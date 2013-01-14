Додано: Чет 14 лют, 2019 12:01

Попробую для Вас вновь разложить пример:1. Из предприятия вывели и продали общежитие "под шумок" с людьми.2. "Этническим украинцам и жильцам" не предлагалось.(они по коррупционным схемам работать бы не стали - только по Закону)3. По "Закону" обязаны были при переводе из собственности предприятия в коммунальную провести капитальный ремонт. Жильцы бы в таком случае не позволили бы воровать. И взяли здание под "кондоминимум или ОСББ"Сейчас это скинули на их головы и их нового ХОЗЯИНА... пожирайте сами себя, но не по Законам Украины.И это ещё не вся подноготная!Основная проблема: выведенный социальный норматив из прожиточного минимума Гражданина Украины под вой обезумевших кликуш(фильм "Донбасс" эпизод первый, второй и последний)Про "Монетизацию субсидий"Я уже объяснял: Официально с 2011 года в Украине нет ни каких Прав у "населения". Работают официально только "Люди" - а остальное "ненажерные вымогатели" (Как выразился Рева