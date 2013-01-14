Еще свежо в памяти воспоминание, как летом 2014 года мы массово били себя в грудь и клялись, что готовы страдать ради Украины – хоть десять лет сидеть на хлебе воде и картошке в мундирах при свечах в нетопленных домах – лишь бы победить Путина, готовить пищу на кострах во дворах и даже идти воевать. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет журналист и блогер Павел Бондаренко.Он отмечает, потом правда выяснилось, что во время мобилизации мы с сыновьями бросились в Россию – «на заработки», ведь не каждый способен и не боится в солдаты. Здесь вопрос второй: магазины вечером забиты народом. К картошке в мундирах мы уже не покупаем обычную селедку – все больше скумбрию. И кроме хлеба и воды в наших корзинах много всякого добра. И в домах наших есть электричество и батареи горячие. И гаджеты у наших детей такие, которых американские подростки не имеют. Непонятно, откуда у нас взялось это «обнищание». Мы о своих клятвах-обещания забыли, забыли, когда мы в последний раз на армию гривну жертвовали.Блогер подчеркивает, проблема в нас, а не в Порошенко, Путине, Меркель или Трампе. Кто хочет, тот работает молча и достигает поставленной цели, а в тех, у кого в головах «зрада» и «все пропало» только и знают, что ныть.