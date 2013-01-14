Пять страниц чуши, бреда и паранойи. А монетизация льгот и субсидий - единственно разумный выход, "уписяться" тут можете только вы от перевозбуждения.
Проект не может выполняться в принципе, он всего лишь проект.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:02
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Пять страниц чуши, бреда и паранойи. А монетизация льгот и субсидий - единственно разумный выход, "уписяться" тут можете только вы от перевозбуждения.
Проект не может выполняться в принципе, он всего лишь проект.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:04
- Это для бабушек, Коих воры официально лиши всего!
- Им "петины 200грн", сегодня "манна небесная".
- Но Вы должны уже понимать, что такое "Государство" и откуда беруться деньги!
- Воры, сегодня, парализовали всю промышленность, транспорт,....
- Из казённого бюджета средства пошли только по "схемам" на вывод из страны. Стоят шахты, заводы, железная дорога не перевозит продукцию,... торговля зависла - по причины того, что у населения просто напросто нет денег.
Ни кто не работает - все торгуют на данный момент "голосами" ибо только за них платят деньги.
Каждый нормальный честный трудоспособный человек - вынужден бежать за пределы Украины - кормить реально семью детей.
- "Они" - "Жити по новому"
- Населению в Украине осталось жить только в виде рабов.
- К выборам страна загнана не просто в преддефолтное состояние, а в экономическую, правовую пародию.( "Квартал 95")
Причём шествие абсурда только форсируется откровенными "кликушами".
(Сюжет последний фильм "Донбасс")
Воры это замечательно понимают - именно по этой причине каждый, уважающий себя ВОР, имеет "свою партию"("политический проект") - на случай если их начнут по Закону отстреливать или вырезать, то бежать можно и прикрываться по "Политическим мотивам".
- Вам это не рассказывали?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:46
Если позволите, еще одно замечание. Ваш взгляд на окружающую действительность явно изобличает в Вас (уж простите) типичного МИЗАНТРОПА.
Думаю, что описывая ситуацию по обе стороны линии противостояния в Донбассе, Вы ничуть не преувеличиваете. А вот перенос ее на всю Украину (или ситуацию в ЛНДР на Россию) - явное преувеличение. Несомненно, и там и там все далеко не блестяще, но апокалипсиса, о котором Вы вещаете ежедневно, ТОЧНО НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:53
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Стоит вся промышленность и весь транспорт? Вы банальный врун
Только по схемам и только на выход? Ничего-ничего вообще на целевые расходы? Вы опять банально врете
И опять вранье... Тут даже комментировать нечего, каждый день вижу, как торговля "зависла"
И опять вранье. Убогое, тупое вранье
И опять вранье. Еще более убогое и тупое
И снова вранье
Kudrjavuy, это уже перебор. Будете продолжать в том же духе - писать будете только в спецтеме "Хроники вранья от Кудрявого"
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:05
Вы не задумываетесь, когда вторите своему Геббельсу!
В Истории Великий Вождь Немецкого народа тоже призывал "Пушки вместо масла!" - Это Был ІІІ Рейх.
- В результате Это назвали одним словом: "Фашизм"!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:26
Вы не оригинальны - этот лозунг родился задолго до национал-социализма, еще во времена Вильгельма II. Насчет Гебельса - я неплохо ориентируюсь в персоналиях российского правящего класса, и честно говоря, не вижу среди него НИ ОДНОГО персонажа, хоть чем-то напоминающего хромножку Йозепа.
Да и Минпропаганды в России точно нет. А вот некоторые посты наших форумчан вполне могли бы послужить комментариями к передовицам этого персонажа в Фольксширер Беобахтер лет 85 назад, причем модерация форума по странному стечению обстоятельств не обращает на подобные пассажи никакого внимания.
Насчет технологической продвинутости - я мог бы привести множество примеров, но не буду - эта тема (как и реальный технологичсекий уровень промышленности на Украине)здесь строжайшее табу. Просто замечу, что за последние 28 лет одним из сильнейших в мире когда-то украинским ВПК был создан ВСЕГО ОДИН образец выпускающихся серийно видов вооружений, но и у него, судя по всему, огромные проблемы с качеством материалов и изготовления.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:50
Волгарь
Это о Ваших "кликушах":
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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