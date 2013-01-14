Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Не говоря о нацизме, целиком построенном на расовой исключительности и этнической ненависти. Еще раз повторюсь - за публикацию некоторых постов нашего форума, достойных передовиц Дер Штюрмер 85-ти летней давности (при Вашем лично молчаливом попустительстве), их авторы подверглись бы в РФ уголовному преследованию, а сам сайт как СМИ - как минимум крупному штрафу.
В РФ очень за многое можно быть подвергнутым уголовному преследованию, а штраф можно уже получить за банальное "неуважение к власти" (трактовать можно как угодно). И слава богу Украина не РФ, без законодательно закрепленной цензуры и отделов "цензоров" из школоты, строчащих заявления на блокировку сайтов и уголовные/административные дела за посты в соцсетях, картинки и лайки. Так что как по мне это ваше заявление, что в Украине не как в РФ, это скорее комплимент
Волгарь написав:Фашизм - это движение, зародившееся и практиковавшееся с 22-го года в Италии. С 22-го по 40-ой год режим Муссолини репрессировал, т.е. арестовал/посадил в тюрьмы/отправил в ссылки и лагеря около 5000 человек по политическим мотивам. Из них казнил - всего несколько десятков. По сравнению с предвоенным СССР/нацисткой Германией/франкистской Испанией, итальянские фашисты - просто поборники прав человека. Что Вы хотели сказать своим постом, для меня, честно говоря, осталось загадкой.
Просто как обычно путают фашизм с нацизмом. Последний как раз свойственен российским "имперским идеологам"
Идеология - это теоретическое классовое сознание. Российский империализм несомненно существует (в мозгах нескольких десятков силовиков/некоторых членов Совбеза и нескольких десятков продажных писак, верящих в то, что они пишут) - и не более. Называть это идеологией - сильнейшее преувеличение. Сегодня закусивший удила авторитарный лидер и играющее его окружение говорит о сильной России и противостоянии с Евроатлантическим союзом - записные борзописцы создают соответствующий фон. К середине следующего десятилетия правящий класс несомненно изменится - другой будет и тональность выступлений. НИКАКОЙ ИДЕОЛОГИИ ТУТ И БЛИЗКО НЕТ. Не говоря о нацизме, целиком построенном на расовой исключительности и этнической ненависти. Еще раз повторюсь - за публикацию некоторых постов нашего форума, достойных передовиц Дер Штюрмер 85-ти летней давности (при Вашем лично молчаливом попустительстве), их авторы подверглись бы в РФ уголовному преследованию, а сам сайт как СМИ - как минимум крупному штрафу.
Вам уже более, чем тактично объяснили: 1. Жить в обществе и быть свободным от него не реально. 2. Будучи представителем страны агрессора, на украинском форуме, Вы не задумываясь гнёте откровенно "фашисткую идеологию", коей Вас кормят с утра и до ночи.
При чём с великой гордостью!(?) Вам не говорят, что лично Вы "в этом виноваты" - это уже трагедия, для граждан РФ. Что вы массово скатываетесь от тоталитаризма в его самую гнусную форму - "фашизм". - Что для Украины, этнических украинцев(3-4 поколение жителей Украины) физически не приемлемо! Ибо за всеми "грубостями", "в быту общения", существуют жесткие общественные рамки приличия. - Чего Вам не понять.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Ми знаємо, що було зроблено в рамках структурних реформ - децентралізація, реформа судової системи, реформа державного управління, енергетичного сектору і т.п. За останні 5 років взагалі багато чого було зроблено попри важкі умови... Є і сфери, в яких прогрес був дуже обмеженим і стриманим: митниця, оподаткування, транспортна система, сфера інтелектуальної власності - у цих сферах ми були розчаровані. Ми розуміємо, чому в цих сферах неможливо зробити більше. Зараз, коли ми дивимося на причини, чому ми не можемо рухатись швидше, іноді ми бачимо недостатню організаційну спроможність або відсутність політичної волі", - зазначив посол.
З його слів, ЄС продовжить допомагати Україні імплементувати Угоду про асоціацію.
"Ми маємо рухатися швидше і краще координувати наші зусилля, забезпечити кращу комунікацію з українськими громадянами, так само як уникати речей, які псують весь позитивний ефект від виконаної роботи", - сказав він.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Деньги не платят с декабря: на Донетчине снова бастуют шахтеры 18.02 в 15:25 http://mariupolnews.com.ua/news/view/de ... t-shahtery Сегодня, 18 февраля, полсотни горняков шахты «1\3 Новогродовская» отказались начинать работу из-за задолженности по заработной плате. Об этом сообщили в Независимом профсоюзе горняков Украины.
«50 горняков участка №7 шахты 1/3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь», которые должны были работать в первую смену, сначала отказались спускаться под землю, а потом, посоветовавшись между собой, в 9:20 поехали в забой, но приступать к добыче угля не намерены», - говорится в сообщении.
По информации профсоюза, люди требуют выплаты зарплаты за ноябрь, декабрь и январь. По состоянию на 1 февраля, задолженность перед шахтерами ГП «Селидовуголь» составила 250 млн грн. Работники предприятия последний раз получали часть выплат в конце декабря 2018 года.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ГПУ обратилась за таким разрешением после статьи журналиста «Нового времени» Ивана Верстюка. В материале шла речь об учебе дочери одного из «бриллиантовых прокуроров», экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании. Согласно материалу, Корнциец, имея зарплату в 200 тыс. грн в год, заплатил более 120 тыс. фунтов стерлингов за обучение дочери в британских школах.
Издание утверждает, что опиралось на данные расследования, проведенного Британским уголовным агентством. Генпрокуратура посчитала публикацию этих данных разглашением тайны следствия и в июне 2017 года уже допрашивала Верстюка.
«Решение Печерского райсуда, дающее Генпрокуратуре неограниченный доступ к редакционным материалам, нарушает, по оценке НВ, не только свободу слова, но и право журналистов на защиту источников информации. Об этом случае уже проинформировано ОБСЕ и ряд народных депутатов Верховной Рады», — говорится в заявлении издания.
«Новое время» оставляет за собой право обратиться с жалобой на действия ГПУ и Печерского райсуда в Европейским суд по правам человека.
Интересно, и чего они хотят? Вероятно вспомнили:
https://replyua.net/blog/133888-bloger- ... napal.html Еще свежо в памяти воспоминание, как летом 2014 года мы массово били себя в грудь и клялись, что готовы страдать ради Украины – хоть десять лет сидеть на хлебе воде и картошке в мундирах при свечах в нетопленных домах – лишь бы победить Путина, готовить пищу на кострах во дворах и даже идти воевать. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет журналист и блогер Павел Бондаренко.
Он отмечает, потом правда выяснилось, что во время мобилизации мы с сыновьями бросились в Россию – «на заработки», ведь не каждый способен и не боится в солдаты. Здесь вопрос второй: магазины вечером забиты народом. К картошке в мундирах мы уже не покупаем обычную селедку – все больше скумбрию. И кроме хлеба и воды в наших корзинах много всякого добра. И в домах наших есть электричество и батареи горячие. И гаджеты у наших детей такие, которых американские подростки не имеют. Непонятно, откуда у нас взялось это «обнищание». Мы о своих клятвах-обещания забыли, забыли, когда мы в последний раз на армию гривну жертвовали.
Блогер подчеркивает, проблема в нас, а не в Порошенко, Путине, Меркель или Трампе. Кто хочет, тот работает молча и достигает поставленной цели, а в тех, у кого в головах «зрада» и «все пропало» только и знают, что ныть.
Или о углекопах, химиках, пенсионерах, тех, кто работает, служит, .......... - - Хлеба нет? Пускай пироженные жрут?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сотрудники Славянского масложиркомбината («СФС Трейд») требуют выплаты задолженности по зарплате с декабря 2018 года, которая составляет более 3 миллионов гривен. Об этом пишет 6262.
Во время рабочего совещания в Славянском горсовете исполняющий обязанности руководителя «СФС Трейд» Константин Сокол рассказал, что предприятие было вынуждено уволить 285 сотрудников по соглашению двух сторон. С декабря предприятие не работает из-за отсутствия сырья.
«Банки находятся в спорах с предыдущим владельцем предприятия, из-за этого блокирована его работа. Здание и оборудование - в банковских спорах. Давать предприятию сырье никто не хочет. Поэтому оно не работает. Соответственно, зарплату платить нечем. Но мы не сбрасываем с себя обязательств перед людьми по зарплате», - рассказал Константин Сокол.
В общей сумме долг сотрудникам составляет 3 млн 300 тысяч грн. По словам руководства, в ближайшее время комбинат сможет реализовать партию продукции и получить около 500-600 тысяч гривен. С этих денег сотрудникам собираются выплатить зарплату за декабрь.
Работники написали коллективное заявление в полицию. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту невыплаты зарплаты, продолжается досудебное расследование.
С 14го года прошло множество вещей, что можно охарактеризовать как "непонятные приколы" - а по сути передел собственности криминалом. - ? Кому он нужен?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.