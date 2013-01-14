В ходе второй военной кампании военная помощь со стороны России в основном свелась к присутствию россиян в составе командно-офицерского корпуса, спецподразделений, среди операторов более сложных систем вооружений, а также в качестве инструкторов, не говоря уже о потоке российских добровольцев на Донбасс (численность которых могла достигать нескольких тысяч человек).

Сейчас читаю журнал ИМЭМО им. Примакова РАН «Пути к миру и безопасности» № 1, 2018. И в этом номере академического журнала большая интересная статья про Донбасс, где сухо, сжато и даже официозно описывается роль России на Донбассе:«Российская помощь приобрела критическое значение в конце лета 2014 г. для отпора массированного наступления ВСУ и нацбатальонов и особенно для контрнаступления повстанцев. С тех пор Россия в целом сделала выбор в пользу поддержки (подготовки, вооружения, оснащения, улучшения организации и профессионализации) вооруженных сил «ДНР» и «ЛНР». Создание и укрепление потенциала таких сил за сравнительно короткое время избавили Россию от необходимости направлять или размещать собственные регулярные войска на Донбассе – в частности, с возобновлением боевых действий в начале 2015 г.Показательно, что если жесткая реакция Запада (в форме экономических санкций, мер политикодипломатического и иного давления) на поддержку Россией Донбасса как-то и повлияла на российскую политику в этом вопросе, то, скорее, тем, что лишний раз подчеркнула для Москвы преимущества от избранной ею стратегии».В статье много статистического материала. Вот, например:– Всего за год с начала конфликта массовое вынужденное перемещение украинских граждан на российскую территорию привело к росту только их официального числа в России с 1,6 млн. человек (в апреле 2014 г.) до 2,55 млн. (в апреле 2015 г.), что составляло 6% от общей численности населения Украины. В 2014 г. это вывело Россию на первое место в мире по числу лиц, обратившихся за политическим убежищем: число украинских граждан, обратившихся за убежищем в России в 2014 г. (271.200), значительно превышало, например, число сирийцев, подавших прошения об убежище в 2014 г. (171.200 человек в 109 странах).– Из 4,4 млн. человек, затронутых последствиями конфликта (это 10% населения Украины), 3,4 млн. остро нуждались в гуманитарной помощи. Из них 1,8 млн. находились на основной территории «ДНР» и «ЛНР» и еще 0,6 млн. – в пятикилометровой зоне с обеих сторон разделительной линии (длиной 457 км), которая была признана одной из самых загрязненных минами и неразорвавшимися снарядами территорий в мире. Из 1,2 млн. голодающих или недоедающих, 800 тысяч пришлось на те районы Донбасса, которые оказались в экономической блокаде со стороны Украины», - отмечает автор.