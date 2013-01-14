Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:В РФ очень за многое можно быть подвергнутым уголовному преследованию, а штраф можно уже получить за банальное "неуважение к власти" (трактовать можно как угодно). И слава богу Украина не РФ, без законодательно закрепленной цензуры и отделов "цензоров" из школоты, строчащих заявления на блокировку сайтов и уголовные/административные дела за посты в соцсетях, картинки и лайки.
Из свежего:
В Северодвинске 63-летний пенсионер стал фигурантом административного дела из-за репоста 30 мемов на тему религии в соцсети «ВКонтакте». Мужчину подозревают в публичном осквернении религиозной символики. Ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей или 120 часов обязательных работ.
Увы, но по ряду ключевых Прав Человека у нас ситуация не лучше.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь Чем выгодно быть в курсе событий из СМИ РФ - это прогнозируемость событий(фильм Донбасс первый и последний сюжет)
http://donbass.ua/news/region/2019/02/1 ... nosti.html Пропагандистское шоу, снятое для раскручивания нового витка антиукраинской истерии - только так можно объяснить три взрыва, произошедшие в центре Донецка вчера, 18 февраля. Как пишет житель Донецка, блогер Фашик Донецкий, этот теракт – более чем странный, передает "Диалог.UA". Он отмечает, что все три взрыва произошли неподалеку от отеля "Парк Инн", в котором живут работающие в оккупированном городе сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, на место происшествия очень быстро примчались не только сотрудники чрезвычайных служб, но и российские "журналисты". Но если появление "чрезвычайщиков" еще можно как-то объяснить логически, то пропагандисты пренебрегли настоятельными предупреждениями "МГБ" "ДНР" о возможных новых терактах. Ну, или просто знали, что на сей раз показуха ограничится этими тремя взрывами. И самое главное. Взрывы, которые, само собой разумеется, оккупационные "спецслужбы" приписали украинским "диверсантам", прозвучали в Донецке вскоре после того, как ЕС объявил о новом пакете антироссийских санкций в связи с пиратством РФ в Керченском проливе. А традиционным ответом россиян на такие действия являются именно провокации и антиукраинская история. "Если кто не в курсе, утро в оккупированном рф Донецке началось весело — орки опять начали мирно лупить по всУ. Ну а потом было три взрыва. Офигели все и даже я (чуть обои не отпали). Официальная версия абизян и коллаборантов гласит, что взрывы произошли в 350 и 150 м от гостинницы Парк Инн, в которой бухают с сепарастами и кадровыми военными рф представители общества слепых енотов ( обсе ). Также пособники оккупантов утверждают, что все три разрыва взрывных устройств, которые были обернуты в медную фольгу + повреждены гражданские объекты в центре Донецка по адресам: Кобозева, 70, бул. Пушкина, 2 и на пересечении ул. 25 лет РККА и бул Пушкина. Короче, утро началось не с кофе в Донецке, а с мини-бадабума. Все ватные типа сми с ходу подхватили тему дрг Хунты, мол негры с Тернополя ходють и взрывають все шо видят, а ватные чекисты организовали так называемые поисковые бригады, ибо было предположение у них, что в фольге еще много чего приныкали диверсанты по Донецку. Только есть одна проблема с диверсантами — тупость ру*ни. Рядом с разрывами находится школа номер 1 Донецка. Детей спустили в бомбоубежище, когда е***ло, а потом выпустили. И все это снимали кто? Русские сми. С****аа… Как же нам везет, что ру*ня тупая + считает себя самой умной. Для понимания ситуации: сразу после взрывов русские сми приехали снимать как дети спускаются в бомбоубежище. Не побоялись пацаны, что еще может где Хунта наложила взрывчатки, поперлись снимать слезливый сюжетик. Или может кто-то знал, что больше не будет взрывов и потому поперлись снимать? Как по мне, ответ очевиден. Также стоит отметить почти молниеносную реакцию типа пожарников, газовщиков и саперов, которые в считанные минуты прибыли к гостиннице, в которой живут, бухают за одним и тр**ают одних и тех же б***й представители общества слепых енотов (обсе ). Магия, с**а. Итого. Смотрите какое совпадение: сегодня ЕС заявил о новых экономических санкциях за пиратство рф в Керченском проливе, а в Донецке тут же начался бадабум + рос сми сняли слезливые сюжетики, мол Хунта убивает и все такое. Это конечно "случайность". Просто так совпало, с кем не бывает. Правда, ру*ня не была бы ру*ней, если б не спалилась по полной — молниеносная реакция рос тв в очередной раз спалила всю шарашкину контору. Ну а все сегодняшние взрывы были постановкой + цивильные жители выступили в очередной раз в качестве декораций для рос тв. Ничего личного, есть такая работа просто — пропагандистские сюжетики снимать. Мораль. Ждем в Донецке завтрашнего дня с нетерпением, ибо чуйка у меня, что оно снова начнется точно не с кофе (пора кишки и оторванные головы снимать для ро***дла). Также я жду усиления патрулирования улиц дынырийскими полицаями и поимку несчастного гражданского, который чистосердечно признается в том, что он завербован сбУ и виноват во взрывах. Ну и последнее. Недавно оккупанты открыли с помпой и в лучших совковых традициях несколько школ в Донецке, в том числе в районе линии разграничения. Думаю, следущие съемки будут с участием детей в качестве декораций для рос тв. Ждем, одним словом, скучно не будет. И дай Бог, чтоб я ошибался".
Только их необходимо трезво воспринимать, как откровенно вражеский Геббельсовский рупор. А тем более, не стоит забывать, что за неделю до этого завезли курсантов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Открытие Культурного центра ЛНР в Демократической Республике Конго (ДРК) показывает всему миру успехи в развитии Луганской Народной Республики. Об этом на церемонии официального вручения доверенности учредителя Культурного центра ЛНР в ДРК заявил депутат Народного Совета, председатель Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Олег Акимов. Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего сегодня в ЛуганскИнформЦентре вручил доверенность на представление Республики учредителю Культурного центра ЛНР в Демократической Республике Конго (ДРК) Жану-Густаву Мукади Мусасе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Мышебратья во всей своей красе. И под охраной власти.
+ однозначно! Но было бы с Вашей стороны большой ошибкой не указать(компенсировать) на причины такого же беспредела и у нас, в части надутия бестолковому люду мозгов - откровенной "Геббельсовщины". Что чужим позволяет воспринимать происходящие по взгляду "со своей колокольни". И указать на прямую кровную(финансовую) связь их и наших "геббельсов".
Это не конкретика по сюжету, а конкретные действия пропаганды в интересах финансовых групп.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Faceless написав:Не прикрывайтесь населением. Вы строчите потоки вранья и бреда. Даже оспорить это не пытаетесь
Во зацепило!!! Выставляю только для понимания цифр! из оставшегося "Львовуголь" и "Селидовуголь" - да двум десяткам разрозненных шахт.
https://donbass.live/2019/02/14/zarplat ... my-vydeo-/ Зарплата горнякам или оптимизация производства: как сделать шахты Донбасса рентабельными (видео) 14.02.2019 16:56 Константин_Воронин Шахты Донбасса оказались в замкнутом круге: чтобы сделать предприятия рентабельными нужно выбирать - платить горнякам зарплату или пустить деньги на оптимизацию производства, оставив сотрудников в очередной раз без средств к существованию, передает Donbass.live. Пока шахты работают себе в убыток, а задолженность перед горняками растет в геометрической прогрессии. Себестоимость угля, добытого на старом оборудовании превышает рыночную стоимость и продукция шахт остается невостребованной на рынке. Отрасль давно стала дотационной, а рабочие вынуждены каждую зарплату выбивать из чиновников забастовками, пикетами и голодовкой.
Задолженность перед горняками составляет 750 миллионов гривень. Но это не единственная дыра в бюджете угольных предприятий. Как предлагают решить вопрос с угледобывающей отраслью в сюжете ТРК "Украина":
"Не единственная дыра" - это ключевое - производство ГШО осталось в оккупированной зоне, здесь оно оптимизировано - а заграничное уже нужно покупать за реальные деньги и стоит оно.... а в технологическом плане на поколение отстаёт.
Опять в вашем стиле. Вместо ответа по существу строчите вообще не относящиеся к вопросу статьи. Ваше вранье выше остаётся враньем.
Продолжает наблюдать за ситуацией в экономике и финансах в освобождённой части:
Шахтерские протесты на Донетчине: к забастовке присоединились горняки еще одного предприятия 20.02.2019, 11:01 1 0 https://vchasnoua.com/donbass/59657-sha ... dpriyatiya На Донетчине к шахтерским протестам присоединились горняки шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» — работники первой смены спустились в забой, но отказались приступать к работе.
155 горняков шахты «Кураховская» утром провели рабочее собрание и решили присоединиться к акции протеста, которую начали в понедельник горняки шахты «1/3 Новогродовская», которая также входит в ГП «Селидовуголь», сообщил ИА «Вчасно» глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По словам Михаила Волынца, шахтеры «Кураховской» требуют погашения задолженности по зарплате.
«Наибольшая задолженность на „Кураховской“ перед работниками непромышленной группы — им задолжали за три месяца, — сказал Михаил Волынец. — Сейчас горняки решают вопрос о возможной подземной голодовке».
Также профсоюзный лидер сообщил, что продолжается подземный протест на шахте «1/3 Новогродовская» — там в шахте уже третьи сутки остаются 42 горняка. Вчера двое вынуждены были прекратить забастовку — один горняк поднялся на поверхность по состоянию здоровья, другой — по семейным обстоятельствам.
«Кабмин принял постановление о погашении задолженности за предыдущий период, — говорит Михаил Волынец. — Деньги в бюджете есть, но в министерстве угольной промышленности бардак и они просто то ли не могут то ли умышленно затягивают подготовку документов, подготовку паспорта распределения денег. По непроверенной информации, вчера вечером министр угольной промышленности Игорь Насалик все-таки подписал паспорт распределения средств и отправил его в Минфин. Если это так, то в среду или четверг шахты получат 310 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплате».
Уловите разницу! Время! "Курс"(в плане стоимости самих денег)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 20 лют, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Так, оперативники спецслужби встановили, що на окупованій частині області діє потужна фінансова установа, яка забезпечує незаконне переведення коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.
Фінансовий центр терористів мав двадцять відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування.
Співробітники СБ України задокументували, що у банківських установах на підконтрольній території організатори оборудки відкрили майже п’ятдесят рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.
Загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи переведений тільки через національну платіжну систему перевищив сто сімдесят мільйонів гривень. З отриманих за надання "послуг" грошей ділки регулярно сплачували податки до так званого "бюджету ЛНР".
Під час обшуків, що були проведені у Києві та Сєвєродонецьку, у спільників «фінансистів» правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам.
Наразі заблоковано рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних фінансових операцій.
Керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Значит выстроят новую "схему".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.