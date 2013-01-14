Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Не прикрывайтесь населением. Вы строчите потоки вранья и бреда. Даже оспорить это не пытаетесь
Во зацепило!!! Выставляю только для понимания цифр! из оставшегося "Львовуголь" и "Селидовуголь" - да двум десяткам разрозненных шахт.
https://donbass.live/2019/02/14/zarplat ... my-vydeo-/ Зарплата горнякам или оптимизация производства: как сделать шахты Донбасса рентабельными (видео) 14.02.2019 16:56 Константин_Воронин Шахты Донбасса оказались в замкнутом круге: чтобы сделать предприятия рентабельными нужно выбирать - платить горнякам зарплату или пустить деньги на оптимизацию производства, оставив сотрудников в очередной раз без средств к существованию, передает Donbass.live. Пока шахты работают себе в убыток, а задолженность перед горняками растет в геометрической прогрессии. Себестоимость угля, добытого на старом оборудовании превышает рыночную стоимость и продукция шахт остается невостребованной на рынке. Отрасль давно стала дотационной, а рабочие вынуждены каждую зарплату выбивать из чиновников забастовками, пикетами и голодовкой.
Задолженность перед горняками составляет 750 миллионов гривень. Но это не единственная дыра в бюджете угольных предприятий. Как предлагают решить вопрос с угледобывающей отраслью в сюжете ТРК "Украина":
"Не единственная дыра" - это ключевое - производство ГШО осталось в оккупированной зоне, здесь оно оптимизировано - а заграничное уже нужно покупать за реальные деньги и стоит оно.... а в технологическом плане на поколение отстаёт.
Опять в вашем стиле. Вместо ответа по существу строчите вообще не относящиеся к вопросу статьи. Ваше вранье выше остаётся враньем.
Kudrjavuy написав:Faceless Лично у меня, нет желания, что бы ситуация "Зеркально" отображалась и здесь. Просто и честно скажите: Ещё не пришло время понять взаимосвязь во всех аспектах жизни - взаимосвязь процессов в Государстве.
Напомню момент из истории: Когда на пороге 90х принималось концептуальное решение: - Украина не имеет колониальных владений, рос капитала за их счёт не возможен. - Население согласилось быть источником благосостояния и роста капитала. - Ему в эту очередь гарантировалось "неухудшение социальных стандартов" - То, что с 2011 года происходит официально "Изгнание населения Украины" (Закончик я вам выкладывал), Открытая реализация и их земель. - При чём от нашего "Геббельса" это преподносится, как "Пакращання" Как уже приводил примеры, отъявленные патриоты и те побежали вслед за "ватой" с Украины - голод не тётка. Обидно, что бегут достойные Люди. А сил кормить столько .....(лиц не славянского происхождения) - уже нет возможности.
Сейчас читаю журнал ИМЭМО им. Примакова РАН «Пути к миру и безопасности» № 1, 2018. И в этом номере академического журнала большая интересная статья про Донбасс, где сухо, сжато и даже официозно описывается роль России на Донбассе:
«Российская помощь приобрела критическое значение в конце лета 2014 г. для отпора массированного наступления ВСУ и нацбатальонов и особенно для контрнаступления повстанцев. С тех пор Россия в целом сделала выбор в пользу поддержки (подготовки, вооружения, оснащения, улучшения организации и профессионализации) вооруженных сил «ДНР» и «ЛНР». Создание и укрепление потенциала таких сил за сравнительно короткое время избавили Россию от необходимости направлять или размещать собственные регулярные войска на Донбассе – в частности, с возобновлением боевых действий в начале 2015 г.
В ходе второй военной кампании военная помощь со стороны России в основном свелась к присутствию россиян в составе командно-офицерского корпуса, спецподразделений, среди операторов более сложных систем вооружений, а также в качестве инструкторов, не говоря уже о потоке российских добровольцев на Донбасс (численность которых могла достигать нескольких тысяч человек). Показательно, что если жесткая реакция Запада (в форме экономических санкций, мер политикодипломатического и иного давления) на поддержку Россией Донбасса как-то и повлияла на российскую политику в этом вопросе, то, скорее, тем, что лишний раз подчеркнула для Москвы преимущества от избранной ею стратегии».
В статье много статистического материала. Вот, например:
– Всего за год с начала конфликта массовое вынужденное перемещение украинских граждан на российскую территорию привело к росту только их официального числа в России с 1,6 млн. человек (в апреле 2014 г.) до 2,55 млн. (в апреле 2015 г.), что составляло 6% от общей численности населения Украины. В 2014 г. это вывело Россию на первое место в мире по числу лиц, обратившихся за политическим убежищем: число украинских граждан, обратившихся за убежищем в России в 2014 г. (271.200), значительно превышало, например, число сирийцев, подавших прошения об убежище в 2014 г. (171.200 человек в 109 странах).
– Из 4,4 млн. человек, затронутых последствиями конфликта (это 10% населения Украины), 3,4 млн. остро нуждались в гуманитарной помощи. Из них 1,8 млн. находились на основной территории «ДНР» и «ЛНР» и еще 0,6 млн. – в пятикилометровой зоне с обеих сторон разделительной линии (длиной 457 км), которая была признана одной из самых загрязненных минами и неразорвавшимися снарядами территорий в мире. Из 1,2 млн. голодающих или недоедающих, 800 тысяч пришлось на те районы Донбасса, которые оказались в экономической блокаде со стороны Украины», - отмечает автор.
Вам на Вашем примере объясняют, что "Вас кормят" - "Гнильём", хорошие режиссёры(Геббельс). В результате, Вы уже не замечаете этого по причине "стадного эффекта" - ложь(Зазеркалье) для Вас становиться образом жизни.
Абсолютно верно - численность военнослужащих РА на Донбассе никогда не превышала 6 тыс. человек - примерно 6% от общего числа военных по обе стороны фронта. Я, правда не понимаю Вашу последнюю тираду - ведь эта цитата из российского СМИ -ЧИСТАЯ ПРАВДА. И участие российских военных, как и размер финансовых вливаний в ЛНДР НИКТО И НЕ СКРЫВАЕТ.
1.Агрессия Фашисткой РФ против Украины. 2.Использования Предателей Родины из Украинского "политикума" 3.Тотальная война(что не прекращается уже шестой год в горячей форме) - закрыли Азов, сейчас закрывается и Чёрное море. (до 40% связи с миром, и экономики) ......................................................................................
Дык это для нас и не секрет! Мы ведём речь о конкретном восстановлении Украины. И действиями ваших байскаков в Украине. Показываем методы и результат деяний Ваших наймытов. Вам популярно объясняют принцип "Зазеркалья"! И чей гешефт.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 18 лют, 2019 12:19, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вы правы, к "Выборам" - здесь уже бесполезно кричать "Вы всё врёте!". Каждый видит всё "в живую". "Можно и по голове получить"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
1.Агрессия Фашисткой РФ против Украины. 2.Использования Предателей Родины из Украинского "политикума" 3.Тотальная война(что не прекращается уже шестой год в горячей форме) - закрыли Азов, сейчас закрывается и Чёрное море. (до 40% связи с миром, и экономики) ......................................................................................
Дык это для нас и не секрет! Мы ведём речь о конкретном восстановлении Украины. И действиями ваших байскаков в Украине. Показываем методы и результат деяний Ваших наймытов. Вам популярно объясняют принцип "Зазеркалья"! И чей гешефт.
И для нас не секрет - о том, что 4 батальонные группы РА вошли в Донбасс и разгромили подразделения ВСУ под Иловайском, я прочитал в Рунете аккурат 22/8/14-го - когда в Киеве еще шел парад. Если об этом не говорят на 1/2-ом каналах российского телевидения, которые Вы регулярно смотрите, то это вовсе не означает, что в России никто об этом не пишет и не обсуждает. Фашизм - это движение, зародившееся и практиковавшееся с 22-го года в Италии. С 22-го по 40-ой год режим Муссолини репрессировал, т.е. арестовал/посадил в тюрьмы/отправил в ссылки и лагеря около 5000 человек по политическим мотивам. Из них казнил - всего несколько десятков. По сравнению с предвоенным СССР/нацисткой Германией/франкистской Испанией, итальянские фашисты - просто поборники прав человека. Что Вы хотели сказать своим постом, для меня, честно говоря, осталось загадкой.