Додано: Сер 20 лют, 2019 13:45

Бросаясь обвинениями в фашизме, Вам, откровенно говоря, очень неплохо было бы оглянуться вокруг. Памятуя во вчерашнем бане, я напишу ОЧЕНЬ МЯГКО.

Ну, хотя бы вспомнить о ежегодном 1-во январском факельном шабаше на улицах Киева, вызывающем у всех НОРМАЛЬНЫХ людей стойкие воспоминаниях о событиях 30-х годов прошлого века в одной европейской стране, о личности деятеля, которого его многотысячные участники призывают к воскрешению, словно второго Христа и, наконец, о результатах деятельности его же идейных соратников в истории Украины.

Вам как раз и этот момент объяснили!

Просто Вы жертва, у которой в мозгу уже отложен стереотип навязанного сознания.

Общаться с Вами уже проблема! Не потому, что Вы такой и есть, а потому, что Вас таким сделали!

Я бы мог Вам развернуто со ссылками ответить и о стереотипах, и о жертвах (миллионах), и об их палачах - но не буду. Не хочу бередить старые раны. А вот о современной ситуации можно немного поговорить. Несомненно, на Донбассе за прошедшие скоро 5 лет совершались многочисленные преступления против человечности.Это ведь российский кондиционер взорвался в мае 14-го на площади в Луганске? И российские Акации крыли сначала Славянск, а потом Донецк из 152-го калибра? Нелишне вспомнить и то, что количество вооруженных россиян на линии противостояния в Донбассе чуть превышает 5% от общего числа участников.И, наконец, чтобы мы с Вами не написали, это не имеет никакого значения. А значение имеет лишь то, что при открытых границах и возможности в любой момент перейти линию фронта через КПП из 4-х с небольшим миллионов дончан/луганчан, затронутых конфликтом, полмиллиона уехали в Россию (к фашистам по Вашей терминологии), чуть больше - на Украину де-факто, а около 3-х млн (3/4) УКРАИНСКИХ ГРАЖДАН остались дома. Несмотря на власть на местах полевых командиров (читай, откровенных бандитов), мизерные з/п и грошовые пенсии, выплачиваемых почти исключительно благодаря помощи фашистов с Востока. И ВОТ ЭТО (а также множество и интересных фактов, публикуемых Вами о реальном положении в Донбассе к западу и северу от линии фронта) и ЕСТЬ ФАКТ, как говорили в одном старом советском истерне. А все остальное - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЖЕРТВ СТЕРЕОТИПОВ.В заключении дам хороший совет - НЕ СМОТРИТЕ ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ПЕРЕДАЧИ по РОСТВ. Их участники, готовые наброситься друг на друга в эфире, получив свои 30-300 тыс. за час позора, потом мирно вместе пьют кофе в буфете, обсуждая прописанные роли, а Вы, видимо, человек впечатлительный, принимаете телестрасти с надрывом за чистую монету.