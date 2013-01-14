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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лют, 2019 20:17
Kudrjavuy написав:
- Воры, сегодня, парализовали всю промышленность, транспорт,....
Вот это юлеботов штормит.
Пишут откровенный бред. Пишут много и часто, всё по заветам советской пропаганды
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:30
Kudrjavuy написав:Волгарь
Это о Ваших "кликушах":
Еще одно подтверждение моего тезиса о том, что основная аудитория пропагандистских передач на российском телевидении находится за пределами России.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:17
Kudrjavuy написав:
Faceless написав:
Kudrjavuy, это уже перебор. Будете продолжать в том же духе - писать будете только в спецтеме "Хроники вранья от Кудрявого"
Когда здесь мы не в состоянии найти общее видение, то представтье, что достаётся населению, что действительно Работает, служит, добывает уголь, плавит метал, вынужден облучаться под жестким излучением, дышит вредными химическими испарениями,... - ЧЕСТНО!
Ему остаётся только смотреть, как "Жити по Новому!".
А сами дохнут в построении кому то "нового життя". Именно с этой причиной можно увязать агрессию РФ - между собой уже давно усё порешали(при чём до "Минска"), но вот........
- Есть вещи, что здесь я принципиально не затрагиваю: Одним словом Вы более, чем не правы!
(У меня есть свои "границы")
Не прикрывайтесь населением. Вы строчите потоки вранья и бреда. Даже оспорить это не пытаетесь
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