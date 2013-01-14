Пять страниц чуши, бреда и паранойи. А монетизация льгот и субсидий - единственно разумный выход, "уписяться" тут можете только вы от перевозбуждения.
Проект не может выполняться в принципе, он всего лишь проект.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:02
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Пять страниц чуши, бреда и паранойи. А монетизация льгот и субсидий - единственно разумный выход, "уписяться" тут можете только вы от перевозбуждения.
Проект не может выполняться в принципе, он всего лишь проект.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:04
- Это для бабушек, Коих воры официально лиши всего!
- Им "петины 200грн", сегодня "манна небесная".
- Но Вы должны уже понимать, что такое "Государство" и откуда беруться деньги!
- Воры, сегодня, парализовали всю промышленность, транспорт,....
- Из казённого бюджета средства пошли только по "схемам" на вывод из страны. Стоят шахты, заводы, железная дорога не перевозит продукцию,... торговля зависла - по причины того, что у населения просто напросто нет денег.
Ни кто не работает - все торгуют на данный момент "голосами" ибо только за них платят деньги.
Каждый нормальный честный трудоспособный человек - вынужден бежать за пределы Украины - кормить реально семью детей.
- "Они" - "Жити по новому"
- Населению в Украине осталось жить только в виде рабов.
- К выборам страна загнана не просто в преддефолтное состояние, а в экономическую, правовую пародию.( "Квартал 95")
Причём шествие абсурда только форсируется откровенными "кликушами".
(Сюжет последний фильм "Донбасс")
Воры это замечательно понимают - именно по этой причине каждый, уважающий себя ВОР, имеет "свою партию"("политический проект") - на случай если их начнут по Закону отстреливать или вырезать, то бежать можно и прикрываться по "Политическим мотивам".
- Вам это не рассказывали?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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