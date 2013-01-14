Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Я вам пять страниц расписал возвращая в нашу обыденность. И до сих пор исполняется проект "ТОГО ЗАКОНА" .....Пенсионная реформа 15го,...монетизация субсидий,... - будет монетизация бесплатного проезда льготникам - уписяетесь!....
Пять страниц чуши, бреда и паранойи. А монетизация льгот и субсидий - единственно разумный выход, "уписяться" тут можете только вы от перевозбуждения. Проект не может выполняться в принципе, он всего лишь проект.
Faceless написав:Пять страниц чуши, бреда и паранойи. А монетизация льгот и субсидий - единственно разумный выход, "уписяться" тут можете только вы от перевозбуждения. Проект не может выполняться в принципе, он всего лишь проект.
- Это для бабушек, Коих воры официально лиши всего! - Им "петины 200грн", сегодня "манна небесная". - Но Вы должны уже понимать, что такое "Государство" и откуда беруться деньги! - Воры, сегодня, парализовали всю промышленность, транспорт,.... - Из казённого бюджета средства пошли только по "схемам" на вывод из страны. Стоят шахты, заводы, железная дорога не перевозит продукцию,... торговля зависла - по причины того, что у населения просто напросто нет денег. Ни кто не работает - все торгуют на данный момент "голосами" ибо только за них платят деньги. Каждый нормальный честный трудоспособный человек - вынужден бежать за пределы Украины - кормить реально семью детей. - "Они" - "Жити по новому" - Населению в Украине осталось жить только в виде рабов. - К выборам страна загнана не просто в преддефолтное состояние, а в экономическую, правовую пародию.( "Квартал 95")
Причём шествие абсурда только форсируется откровенными "кликушами". (Сюжет последний фильм "Донбасс") Воры это замечательно понимают - именно по этой причине каждый, уважающий себя ВОР, имеет "свою партию"("политический проект") - на случай если их начнут по Закону отстреливать или вырезать, то бежать можно и прикрываться по "Политическим мотивам". - Вам это не рассказывали?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Faceless написав:Пять страниц чуши, бреда и паранойи. А монетизация льгот и субсидий - единственно разумный выход, "уписяться" тут можете только вы от перевозбуждения. Проект не может выполняться в принципе, он всего лишь проект.
- Это для бабушек, Коих воры официально лиши всего! - Им "петины 200грн", сегодня "манна небесная". - Но Вы должны уже понимать, что такое "Государство" и откуда беруться деньги! - Воры, сегодня, парализовали всю промышленность, транспорт,.... - Из казённого бюджета средства пошли только по "схемам" на вывод из страны. Стоят шахты, заводы, железная дорога не перевозит продукцию,... торговля зависла - по причины того, что у населения просто напросто нет денег. Ни кто не работает - все торгуют на данный момент "голосами" ибо только за них платят деньги. Каждый нормальный честный трудоспособный человек - вынужден бежать за пределы Украины - кормить реально семью детей. - "Они" - "Жити по новому" - Населению в Украине осталось жить только в виде рабов. - К выборам страна загнана не просто в преддефолтное состояние, а в экономическую, правовую пародию.( "Квартал 95")
Причём шествие абсурда только форсируется откровенными "кликушами". (Сюжет последний фильм "Донбасс") Воры это замечательно понимают - именно по этой причине каждый, уважающий себя ВОР, имеет "свою партию"("политический проект") - на случай если их начнут по Закону отстреливать или вырезать, то бежать можно и прикрываться по "Политическим мотивам". - Вам это не рассказывали?
Если позволите, еще одно замечание. Ваш взгляд на окружающую действительность явно изобличает в Вас (уж простите) типичного МИЗАНТРОПА. Думаю, что описывая ситуацию по обе стороны линии противостояния в Донбассе, Вы ничуть не преувеличиваете. А вот перенос ее на всю Украину (или ситуацию в ЛНДР на Россию) - явное преувеличение. Несомненно, и там и там все далеко не блестяще, но апокалипсиса, о котором Вы вещаете ежедневно, ТОЧНО НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ.
Волгарь написав:Технологическая разруха - Вы явно перепутали страну. Технологически отсталая страна НЕ МОЖЕТ в принципе создавать вооружений, которые поступают в РА в последние годы. Коррупция, да, но уже не клептократия, причем бытовая коррупция, как почти повсеместно на Украине - весьма редкое явление. Система смотрящих УМЕРЛА. Я работаю без крыши с 14-го года, и честно говоря, НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО БИЗНЕСА, у которого они (крыши) сохранились - может только у этнических харчевен/азербайджанских/армянских/грузинских/среднеазиатских. В результате экономлю 1500 долларов в месяц. Особенно интересно это выглядит при рассказе о Донецке до 2013-го - вероятно самом криминальном регионе бывшего СССР.
Вы не задумываетесь, когда вторите своему Геббельсу! В Истории Великий Вождь Немецкого народа тоже призывал "Пушки вместо масла!" - Это Был ІІІ Рейх. - В результате Это назвали одним словом: "Фашизм"!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:Технологическая разруха - Вы явно перепутали страну. Технологически отсталая страна НЕ МОЖЕТ в принципе создавать вооружений, которые поступают в РА в последние годы. Коррупция, да, но уже не клептократия, причем бытовая коррупция, как почти повсеместно на Украине - весьма редкое явление. Система смотрящих УМЕРЛА. Я работаю без крыши с 14-го года, и честно говоря, НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО БИЗНЕСА, у которого они (крыши) сохранились - может только у этнических харчевен/азербайджанских/армянских/грузинских/среднеазиатских. В результате экономлю 1500 долларов в месяц. Особенно интересно это выглядит при рассказе о Донецке до 2013-го - вероятно самом криминальном регионе бывшего СССР.
Вы не задумываетесь, когда вторите своему Геббельсу! В Истории Великий Вождь Немецкого народа тоже призывал "Пушки вместо масла!" - Это Был ІІІ Рейх. - В результате Это назвали одним словом: "Фашизм"!
Вы не оригинальны - этот лозунг родился задолго до национал-социализма, еще во времена Вильгельма II. Насчет Гебельса - я неплохо ориентируюсь в персоналиях российского правящего класса, и честно говоря, не вижу среди него НИ ОДНОГО персонажа, хоть чем-то напоминающего хромножку Йозепа. Да и Минпропаганды в России точно нет. А вот некоторые посты наших форумчан вполне могли бы послужить комментариями к передовицам этого персонажа в Фольксширер Беобахтер лет 85 назад, причем модерация форума по странному стечению обстоятельств не обращает на подобные пассажи никакого внимания. Насчет технологической продвинутости - я мог бы привести множество примеров, но не буду - эта тема (как и реальный технологичсекий уровень промышленности на Украине)здесь строжайшее табу. Просто замечу, что за последние 28 лет одним из сильнейших в мире когда-то украинским ВПК был создан ВСЕГО ОДИН образец выпускающихся серийно видов вооружений, но и у него, судя по всему, огромные проблемы с качеством материалов и изготовления.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Faceless написав:Kudrjavuy, это уже перебор. Будете продолжать в том же духе - писать будете только в спецтеме "Хроники вранья от Кудрявого"
Когда здесь мы не в состоянии найти общее видение, то представтье, что достаётся населению, что действительно Работает, служит, добывает уголь, плавит метал, вынужден облучаться под жестким излучением, дышит вредными химическими испарениями,... - ЧЕСТНО!
Ему остаётся только смотреть, как "Жити по Новому!". А сами дохнут в построении кому то "нового життя". Именно с этой причиной можно увязать агрессию РФ - между собой уже давно усё порешали(при чём до "Минска"), но вот........ - Есть вещи, что здесь я принципиально не затрагиваю: Одним словом Вы более, чем не правы! (У меня есть свои "границы")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:Вы не оригинальны - этот лозунг родился задолго до национал-социализма, еще во времена Вильгельма II. Насчет Гебельса - я неплохо ориентируюсь в персоналиях российского правящего класса, и честно говоря, не вижу среди него НИ ОДНОГО персонажа, хоть чем-то напоминающего хромножку Йозепа. Да и Минпропаганды в России точно нет. А вот некоторые посты наших форумчан вполне могли бы послужить комментариями к передовицам этого персонажа в Фольксширер Беобахтер лет 85 назад, причем модерация форума по странному стечению обстоятельств не обращает на подобные пассажи никакого внимания. Насчет технологической продвинутости - я мог бы привести множество примеров, но не буду - эта тема (как и реальный технологичсекий уровень промышленности на Украине)здесь строжайшее табу. Просто замечу, что за последние 28 лет одним из сильнейших в мире когда-то украинским ВПК был создан ВСЕГО ОДИН образец выпускающихся серийно видов вооружений, но и у него, судя по всему, огромные проблемы с качеством материалов и изготовления.
Это Вам факт официальной легализации и амнистии тем, кто "брал Крым и Донбасс" в 13м и весной 14го
Путин предложил простить лидеров преступных группировок
Президент РФ Владимир Путин предложил освобождать от уголовной ответственности лидеров преступных группировок, если они добровольно прекратили своё участие в них и способствовали пресечению их деятельности. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Сообщается, что с соответствующей инициативой Путин обратился в Государственную думу. Предлагаемые уточнения в Уголовный кодекс опубликованы на сайте Госдумы.
Одновременно с этим Путин предложил законопроект об ужесточении наказания за участие в преступных сообществах. В частности, занимающим высшее положение в преступной иерархии будет грозить до 15 лет тюрьмы, а руководителям операций – до 20 лет.
В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что в России организованные преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления, а их лидеры, благодаря своему положению, уходят от ответственности.
И тех, кто сейчас переполнил Украину. Надеюсь, что не открою секрет, что практически все группировки жестко подконтрольны "власти"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.