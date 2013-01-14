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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4220422142224223
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:56

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Волгарь написав:Не говоря о нацизме, целиком построенном на расовой исключительности и этнической ненависти. Еще раз повторюсь - за публикацию некоторых постов нашего форума, достойных передовиц Дер Штюрмер 85-ти летней давности (при Вашем лично молчаливом попустительстве), их авторы подверглись бы в РФ уголовному преследованию, а сам сайт как СМИ - как минимум крупному штрафу.

В РФ очень за многое можно быть подвергнутым уголовному преследованию, а штраф можно уже получить за банальное "неуважение к власти" (трактовать можно как угодно). И слава богу Украина не РФ, без законодательно закрепленной цензуры и отделов "цензоров" из школоты, строчащих заявления на блокировку сайтов и уголовные/административные дела за посты в соцсетях, картинки и лайки.
Так что как по мне это ваше заявление, что в Украине не как в РФ, это скорее комплимент
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:19

  Волгарь написав:
  Faceless написав:
  Волгарь написав:Фашизм - это движение, зародившееся и практиковавшееся с 22-го года в Италии. С 22-го по 40-ой год режим Муссолини репрессировал, т.е. арестовал/посадил в тюрьмы/отправил в ссылки и лагеря около 5000 человек по политическим мотивам. Из них казнил - всего несколько десятков. По сравнению с предвоенным СССР/нацисткой Германией/франкистской Испанией, итальянские фашисты - просто поборники прав человека.
Что Вы хотели сказать своим постом, для меня, честно говоря, осталось загадкой.

Просто как обычно путают фашизм с нацизмом. Последний как раз свойственен российским "имперским идеологам"

Идеология - это теоретическое классовое сознание. Российский империализм несомненно существует (в мозгах нескольких десятков силовиков/некоторых членов Совбеза и нескольких десятков продажных писак, верящих в то, что они пишут) - и не более. Называть это идеологией - сильнейшее преувеличение. Сегодня закусивший удила авторитарный лидер и играющее его окружение говорит о сильной России и противостоянии с Евроатлантическим союзом - записные борзописцы создают соответствующий фон. К середине следующего десятилетия правящий класс несомненно изменится - другой будет и тональность выступлений. НИКАКОЙ ИДЕОЛОГИИ ТУТ И БЛИЗКО НЕТ.
Не говоря о нацизме, целиком построенном на расовой исключительности и этнической ненависти. Еще раз повторюсь - за публикацию некоторых постов нашего форума, достойных передовиц Дер Штюрмер 85-ти летней давности (при Вашем лично молчаливом попустительстве), их авторы подверглись бы в РФ уголовному преследованию, а сам сайт как СМИ - как минимум крупному штрафу.

Вам уже более, чем тактично объяснили:
1. Жить в обществе и быть свободным от него не реально.
2. Будучи представителем страны агрессора, на украинском форуме, Вы не задумываясь гнёте откровенно "фашисткую идеологию", коей Вас кормят с утра и до ночи.

При чём с великой гордостью!(?)
Вам не говорят, что лично Вы "в этом виноваты" - это уже трагедия, для граждан РФ. Что вы массово скатываетесь от тоталитаризма в его самую гнусную форму - "фашизм".
- Что для Украины, этнических украинцев(3-4 поколение жителей Украины) физически не приемлемо! Ибо за всеми "грубостями", "в быту общения", существуют жесткие общественные рамки приличия.
- Чего Вам не понять.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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