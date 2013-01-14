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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 20:17
Kudrjavuy написав:
- Воры, сегодня, парализовали всю промышленность, транспорт,....
Вот это юлеботов штормит.
Пишут откровенный бред. Пишут много и часто, всё по заветам советской пропаганды
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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