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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4217421842194220
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:02

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Я вам пять страниц расписал возвращая в нашу обыденность.
И до сих пор исполняется проект "ТОГО ЗАКОНА" .....Пенсионная реформа 15го,...монетизация субсидий,... - будет монетизация бесплатного проезда льготникам - уписяетесь!....

Пять страниц чуши, бреда и паранойи. А монетизация льгот и субсидий - единственно разумный выход, "уписяться" тут можете только вы от перевозбуждения.
Проект не может выполняться в принципе, он всего лишь проект.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:04

  Faceless написав:Пять страниц чуши, бреда и паранойи. А монетизация льгот и субсидий - единственно разумный выход, "уписяться" тут можете только вы от перевозбуждения.
Проект не может выполняться в принципе, он всего лишь проект.

:D
- Это для бабушек, Коих воры официально лиши всего!
- Им "петины 200грн", сегодня "манна небесная".
- Но Вы должны уже понимать, что такое "Государство" и откуда беруться деньги!
- Воры, сегодня, парализовали всю промышленность, транспорт,....
- Из казённого бюджета средства пошли только по "схемам" на вывод из страны. Стоят шахты, заводы, железная дорога не перевозит продукцию,... торговля зависла - по причины того, что у населения просто напросто нет денег.
Ни кто не работает - все торгуют на данный момент "голосами" ибо только за них платят деньги.
Каждый нормальный честный трудоспособный человек - вынужден бежать за пределы Украины - кормить реально семью детей.
- "Они" - "Жити по новому"
- Населению в Украине осталось жить только в виде рабов.
- К выборам страна загнана не просто в преддефолтное состояние, а в экономическую, правовую пародию.( :mrgreen: "Квартал 95")

Причём шествие абсурда только форсируется откровенными "кликушами".
(Сюжет последний фильм "Донбасс")
Воры это замечательно понимают - именно по этой причине каждый, уважающий себя ВОР, имеет "свою партию"("политический проект") - на случай если их начнут по Закону отстреливать или вырезать, то бежать можно и прикрываться по "Политическим мотивам".
- Вам это не рассказывали? :shock:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:46

  Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:Пять страниц чуши, бреда и паранойи. А монетизация льгот и субсидий - единственно разумный выход, "уписяться" тут можете только вы от перевозбуждения.
Проект не может выполняться в принципе, он всего лишь проект.

:D
- Это для бабушек, Коих воры официально лиши всего!
- Им "петины 200грн", сегодня "манна небесная".
- Но Вы должны уже понимать, что такое "Государство" и откуда беруться деньги!
- Воры, сегодня, парализовали всю промышленность, транспорт,....
- Из казённого бюджета средства пошли только по "схемам" на вывод из страны. Стоят шахты, заводы, железная дорога не перевозит продукцию,... торговля зависла - по причины того, что у населения просто напросто нет денег.
Ни кто не работает - все торгуют на данный момент "голосами" ибо только за них платят деньги.
Каждый нормальный честный трудоспособный человек - вынужден бежать за пределы Украины - кормить реально семью детей.
- "Они" - "Жити по новому"
- Населению в Украине осталось жить только в виде рабов.
- К выборам страна загнана не просто в преддефолтное состояние, а в экономическую, правовую пародию.( :mrgreen: "Квартал 95")

Причём шествие абсурда только форсируется откровенными "кликушами".
(Сюжет последний фильм "Донбасс")
Воры это замечательно понимают - именно по этой причине каждый, уважающий себя ВОР, имеет "свою партию"("политический проект") - на случай если их начнут по Закону отстреливать или вырезать, то бежать можно и прикрываться по "Политическим мотивам".
- Вам это не рассказывали? :shock:

Если позволите, еще одно замечание. Ваш взгляд на окружающую действительность явно изобличает в Вас (уж простите) типичного МИЗАНТРОПА.
Думаю, что описывая ситуацию по обе стороны линии противостояния в Донбассе, Вы ничуть не преувеличиваете. А вот перенос ее на всю Украину (или ситуацию в ЛНДР на Россию) - явное преувеличение. Несомненно, и там и там все далеко не блестяще, но апокалипсиса, о котором Вы вещаете ежедневно, ТОЧНО НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:53

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:- Воры, сегодня, парализовали всю промышленность, транспорт,....

Стоит вся промышленность и весь транспорт? Вы банальный врун
  Kudrjavuy написав:Из казённого бюджета средства пошли только по "схемам" на вывод из страны.

Только по схемам и только на выход? Ничего-ничего вообще на целевые расходы? Вы опять банально врете
  Kudrjavuy написав:торговля зависла - по причины того, что у населения просто напросто нет денег.

И опять вранье... Тут даже комментировать нечего, каждый день вижу, как торговля "зависла"
  Kudrjavuy написав:Ни кто не работает - все торгуют на данный момент "голосами"

И опять вранье. Убогое, тупое вранье
  Kudrjavuy написав:Каждый нормальный честный трудоспособный человек - вынужден бежать за пределы Украины

И опять вранье. Еще более убогое и тупое
  Kudrjavuy написав:К выборам страна загнана не просто в преддефолтное состояние, а в экономическую, правовую пародию

И снова вранье

Kudrjavuy, это уже перебор. Будете продолжать в том же духе - писать будете только в спецтеме "Хроники вранья от Кудрявого"
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:05

  Волгарь написав:Технологическая разруха - Вы явно перепутали страну. Технологически отсталая страна НЕ МОЖЕТ в принципе создавать вооружений, которые поступают в РА в последние годы. Коррупция, да, но уже не клептократия, причем бытовая коррупция, как почти повсеместно на Украине - весьма редкое явление. Система смотрящих УМЕРЛА. Я работаю без крыши с 14-го года, и честно говоря, НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО БИЗНЕСА, у которого они (крыши) сохранились - может только у этнических харчевен/азербайджанских/армянских/грузинских/среднеазиатских. В результате экономлю 1500 долларов в месяц. Особенно интересно это выглядит при рассказе о Донецке до 2013-го - вероятно самом криминальном регионе бывшего СССР.

:D
Вы не задумываетесь, когда вторите своему Геббельсу!
В Истории Великий Вождь Немецкого народа тоже призывал "Пушки вместо масла!" - Это Был ІІІ Рейх.
- В результате Это назвали одним словом: "Фашизм"!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:26

  Kudrjavuy написав:
  Волгарь написав:Технологическая разруха - Вы явно перепутали страну. Технологически отсталая страна НЕ МОЖЕТ в принципе создавать вооружений, которые поступают в РА в последние годы. Коррупция, да, но уже не клептократия, причем бытовая коррупция, как почти повсеместно на Украине - весьма редкое явление. Система смотрящих УМЕРЛА. Я работаю без крыши с 14-го года, и честно говоря, НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО БИЗНЕСА, у которого они (крыши) сохранились - может только у этнических харчевен/азербайджанских/армянских/грузинских/среднеазиатских. В результате экономлю 1500 долларов в месяц. Особенно интересно это выглядит при рассказе о Донецке до 2013-го - вероятно самом криминальном регионе бывшего СССР.

:D
Вы не задумываетесь, когда вторите своему Геббельсу!
В Истории Великий Вождь Немецкого народа тоже призывал "Пушки вместо масла!" - Это Был ІІІ Рейх.
- В результате Это назвали одним словом: "Фашизм"!

Вы не оригинальны - этот лозунг родился задолго до национал-социализма, еще во времена Вильгельма II. Насчет Гебельса - я неплохо ориентируюсь в персоналиях российского правящего класса, и честно говоря, не вижу среди него НИ ОДНОГО персонажа, хоть чем-то напоминающего хромножку Йозепа.
Да и Минпропаганды в России точно нет. А вот некоторые посты наших форумчан вполне могли бы послужить комментариями к передовицам этого персонажа в Фольксширер Беобахтер лет 85 назад, причем модерация форума по странному стечению обстоятельств не обращает на подобные пассажи никакого внимания.
Насчет технологической продвинутости - я мог бы привести множество примеров, но не буду - эта тема (как и реальный технологичсекий уровень промышленности на Украине)здесь строжайшее табу. Просто замечу, что за последние 28 лет одним из сильнейших в мире когда-то украинским ВПК был создан ВСЕГО ОДИН образец выпускающихся серийно видов вооружений, но и у него, судя по всему, огромные проблемы с качеством материалов и изготовления.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:50

Волгарь
:D
Это о Ваших "кликушах":

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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