Пропагандистское шоу, снятое для раскручивания нового витка антиукраинской истерии - только так можно объяснить три взрыва, произошедшие в центре Донецка вчера, 18 февраля. Как пишет житель Донецка, блогер Фашик Донецкий, этот теракт – более чем странный, передает "Диалог.UA".Он отмечает, что все три взрыва произошли неподалеку от отеля "Парк Инн", в котором живут работающие в оккупированном городе сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, на место происшествия очень быстро примчались не только сотрудники чрезвычайных служб, но и российские "журналисты". Но если появление "чрезвычайщиков" еще можно как-то объяснить логически, то пропагандисты пренебрегли настоятельными предупреждениями "МГБ" "ДНР" о возможных новых терактах. Ну, или просто знали, что на сей раз показуха ограничится этими тремя взрывами. И самое главное. Взрывы, которые, само собой разумеется, оккупационные "спецслужбы" приписали украинским "диверсантам", прозвучали в Донецке вскоре после того, как ЕС объявил о новом пакете антироссийских санкций в связи с пиратством РФ в Керченском проливе. А традиционным ответом россиян на такие действия являются именно провокации и антиукраинская история. "Если кто не в курсе, утро в оккупированном рф Донецке началось весело — орки опять начали мирно лупить по всУ. Ну а потом было три взрыва. Офигели все и даже я (чуть обои не отпали). Официальная версия абизян и коллаборантов гласит, что взрывы произошли в 350 и 150 м от гостинницы Парк Инн, в которой бухают с сепарастами и кадровыми военными рф представители общества слепых енотов ( обсе ). Также пособники оккупантов утверждают, что все три разрыва взрывных устройств, которые были обернуты в медную фольгу + повреждены гражданские объекты в центре Донецка по адресам: Кобозева, 70, бул. Пушкина, 2 и на пересечении ул. 25 лет РККА и бул Пушкина. Короче, утро началось не с кофе в Донецке, а с мини-бадабума. Все ватные типа сми с ходу подхватили тему дрг Хунты, мол негры с Тернополя ходють и взрывають все шо видят, а ватные чекисты организовали так называемые поисковые бригады, ибо было предположение у них, что в фольге еще много чего приныкали диверсанты по Донецку. Только есть одна проблема с диверсантами — тупость ру*ни. Рядом с разрывами находится школа номер 1 Донецка. Детей спустили в бомбоубежище, когда е***ло, а потом выпустили. И все это снимали кто? Русские сми. С****аа… Как же нам везет, что ру*ня тупая + считает себя самой умной. Для понимания ситуации: сразу после взрывов русские сми приехали снимать как дети спускаются в бомбоубежище. Не побоялись пацаны, что еще может где Хунта наложила взрывчатки, поперлись снимать слезливый сюжетик. Или может кто-то знал, что больше не будет взрывов и потому поперлись снимать? Как по мне, ответ очевиден. Также стоит отметить почти молниеносную реакцию типа пожарников, газовщиков и саперов, которые в считанные минуты прибыли к гостиннице, в которой живут, бухают за одним и тр**ают одних и тех же б***й представители общества слепых енотов (обсе ). Магия, с**а. Итого. Смотрите какое совпадение: сегодня ЕС заявил о новых экономических санкциях за пиратство рф в Керченском проливе, а в Донецке тут же начался бадабум + рос сми сняли слезливые сюжетики, мол Хунта убивает и все такое. Это конечно "случайность". Просто так совпало, с кем не бывает. Правда, ру*ня не была бы ру*ней, если б не спалилась по полной — молниеносная реакция рос тв в очередной раз спалила всю шарашкину контору. Ну а все сегодняшние взрывы были постановкой + цивильные жители выступили в очередной раз в качестве декораций для рос тв. Ничего личного, есть такая работа просто — пропагандистские сюжетики снимать. Мораль. Ждем в Донецке завтрашнего дня с нетерпением, ибо чуйка у меня, что оно снова начнется точно не с кофе (пора кишки и оторванные головы снимать для ро***дла). Также я жду усиления патрулирования улиц дынырийскими полицаями и поимку несчастного гражданского, который чистосердечно признается в том, что он завербован сбУ и виноват во взрывах. Ну и последнее. Недавно оккупанты открыли с помпой и в лучших совковых традициях несколько школ в Донецке, в том числе в районе линии разграничения. Думаю, следущие съемки будут с участием детей в качестве декораций для рос тв. Ждем, одним словом, скучно не будет. И дай Бог, чтоб я ошибался".