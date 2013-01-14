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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4218421942204221
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:17

  Kudrjavuy написав:- Воры, сегодня, парализовали всю промышленность, транспорт,....

Вот это юлеботов штормит.
Пишут откровенный бред. Пишут много и часто, всё по заветам советской пропаганды
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:30

  Kudrjavuy написав:Волгарь
:D
Это о Ваших "кликушах":


Еще одно подтверждение моего тезиса о том, что основная аудитория пропагандистских передач на российском телевидении находится за пределами России.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:17

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:Kudrjavuy, это уже перебор. Будете продолжать в том же духе - писать будете только в спецтеме "Хроники вранья от Кудрявого"

:shock:
Когда здесь мы не в состоянии найти общее видение, то представтье, что достаётся населению, что действительно Работает, служит, добывает уголь, плавит метал, вынужден облучаться под жестким излучением, дышит вредными химическими испарениями,... - ЧЕСТНО!

Ему остаётся только смотреть, как "Жити по Новому!".
А сами дохнут в построении кому то "нового життя". Именно с этой причиной можно увязать агрессию РФ - между собой уже давно усё порешали(при чём до "Минска"), но вот........
- Есть вещи, что здесь я принципиально не затрагиваю: Одним словом Вы более, чем не правы!
(У меня есть свои "границы")
Не прикрывайтесь населением. Вы строчите потоки вранья и бреда. Даже оспорить это не пытаетесь
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:52

  Волгарь написав:Еще одно подтверждение моего тезиса о том, что основная аудитория пропагандистских передач на российском телевидении находится за пределами России.

Ну почему же, вы весьма активный потребитель российской пропаганды.
Только прикрываетесь цифрами статистики.
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 15 лют, 2019 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:55

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?


Дебальцево штурмовали орки уже после подписания Минских соглашений. И тогда много писали штатные пропагандисты, что Дебальцево - это территория ДНР по Минским соглашениям. Это к вопросу о выполнении Минских соглашений
Ну и что из этого получилось.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:03

Волгарь
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/dlya-g ... v-voyne-na

Сейчас читаю журнал ИМЭМО им. Примакова РАН «Пути к миру и безопасности» № 1, 2018. И в этом номере академического журнала большая интересная статья про Донбасс, где сухо, сжато и даже официозно описывается роль России на Донбассе:

«Российская помощь приобрела критическое значение в конце лета 2014 г. для отпора массированного наступления ВСУ и нацбатальонов и особенно для контрнаступления повстанцев. С тех пор Россия в целом сделала выбор в пользу поддержки (подготовки, вооружения, оснащения, улучшения организации и профессионализации) вооруженных сил «ДНР» и «ЛНР». Создание и укрепление потенциала таких сил за сравнительно короткое время избавили Россию от необходимости направлять или размещать собственные регулярные войска на Донбассе – в частности, с возобновлением боевых действий в начале 2015 г.

В ходе второй военной кампании военная помощь со стороны России в основном свелась к присутствию россиян в составе командно-офицерского корпуса, спецподразделений, среди операторов более сложных систем вооружений, а также в качестве инструкторов, не говоря уже о потоке российских добровольцев на Донбасс (численность которых могла достигать нескольких тысяч человек). Показательно, что если жесткая реакция Запада (в форме экономических санкций, мер политикодипломатического и иного давления) на поддержку Россией Донбасса как-то и повлияла на российскую политику в этом вопросе, то, скорее, тем, что лишний раз подчеркнула для Москвы преимущества от избранной ею стратегии».

В статье много статистического материала. Вот, например:

– Всего за год с начала конфликта массовое вынужденное перемещение украинских граждан на российскую территорию привело к росту только их официального числа в России с 1,6 млн. человек (в апреле 2014 г.) до 2,55 млн. (в апреле 2015 г.), что составляло 6% от общей численности населения Украины. В 2014 г. это вывело Россию на первое место в мире по числу лиц, обратившихся за политическим убежищем: число украинских граждан, обратившихся за убежищем в России в 2014 г. (271.200), значительно превышало, например, число сирийцев, подавших прошения об убежище в 2014 г. (171.200 человек в 109 странах).

– Из 4,4 млн. человек, затронутых последствиями конфликта (это 10% населения Украины), 3,4 млн. остро нуждались в гуманитарной помощи. Из них 1,8 млн. находились на основной территории «ДНР» и «ЛНР» и еще 0,6 млн. – в пятикилометровой зоне с обеих сторон разделительной линии (длиной 457 км), которая была признана одной из самых загрязненных минами и неразорвавшимися снарядами территорий в мире. Из 1,2 млн. голодающих или недоедающих, 800 тысяч пришлось на те районы Донбасса, которые оказались в экономической блокаде со стороны Украины», - отмечает автор.

Вам на Вашем примере объясняют, что "Вас кормят" - "Гнильём", хорошие режиссёры(Геббельс).
В результате, Вы уже не замечаете этого по причине "стадного эффекта" - ложь(Зазеркалье) для Вас становиться образом жизни.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:06

  Faceless написав:
Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:Kudrjavuy, это уже перебор. Будете продолжать в том же духе - писать будете только в спецтеме "Хроники вранья от Кудрявого"

:shock:
Когда здесь мы не в состоянии найти общее видение, то представтье, что достаётся населению, что действительно Работает, служит, добывает уголь, плавит метал, вынужден облучаться под жестким излучением, дышит вредными химическими испарениями,... - ЧЕСТНО!

Ему остаётся только смотреть, как "Жити по Новому!".
А сами дохнут в построении кому то "нового життя". Именно с этой причиной можно увязать агрессию РФ - между собой уже давно усё порешали(при чём до "Минска"), но вот........
- Есть вещи, что здесь я принципиально не затрагиваю: Одним словом Вы более, чем не правы!
(У меня есть свои "границы")
Не прикрывайтесь населением. Вы строчите потоки вранья и бреда. Даже оспорить это не пытаетесь

Сколько не говори "Халва" - во рту не станет слаще!
Украина оказалась последней по качеству жизни среди стран-соседей
Сайт Vesti16 февраля 2019, 08:31
https://vesti-ukr.com/strana/325474-ukr ... an-sosedej

Украина оказалась последней по качеству жизни среди стран-соседей - фото Кошелек
По результатам исследования "Качество жизни стран — 2019" (Quality of Life Index for Country 2019) сервис Numbeo опубликовал традиционный рейтинг, в котором Украину обошли все соседние страны. Об этом говорится сайте сервиса.

Согласно исследованию, первые три места в рейтинге качества жизни заняли такие страны как Дания, Швейцария и Финляндия. Германия оказалась на 8-месте, в свою очередь Япония и США — на 12-м и 13-м местах соответственно, а последнее, 71-е место осталось за Египтом.

Республика Беларусь в рейтинге 2019 года занимает 37-е место. Для сравнения: соседняя Литва оказалась на 29-м, Латвия — на 34-м, а Польша — на 35-м месте.

В то же время Россия и Украина существенно отстают от Беларуси. Первая заняла 59-е место, а Украина — 62-е.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:21

  Faceless написав:Не прикрывайтесь населением. Вы строчите потоки вранья и бреда. Даже оспорить это не пытаетесь

:shock:
Во зацепило!!!
Выставляю только для понимания цифр! из оставшегося "Львовуголь" и "Селидовуголь" - да двум десяткам разрозненных шахт.
https://donbass.live/2019/02/14/zarplat ... my-vydeo-/
Зарплата горнякам или оптимизация производства: как сделать шахты Донбасса рентабельными (видео)
14.02.2019 16:56 Константин_Воронин
Шахты Донбасса оказались в замкнутом круге: чтобы сделать предприятия рентабельными нужно выбирать - платить горнякам зарплату или пустить деньги на оптимизацию производства, оставив сотрудников в очередной раз без средств к существованию, передает Donbass.live.
Пока шахты работают себе в убыток, а задолженность перед горняками растет в геометрической прогрессии. Себестоимость угля, добытого на старом оборудовании превышает рыночную стоимость и продукция шахт остается невостребованной на рынке. Отрасль давно стала дотационной, а рабочие вынуждены каждую зарплату выбивать из чиновников забастовками, пикетами и голодовкой.

Задолженность перед горняками составляет 750 миллионов гривень. Но это не единственная дыра в бюджете угольных предприятий. Как предлагают решить вопрос с угледобывающей отраслью в сюжете ТРК "Украина":

"Не единственная дыра" - это ключевое - производство ГШО осталось в оккупированной зоне, здесь оно оптимизировано - а заграничное уже нужно покупать за реальные деньги и стоит оно.... а в технологическом плане на поколение отстаёт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:50

  Faceless написав:Не прикрывайтесь населением. Вы строчите потоки вранья и бреда. Даже оспорить это не пытаетесь

Здесь я на Ваших условиях!
Данный случай напоминает 14-15-16....
На сотни километров грохот боёв....
В летнюю ночь, по степи Донбасса медленно остывает земля, на небе нет ни одной тучки.
Ночью По степи видно за десятки километров.
Зарево восходящих выстрелов из реактивной артиллерии со стороны всей границы с РФ.
Реально понимаешь, что тебя сейчас накроет....
И с утра вновь... реальность.
Прячущиеся по подвалам бабушки и их выкидыши, хлебающие всё из зомбоящика - РТВ, про "злых бандер", что их обстреливают и убивают.
Попытка объяснить что-то упирается в неконтролируемую агрессию с их стороны. Им всё равно!(Отчасти они Правы в плане того, что у нас есть Государство, что заставляет смириться с происходящим - как Вы говорили? Это "американская практика" - исключать население из зоны сепаратизма?)
Скажу честно психика даже нормального часто подводит в таком общении.
Просто начинаешь понимать, что добрых, хороших, трудолюбивых, ...Людей просто сделали скотиной.
Но со временем вылезает и то, о чём кричали и "они" - неприкращающемся "Пакращанни" "успешными". И том, что "те" принудительно устроили полную ...опу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:52

Faceless
Лично у меня, нет желания, что бы ситуация "Зеркально" отображалась и здесь.
Просто и честно скажите: Ещё не пришло время понять взаимосвязь во всех аспектах жизни - взаимосвязь процессов в Государстве.

Напомню момент из истории: Когда на пороге 90х принималось концептуальное решение:
- Украина не имеет колониальных владений, рос капитала за их счёт не возможен.
- Население согласилось быть источником благосостояния и роста капитала.
- Ему в эту очередь гарантировалось "неухудшение социальных стандартов"
- То, что с 2011 года происходит официально "Изгнание населения Украины" (Закончик я вам выкладывал), Открытая реализация и их земель.
- При чём от нашего "Геббельса" это преподносится, как "Пакращання"
Как уже приводил примеры, отъявленные патриоты и те побежали вслед за "ватой" с Украины - голод не тётка. Обидно, что бегут достойные Люди.
А сил кормить столько .....(лиц не славянского происхождения) - уже нет возможности.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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