Задолженность перед горняками составляет 750 миллионов гривень. Но это не единственная дыра в бюджете угольных предприятий. Как предлагают решить вопрос с угледобывающей отраслью в сюжете ТРК "Украина":

14.02.2019 16:56 Константин_ВоронинШахты Донбасса оказались в замкнутом круге: чтобы сделать предприятия рентабельными нужно выбирать - платить горнякам зарплату или пустить деньги на оптимизацию производства, оставив сотрудников в очередной раз без средств к существованию, передает Donbass.live.Пока шахты работают себе в убыток, а задолженность перед горняками растет в геометрической прогрессии. Себестоимость угля, добытого на старом оборудовании превышает рыночную стоимость и продукция шахт остается невостребованной на рынке. Отрасль давно стала дотационной, а рабочие вынуждены каждую зарплату выбивать из чиновников забастовками, пикетами и голодовкой.