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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4218421942204221
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:17

  Kudrjavuy написав:- Воры, сегодня, парализовали всю промышленность, транспорт,....

Вот это юлеботов штормит.
Пишут откровенный бред. Пишут много и часто, всё по заветам советской пропаганды
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:30

  Kudrjavuy написав:Волгарь
:D
Это о Ваших "кликушах":


Еще одно подтверждение моего тезиса о том, что основная аудитория пропагандистских передач на российском телевидении находится за пределами России.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:17

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:Kudrjavuy, это уже перебор. Будете продолжать в том же духе - писать будете только в спецтеме "Хроники вранья от Кудрявого"

:shock:
Когда здесь мы не в состоянии найти общее видение, то представтье, что достаётся населению, что действительно Работает, служит, добывает уголь, плавит метал, вынужден облучаться под жестким излучением, дышит вредными химическими испарениями,... - ЧЕСТНО!

Ему остаётся только смотреть, как "Жити по Новому!".
А сами дохнут в построении кому то "нового життя". Именно с этой причиной можно увязать агрессию РФ - между собой уже давно усё порешали(при чём до "Минска"), но вот........
- Есть вещи, что здесь я принципиально не затрагиваю: Одним словом Вы более, чем не правы!
(У меня есть свои "границы")
Не прикрывайтесь населением. Вы строчите потоки вранья и бреда. Даже оспорить это не пытаетесь
Faceless
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  #<1 ... 4218421942204221
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