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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:02
Kudrjavuy написав:
Я вам пять страниц расписал возвращая в нашу обыденность.
И до сих пор исполняется проект "ТОГО ЗАКОНА" .....Пенсионная реформа 15го,...монетизация субсидий,... - будет монетизация бесплатного проезда льготникам - уписяетесь!....
Пять страниц чуши, бреда и паранойи. А монетизация льгот и субсидий - единственно разумный выход, "уписяться" тут можете только вы от перевозбуждения.
Проект не может выполняться в принципе, он всего лишь проект.
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