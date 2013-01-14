Faceless написав:Faceless написав:В РФ очень за многое можно быть подвергнутым уголовному преследованию, а штраф можно уже получить за банальное "неуважение к власти" (трактовать можно как угодно). И слава богу Украина не РФ, без законодательно закрепленной цензуры и отделов "цензоров" из школоты, строчащих заявления на блокировку сайтов и уголовные/административные дела за посты в соцсетях, картинки и лайки.
Из свежего:
В Северодвинске 63-летний пенсионер стал фигурантом административного дела из-за репоста 30 мемов на тему религии в соцсети «ВКонтакте». Мужчину подозревают в публичном осквернении религиозной символики. Ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей или 120 часов обязательных работ.
Шизофрения на государственном уровне
попахивает средневековьем