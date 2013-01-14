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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:42

  Faceless написав:
  Faceless написав:В РФ очень за многое можно быть подвергнутым уголовному преследованию, а штраф можно уже получить за банальное "неуважение к власти" (трактовать можно как угодно). И слава богу Украина не РФ, без законодательно закрепленной цензуры и отделов "цензоров" из школоты, строчащих заявления на блокировку сайтов и уголовные/административные дела за посты в соцсетях, картинки и лайки.

Из свежего:

В Северодвинске 63-летний пенсионер стал фигурантом административного дела из-за репоста 30 мемов на тему религии в соцсети «ВКонтакте». Мужчину подозревают в публичном осквернении религиозной символики. Ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей или 120 часов обязательных работ.

Шизофрения на государственном уровне


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