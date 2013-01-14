Вот это юлеботов штормит.
Пишут откровенный бред. Пишут много и часто, всё по заветам советской пропаганды
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 20:17
Вот это юлеботов штормит.
Пишут откровенный бред. Пишут много и часто, всё по заветам советской пропаганды
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:30
|