумок" - всегда подают новый. Вы засыпаете бредом и враньем и эту ветку и кучу других. От того, что вы будете свои бредовые фантазии называть "реалиями", они менее бредовыми не становятся.
На эти вещи позволяет взлянуть по иному обращения в ЕСПЧ. "Право" в Украине замечательное, только на нём сидит официально больше смотрящих, чем оно реализуется! Вам дают возможность о них узнать, а не слушать наёмных кликуш отрабатывающих свои 30 сребреников. Для Волгаря - в РФ ситуация куда критичнее, но там существуют огромные природные возможности "прокормиться на травке". У нас, а в особенности на Донбассе этого нет по определению.
- Рост откровенного криминала под видом "олигархата"
В той реальности, которая господствует на форуме - возможно да. В реале ситуация диаметрально противоположна АБСОЛЮТНО ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.
Волгарь написав:В той реальности, которая господствует на форуме - возможно да. В реале ситуация диаметрально противоположна АБСОЛЮТНО ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.
Блажен, кто верует! Мне то же до 13го пришлось работать ... От Курил до Волгограда. О ситуации в РФ ..., технологической разрухе, коррупции, системе смотрящих по каждой "теме"... На меня смотрели с дикими глазами , когда прилетев в Донецк - "Обнимал родную Землю" Эту глупость, как систему выстраивают сейчас и в Украине.
- Под вой обезумевшей черни из РФ от всевластия в оккупированной зоне, но правильным присмотром от ... у нас называют одним словом Х.у.й.л.а
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:В той реальности, которая господствует на форуме - возможно да. В реале ситуация диаметрально противоположна АБСОЛЮТНО ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.
Блажен, кто верует! Мне то же до 13го пришлось работать ... От Курил до Волгограда. О ситуации в РФ ..., технологической разрухе, коррупции, системе смотрящих по каждой "теме"... На меня смотрели с дикими глазами , когда прилетев в Донецк - "Обнимал родную Землю" Эту глупость, как систему выстраивают сейчас и в Украине.
- Под вой обезумевшей черни из РФ от всевластия в оккупированной зоне, но правильным присмотром от ... у нас называют одним словом Х.у.й.л.а
Технологическая разруха - Вы явно перепутали страну. Технологически отсталая страна НЕ МОЖЕТ в принципе создавать вооружений, которые поступают в РА в последние годы. Коррупция, да, но уже не клептократия, причем бытовая коррупция, как почти повсеместно на Украине - весьма редкое явление. Система смотрящих УМЕРЛА. Я работаю без крыши с 14-го года, и честно говоря, НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО БИЗНЕСА, у которого они (крыши) сохранились - может только у этнических харчевен/азербайджанских/армянских/грузинских/среднеазиатских. В результате экономлю 1500 долларов в месяц. Особенно интересно это выглядит при рассказе о Донецке до 2013-го - вероятно самом криминальном регионе бывшего СССР.