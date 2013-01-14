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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4219422042214222
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:03

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:Не прикрывайтесь населением. Вы строчите потоки вранья и бреда. Даже оспорить это не пытаетесь

:shock:
Во зацепило!!!
Выставляю только для понимания цифр! из оставшегося "Львовуголь" и "Селидовуголь" - да двум десяткам разрозненных шахт.
https://donbass.live/2019/02/14/zarplat ... my-vydeo-/
Зарплата горнякам или оптимизация производства: как сделать шахты Донбасса рентабельными (видео)
14.02.2019 16:56 Константин_Воронин
Шахты Донбасса оказались в замкнутом круге: чтобы сделать предприятия рентабельными нужно выбирать - платить горнякам зарплату или пустить деньги на оптимизацию производства, оставив сотрудников в очередной раз без средств к существованию, передает Donbass.live.
Пока шахты работают себе в убыток, а задолженность перед горняками растет в геометрической прогрессии. Себестоимость угля, добытого на старом оборудовании превышает рыночную стоимость и продукция шахт остается невостребованной на рынке. Отрасль давно стала дотационной, а рабочие вынуждены каждую зарплату выбивать из чиновников забастовками, пикетами и голодовкой.

Задолженность перед горняками составляет 750 миллионов гривень. Но это не единственная дыра в бюджете угольных предприятий. Как предлагают решить вопрос с угледобывающей отраслью в сюжете ТРК "Украина":

"Не единственная дыра" - это ключевое - производство ГШО осталось в оккупированной зоне, здесь оно оптимизировано - а заграничное уже нужно покупать за реальные деньги и стоит оно.... а в технологическом плане на поколение отстаёт.
Опять в вашем стиле. Вместо ответа по существу строчите вообще не относящиеся к вопросу статьи.
Ваше вранье выше остаётся враньем.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:06

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Kudrjavuy написав:Faceless
Лично у меня, нет желания, что бы ситуация "Зеркально" отображалась и здесь.
Просто и честно скажите: Ещё не пришло время понять взаимосвязь во всех аспектах жизни - взаимосвязь процессов в Государстве.

Напомню момент из истории: Когда на пороге 90х принималось концептуальное решение:
- Украина не имеет колониальных владений, рос капитала за их счёт не возможен.
- Население согласилось быть источником благосостояния и роста капитала.
- Ему в эту очередь гарантировалось "неухудшение социальных стандартов"
- То, что с 2011 года происходит официально "Изгнание населения Украины" (Закончик я вам выкладывал), Открытая реализация и их земель.
- При чём от нашего "Геббельса" это преподносится, как "Пакращання"
Как уже приводил примеры, отъявленные патриоты и те побежали вслед за "ватой" с Украины - голод не тётка. Обидно, что бегут достойные Люди.
А сил кормить столько .....(лиц не славянского происхождения) - уже нет возможности.

По факту ситуация возвратилась к январю 14го http://patrioty.org.ua/politic/khity-ty ... 66907.html
При чём это на низком уровне.
.............................


И опять поток вранья и бреда.
Закончик вы не выкладывали ибо это не закон, а вы банальный пустомеля и врун.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:19

  Faceless написав:И опять поток вранья и бреда.
Закончик вы не выкладывали ибо это не закон, а вы банальный пустомеля и врун.

Хуже, он профсоюзный горлопан.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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