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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4221422242234224
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:42

  Faceless написав:
  Faceless написав:В РФ очень за многое можно быть подвергнутым уголовному преследованию, а штраф можно уже получить за банальное "неуважение к власти" (трактовать можно как угодно). И слава богу Украина не РФ, без законодательно закрепленной цензуры и отделов "цензоров" из школоты, строчащих заявления на блокировку сайтов и уголовные/административные дела за посты в соцсетях, картинки и лайки.

Из свежего:

В Северодвинске 63-летний пенсионер стал фигурантом административного дела из-за репоста 30 мемов на тему религии в соцсети «ВКонтакте». Мужчину подозревают в публичном осквернении религиозной символики. Ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей или 120 часов обязательных работ.

Шизофрения на государственном уровне


попахивает средневековьем
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:46

  19yuriy91 написав:попахивает средневековьем

Увы, но по ряду ключевых Прав Человека у нас ситуация не лучше.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:56

Волгарь
Чем выгодно быть в курсе событий из СМИ РФ - это прогнозируемость событий(фильм Донбасс первый и последний сюжет)
http://donbass.ua/news/region/2019/02/1 ... nosti.html
Пропагандистское шоу, снятое для раскручивания нового витка антиукраинской истерии - только так можно объяснить три взрыва, произошедшие в центре Донецка вчера, 18 февраля. Как пишет житель Донецка, блогер Фашик Донецкий, этот теракт – более чем странный, передает "Диалог.UA".
Он отмечает, что все три взрыва произошли неподалеку от отеля "Парк Инн", в котором живут работающие в оккупированном городе сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, на место происшествия очень быстро примчались не только сотрудники чрезвычайных служб, но и российские "журналисты". Но если появление "чрезвычайщиков" еще можно как-то объяснить логически, то пропагандисты пренебрегли настоятельными предупреждениями "МГБ" "ДНР" о возможных новых терактах. Ну, или просто знали, что на сей раз показуха ограничится этими тремя взрывами. И самое главное. Взрывы, которые, само собой разумеется, оккупационные "спецслужбы" приписали украинским "диверсантам", прозвучали в Донецке вскоре после того, как ЕС объявил о новом пакете антироссийских санкций в связи с пиратством РФ в Керченском проливе. А традиционным ответом россиян на такие действия являются именно провокации и антиукраинская история. "Если кто не в курсе, утро в оккупированном рф Донецке началось весело — орки опять начали мирно лупить по всУ. Ну а потом было три взрыва. Офигели все и даже я (чуть обои не отпали). Официальная версия абизян и коллаборантов гласит, что взрывы произошли в 350 и 150 м от гостинницы Парк Инн, в которой бухают с сепарастами и кадровыми военными рф представители общества слепых енотов ( обсе ). Также пособники оккупантов утверждают, что все три разрыва взрывных устройств, которые были обернуты в медную фольгу + повреждены гражданские объекты в центре Донецка по адресам: Кобозева, 70, бул. Пушкина, 2 и на пересечении ул. 25 лет РККА и бул Пушкина. Короче, утро началось не с кофе в Донецке, а с мини-бадабума. Все ватные типа сми с ходу подхватили тему дрг Хунты, мол негры с Тернополя ходють и взрывають все шо видят, а ватные чекисты организовали так называемые поисковые бригады, ибо было предположение у них, что в фольге еще много чего приныкали диверсанты по Донецку. Только есть одна проблема с диверсантами — тупость ру*ни. Рядом с разрывами находится школа номер 1 Донецка. Детей спустили в бомбоубежище, когда е***ло, а потом выпустили. И все это снимали кто? Русские сми. С****аа… Как же нам везет, что ру*ня тупая + считает себя самой умной. Для понимания ситуации: сразу после взрывов русские сми приехали снимать как дети спускаются в бомбоубежище. Не побоялись пацаны, что еще может где Хунта наложила взрывчатки, поперлись снимать слезливый сюжетик. Или может кто-то знал, что больше не будет взрывов и потому поперлись снимать? Как по мне, ответ очевиден. Также стоит отметить почти молниеносную реакцию типа пожарников, газовщиков и саперов, которые в считанные минуты прибыли к гостиннице, в которой живут, бухают за одним и тр**ают одних и тех же б***й представители общества слепых енотов (обсе ). Магия, с**а. Итого. Смотрите какое совпадение: сегодня ЕС заявил о новых экономических санкциях за пиратство рф в Керченском проливе, а в Донецке тут же начался бадабум + рос сми сняли слезливые сюжетики, мол Хунта убивает и все такое. Это конечно "случайность". Просто так совпало, с кем не бывает. Правда, ру*ня не была бы ру*ней, если б не спалилась по полной — молниеносная реакция рос тв в очередной раз спалила всю шарашкину контору. Ну а все сегодняшние взрывы были постановкой + цивильные жители выступили в очередной раз в качестве декораций для рос тв. Ничего личного, есть такая работа просто — пропагандистские сюжетики снимать. Мораль. Ждем в Донецке завтрашнего дня с нетерпением, ибо чуйка у меня, что оно снова начнется точно не с кофе (пора кишки и оторванные головы снимать для ро***дла). Также я жду усиления патрулирования улиц дынырийскими полицаями и поимку несчастного гражданского, который чистосердечно признается в том, что он завербован сбУ и виноват во взрывах. Ну и последнее. Недавно оккупанты открыли с помпой и в лучших совковых традициях несколько школ в Донецке, в том числе в районе линии разграничения. Думаю, следущие съемки будут с участием детей в качестве декораций для рос тв. Ждем, одним словом, скучно не будет. И дай Бог, чтоб я ошибался".

Только их необходимо трезво воспринимать, как откровенно вражеский Геббельсовский рупор.
А тем более, не стоит забывать, что за неделю до этого завезли курсантов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 22:19

  Волгарь написав:И участие российских военных, как и размер финансовых вливаний в ЛНДР НИКТО И НЕ СКРЫВАЕТ.


О как волгари запели, уже оказывается "никто не скрывает".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 22:23

Ну все, теперь-то дело пойдет!

Открытие Культурного центра ЛНР в Демократической Республике Конго (ДРК) показывает всему миру успехи в развитии Луганской Народной Республики. Об этом на церемонии официального вручения доверенности учредителя Культурного центра ЛНР в ДРК заявил депутат Народного Совета, председатель Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Олег Акимов.
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего сегодня в ЛуганскИнформЦентре вручил доверенность на представление Республики учредителю Культурного центра ЛНР в Демократической Республике Конго (ДРК) Жану-Густаву Мукади Мусасе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 08:22

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:О как волгари запели, уже оказывается "никто не скрывает".
Методичку у трехкопеечных поменяли :lol:
Результат - мгновенно :!:

  Волгарь написав:НИКАКОЙ ИДЕОЛОГИИ ТУТ И БЛИЗКО НЕТ.
https://twitter.com/i/status/1097895531521757186

Мышебратья во всей своей красе. И под охраной власти.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:08

  Подолянин написав:
  Sommer написав:О как волгари запели, уже оказывается "никто не скрывает".
Методичку у трехкопеечных поменяли :lol:
Результат - мгновенно :!: .

Всё же стоит относиться к нему, как к жертве.

  Подолянин написав:
  Волгарь написав:НИКАКОЙ ИДЕОЛОГИИ ТУТ И БЛИЗКО НЕТ.
https://twitter.com/i/status/1097895531521757186

Мышебратья во всей своей красе. И под охраной власти.

+ однозначно!
Но было бы с Вашей стороны большой ошибкой не указать(компенсировать) на причины такого же беспредела и у нас, в части надутия бестолковому люду мозгов - откровенной "Геббельсовщины". Что чужим позволяет воспринимать происходящие по взгляду "со своей колокольни". И указать на прямую кровную(финансовую) связь их и наших "геббельсов".

Это не конкретика по сюжету, а конкретные действия пропаганды в интересах финансовых групп.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:26

  Faceless написав:
Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:Не прикрывайтесь населением. Вы строчите потоки вранья и бреда. Даже оспорить это не пытаетесь

:shock:
Во зацепило!!!
Выставляю только для понимания цифр! из оставшегося "Львовуголь" и "Селидовуголь" - да двум десяткам разрозненных шахт.
https://donbass.live/2019/02/14/zarplat ... my-vydeo-/
Зарплата горнякам или оптимизация производства: как сделать шахты Донбасса рентабельными (видео)
14.02.2019 16:56 Константин_Воронин
Шахты Донбасса оказались в замкнутом круге: чтобы сделать предприятия рентабельными нужно выбирать - платить горнякам зарплату или пустить деньги на оптимизацию производства, оставив сотрудников в очередной раз без средств к существованию, передает Donbass.live.
Пока шахты работают себе в убыток, а задолженность перед горняками растет в геометрической прогрессии. Себестоимость угля, добытого на старом оборудовании превышает рыночную стоимость и продукция шахт остается невостребованной на рынке. Отрасль давно стала дотационной, а рабочие вынуждены каждую зарплату выбивать из чиновников забастовками, пикетами и голодовкой.

Задолженность перед горняками составляет 750 миллионов гривень. Но это не единственная дыра в бюджете угольных предприятий. Как предлагают решить вопрос с угледобывающей отраслью в сюжете ТРК "Украина":

"Не единственная дыра" - это ключевое - производство ГШО осталось в оккупированной зоне, здесь оно оптимизировано - а заграничное уже нужно покупать за реальные деньги и стоит оно.... а в технологическом плане на поколение отстаёт.
Опять в вашем стиле. Вместо ответа по существу строчите вообще не относящиеся к вопросу статьи.
Ваше вранье выше остаётся враньем.

Продолжает наблюдать за ситуацией в экономике и финансах в освобождённой части:
Шахтерские протесты на Донетчине: к забастовке присоединились горняки еще одного предприятия
20.02.2019, 11:01 1 0
https://vchasnoua.com/donbass/59657-sha ... dpriyatiya
На Донетчине к шахтерским протестам присоединились горняки шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» — работники первой смены спустились в забой, но отказались приступать к работе.

155 горняков шахты «Кураховская» утром провели рабочее собрание и решили присоединиться к акции протеста, которую начали в понедельник горняки шахты «1/3 Новогродовская», которая также входит в ГП «Селидовуголь», сообщил ИА «Вчасно» глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По словам Михаила Волынца, шахтеры «Кураховской» требуют погашения задолженности по зарплате.


«Наибольшая задолженность на „Кураховской“ перед работниками непромышленной группы — им задолжали за три месяца, — сказал Михаил Волынец. — Сейчас горняки решают вопрос о возможной подземной голодовке».

Также профсоюзный лидер сообщил, что продолжается подземный протест на шахте «1/3 Новогродовская» — там в шахте уже третьи сутки остаются 42 горняка. Вчера двое вынуждены были прекратить забастовку — один горняк поднялся на поверхность по состоянию здоровья, другой — по семейным обстоятельствам.


«Кабмин принял постановление о погашении задолженности за предыдущий период, — говорит Михаил Волынец. — Деньги в бюджете есть, но в министерстве угольной промышленности бардак и они просто то ли не могут то ли умышленно затягивают подготовку документов, подготовку паспорта распределения денег. По непроверенной информации, вчера вечером министр угольной промышленности Игорь Насалик все-таки подписал паспорт распределения средств и отправил его в Минфин. Если это так, то в среду или четверг шахты получат 310 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплате».

Уловите разницу!
Время!
"Курс"(в плане стоимости самих денег)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 20 лют, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:44

И кок ни странно центр "финансирования оккупантов" уже давно находиться в Киеве.

https://prm.ua/sbu-vikrila-masshtabnu-s ... eritoriyi/
Служба безпеки України викрила та припинила масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР" у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужби встановили, що на окупованій частині області діє потужна фінансова установа, яка забезпечує незаконне переведення коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.

Фінансовий центр терористів мав двадцять відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування.

Співробітники СБ України задокументували, що у банківських установах на підконтрольній території організатори оборудки відкрили майже п’ятдесят рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

Загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи переведений тільки через національну платіжну систему перевищив сто сімдесят мільйонів гривень. З отриманих за надання "послуг" грошей ділки регулярно сплачували податки до так званого "бюджету ЛНР".

Під час обшуків, що були проведені у Києві та Сєвєродонецьку, у спільників «фінансистів» правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам.

Наразі заблоковано рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних фінансових операцій.

Керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Значит выстроят новую "схему".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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