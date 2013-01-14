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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4217421842194220>
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:51

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Трагедия в том, что они "под шумок" становятся "законами".

Да заканчивайте уже писать бред. Тысячи и тысячи бредовых и противоречивых законопроектов по многу лет валяются в загашниках рады. Любой идиот-депутун может подать. И никакой, пылившийся годами законопроект, не стает законом "под шумок" - всегда подают новый.
Вы засыпаете бредом и враньем и эту ветку и кучу других. От того, что вы будете свои бредовые фантазии называть "реалиями", они менее бредовыми не становятся.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:01

Попробую для Вас вновь разложить пример:
http://slavinfo.dn.ua/novosti/959908
1. Из предприятия вывели и продали общежитие "под шумок" с людьми.
2. "Этническим украинцам и жильцам" не предлагалось.(они по коррупционным схемам работать бы не стали - только по Закону)
3. По "Закону" обязаны были при переводе из собственности предприятия в коммунальную провести капитальный ремонт. Жильцы бы в таком случае не позволили бы воровать. И взяли здание под "кондоминимум или ОСББ"

Сейчас это скинули на их головы и их нового ХОЗЯИНА... пожирайте сами себя, но не по Законам Украины.
И это ещё не вся подноготная!
Основная проблема: выведенный социальный норматив из прожиточного минимума Гражданина Украины под вой обезумевших кликуш(фильм "Донбасс" эпизод первый, второй и последний)
Про "Монетизацию субсидий"

Я уже объяснял: Официально с 2011 года в Украине нет ни каких Прав у "населения". Работают официально только "Люди" - а остальное "ненажерные вымогатели" (Как выразился Рева https://strana.ua/news/86403-ministr-so ... edjat.html )
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:05

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Я уже объяснял: Официально с 2011 года в Украине нет ни каких Прав у "населения". Работают официально только "Люди" - а остальное "ненажерные вымогатели" (Как выразился Рева

Это БРЕД СОБАЧИЙ, причем буквально.
  Kudrjavuy написав:Основная проблема: выведенный социальный норматив из прожиточного минимума Гражданина Украины под вой обезумевших кликуш(фильм "Донбасс" эпизод первый, второй и последний)
Про "Монетизацию субсидий"

И еще один бред. Весь ваш уровень - ссылаться на инфопомойки и на какой-то там фильм.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:06

  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Трагедия в том, что они "под шумок" становятся "законами".

Да заканчивайте уже писать бред. Тысячи и тысячи бредовых и противоречивых законопроектов по многу лет валяются в загашниках рады. Любой идиот-депутун может подать. И никакой, пылившийся годами законопроект, не стает законом "под шумок" - всегда подают новый.
Вы засыпаете бредом и враньем и эту ветку и кучу других. От того, что вы будете свои бредовые фантазии называть "реалиями", они менее бредовыми не становятся.

На эти вещи позволяет взлянуть по иному обращения в ЕСПЧ.
"Право" в Украине замечательное, только на нём сидит официально больше смотрящих, чем оно реализуется!
Вам дают возможность о них узнать, а не слушать наёмных кликуш отрабатывающих свои 30 сребреников.
Для Волгаря - в РФ ситуация куда критичнее, но там существуют огромные природные возможности "прокормиться на травке". У нас, а в особенности на Донбассе этого нет по определению.

- Рост откровенного криминала под видом "олигархата"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 14 лют, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:15

  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Я уже объяснял: Официально с 2011 года в Украине нет ни каких Прав у "населения". Работают официально только "Люди" - а остальное "ненажерные вымогатели" (Как выразился Рева

Это БРЕД СОБАЧИЙ, причем буквально.
  Kudrjavuy написав:Основная проблема: выведенный социальный норматив из прожиточного минимума Гражданина Украины под вой обезумевших кликуш(фильм "Донбасс" эпизод первый, второй и последний)
Про "Монетизацию субсидий"

И еще один бред. Весь ваш уровень - ссылаться на инфопомойки и на какой-то там фильм.

https://www.segodnya.ua/economics/finan ... 72655.html
https://www.ostro.org/donetsk/society/news/284915/
.....................
Тот же "Майдан" в 2011 году под ПФ города Донецка - два трупа, разогнали....
Как Раз против того, "Закона", которого НЕТ!
- Батенька, опомнитесь!
Я вам пять страниц расписал возвращая в нашу обыденность.
И до сих пор исполняется проект "ТОГО ЗАКОНА" .....Пенсионная реформа 15го,...монетизация субсидий,... - будет монетизация бесплатного проезда льготникам - уписяетесь!....
Это и есть Украина!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:18

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

С утра под Песками-Авдеевкой много шумели.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:24

  Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Трагедия в том, что они "под шумок" становятся "законами".

Да заканчивайте уже писать бред. Тысячи и тысячи бредовых и противоречивых законопроектов по многу лет валяются в загашниках рады. Любой идиот-депутун может подать. И никакой, пылившийся годами законопроект, не стает законом "под шумок" - всегда подают новый.
Вы засыпаете бредом и враньем и эту ветку и кучу других. От того, что вы будете свои бредовые фантазии называть "реалиями", они менее бредовыми не становятся.

На эти вещи позволяет взлянуть по иному обращения в ЕСПЧ.
"Право" в Украине замечательное, только на нём сидит официально больше смотрящих, чем оно реализуется!
Вам дают возможность о них узнать, а не слушать наёмных кликуш отрабатывающих свои 30 сребреников.
Для Волгаря - в РФ ситуация куда критичнее, но там существуют огромные природные возможности "прокормиться на травке". У нас, а в особенности на Донбассе этого нет по определению.

- Рост откровенного криминала под видом "олигархата"

В той реальности, которая господствует на форуме - возможно да.
В реале ситуация диаметрально противоположна АБСОЛЮТНО ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:36

  Волгарь написав:В той реальности, которая господствует на форуме - возможно да.
В реале ситуация диаметрально противоположна АБСОЛЮТНО ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

:D :D :mrgreen:
Блажен, кто верует!
Мне то же до 13го пришлось работать ... От Курил до Волгограда.
О ситуации в РФ ..., технологической разрухе, коррупции, системе смотрящих по каждой "теме"...
На меня смотрели с дикими глазами :shock: , когда прилетев в Донецк - "Обнимал родную Землю" :D
Эту глупость, как систему выстраивают сейчас и в Украине.

- Под вой обезумевшей черни из РФ от всевластия в оккупированной зоне, но правильным присмотром от ... у нас называют одним словом Х.у.й.л.а
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:57

  Kudrjavuy написав:С утра под Песками-Авдеевкой много шумели.


Сами-то откуда пишите, если не секрет конечно ?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:59

  Kudrjavuy написав:
  Волгарь написав:В той реальности, которая господствует на форуме - возможно да.
В реале ситуация диаметрально противоположна АБСОЛЮТНО ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

:D :D :mrgreen:
Блажен, кто верует!
Мне то же до 13го пришлось работать ... От Курил до Волгограда.
О ситуации в РФ ..., технологической разрухе, коррупции, системе смотрящих по каждой "теме"...
На меня смотрели с дикими глазами :shock: , когда прилетев в Донецк - "Обнимал родную Землю" :D
Эту глупость, как систему выстраивают сейчас и в Украине.

- Под вой обезумевшей черни из РФ от всевластия в оккупированной зоне, но правильным присмотром от ... у нас называют одним словом Х.у.й.л.а

Технологическая разруха - Вы явно перепутали страну. Технологически отсталая страна НЕ МОЖЕТ в принципе создавать вооружений, которые поступают в РА в последние годы. Коррупция, да, но уже не клептократия, причем бытовая коррупция, как почти повсеместно на Украине - весьма редкое явление. Система смотрящих УМЕРЛА. Я работаю без крыши с 14-го года, и честно говоря, НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО БИЗНЕСА, у которого они (крыши) сохранились - может только у этнических харчевен/азербайджанских/армянских/грузинских/среднеазиатских. В результате экономлю 1500 долларов в месяц. Особенно интересно это выглядит при рассказе о Донецке до 2013-го - вероятно самом криминальном регионе бывшего СССР.
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