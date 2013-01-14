Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:55



Дебальцево штурмовали орки уже после подписания Минских соглашений. И тогда много писали штатные пропагандисты, что Дебальцево - это территория ДНР по Минским соглашениям. Это к вопросу о выполнении Минских соглашений

Ну и что из этого получилось.

Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось