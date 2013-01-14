Додано: Чет 14 лют, 2019 15:04

Faceless написав: Пять страниц чуши, бреда и паранойи. А монетизация льгот и субсидий - единственно разумный выход, "уписяться" тут можете только вы от перевозбуждения.

Проект не может выполняться в принципе, он всего лишь проект. Пять страниц чуши, бреда и паранойи. А монетизация льгот и субсидий - единственно разумный выход, "уписяться" тут можете только вы от перевозбуждения.Проект не может выполняться в принципе, он всего лишь проект.

- Это для бабушек, Коих воры официально лиши всего!- Им "петины 200грн", сегодня "манна небесная".- Но Вы должны уже понимать, что такое "Государство" и откуда беруться деньги!- Воры, сегодня, парализовали всю промышленность, транспорт,....- Из казённого бюджета средства пошли только по "схемам" на вывод из страны. Стоят шахты, заводы, железная дорога не перевозит продукцию,... торговля зависла - по причины того, что у населения просто напросто нет денег.Ни кто не работает - все торгуют на данный момент "голосами" ибо только за них платят деньги.Каждый нормальный честный трудоспособный человек - вынужден бежать за пределы Украины - кормить реально семью детей.- "Они" - "Жити по новому"- Населению в Украине осталось жить только в виде рабов.- К выборам страна загнана не просто в преддефолтное состояние, а в экономическую, правовую пародию.("Квартал 95")Причём шествие абсурда только форсируется откровенными "кликушами".Воры это замечательно понимают - именно по этой причине каждый, уважающий себя ВОР, имеет "свою партию"("политический проект") - на случай если их начнут по Закону отстреливать или вырезать, то бежать можно и прикрываться по "Политическим мотивам".- Вам это не рассказывали?