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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:42
Faceless написав: Faceless написав:
В РФ очень за многое можно быть подвергнутым уголовному преследованию, а штраф можно уже получить за банальное "неуважение к власти" (трактовать можно как угодно). И слава богу Украина не РФ, без законодательно закрепленной цензуры и отделов "цензоров" из школоты, строчащих заявления на блокировку сайтов и уголовные/административные дела за посты в соцсетях, картинки и лайки.
Из свежего:
В Северодвинске 63-летний пенсионер стал фигурантом административного дела из-за репоста 30 мемов на тему религии в соцсети «ВКонтакте». Мужчину подозревают в публичном осквернении религиозной символики. Ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей или 120 часов обязательных работ.
Шизофрения на государственном уровне
попахивает средневековьем
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19yuriy91
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:46
19yuriy91 написав:
попахивает средневековьем
Увы, но по ряду ключевых Прав Человека у нас ситуация не лучше.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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