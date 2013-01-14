Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Не прикрывайтесь населением. Вы строчите потоки вранья и бреда. Даже оспорить это не пытаетесь
Во зацепило!!! Выставляю только для понимания цифр! из оставшегося "Львовуголь" и "Селидовуголь" - да двум десяткам разрозненных шахт.
https://donbass.live/2019/02/14/zarplat ... my-vydeo-/ Зарплата горнякам или оптимизация производства: как сделать шахты Донбасса рентабельными (видео) 14.02.2019 16:56 Константин_Воронин Шахты Донбасса оказались в замкнутом круге: чтобы сделать предприятия рентабельными нужно выбирать - платить горнякам зарплату или пустить деньги на оптимизацию производства, оставив сотрудников в очередной раз без средств к существованию, передает Donbass.live. Пока шахты работают себе в убыток, а задолженность перед горняками растет в геометрической прогрессии. Себестоимость угля, добытого на старом оборудовании превышает рыночную стоимость и продукция шахт остается невостребованной на рынке. Отрасль давно стала дотационной, а рабочие вынуждены каждую зарплату выбивать из чиновников забастовками, пикетами и голодовкой.
Задолженность перед горняками составляет 750 миллионов гривень. Но это не единственная дыра в бюджете угольных предприятий. Как предлагают решить вопрос с угледобывающей отраслью в сюжете ТРК "Украина":
"Не единственная дыра" - это ключевое - производство ГШО осталось в оккупированной зоне, здесь оно оптимизировано - а заграничное уже нужно покупать за реальные деньги и стоит оно.... а в технологическом плане на поколение отстаёт.
Опять в вашем стиле. Вместо ответа по существу строчите вообще не относящиеся к вопросу статьи. Ваше вранье выше остаётся враньем.
Kudrjavuy написав:Faceless Лично у меня, нет желания, что бы ситуация "Зеркально" отображалась и здесь. Просто и честно скажите: Ещё не пришло время понять взаимосвязь во всех аспектах жизни - взаимосвязь процессов в Государстве.
Напомню момент из истории: Когда на пороге 90х принималось концептуальное решение: - Украина не имеет колониальных владений, рос капитала за их счёт не возможен. - Население согласилось быть источником благосостояния и роста капитала. - Ему в эту очередь гарантировалось "неухудшение социальных стандартов" - То, что с 2011 года происходит официально "Изгнание населения Украины" (Закончик я вам выкладывал), Открытая реализация и их земель. - При чём от нашего "Геббельса" это преподносится, как "Пакращання" Как уже приводил примеры, отъявленные патриоты и те побежали вслед за "ватой" с Украины - голод не тётка. Обидно, что бегут достойные Люди. А сил кормить столько .....(лиц не славянского происхождения) - уже нет возможности.