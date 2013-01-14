Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вам уже более, чем тактично объяснили: 1. Жить в обществе и быть свободным от него не реально. 2. Будучи представителем страны агрессора, на украинском форуме, Вы не задумываясь гнёте откровенно "фашисткую идеологию", коей Вас кормят с утра и до ночи. При чём с великой гордостью!(?) Вам не говорят, что лично Вы "в этом виноваты" - это уже трагедия, для граждан РФ. Что вы массово скатываетесь от тоталитаризма в его самую гнусную форму - "фашизм". - Что для Украины, этнических украинцев(3-4 поколение жителей Украины) физически не приемлемо! Ибо за всеми "грубостями", "в быту общения", существуют жесткие общественные рамки приличия. - Чего Вам не понять.
Бросаясь обвинениями в фашизме, Вам, откровенно говоря, очень неплохо было бы оглянуться вокруг. Памятуя во вчерашнем бане, я напишу ОЧЕНЬ МЯГКО. Ну, хотя бы вспомнить о ежегодном 1-во январском факельном шабаше на улицах Киева, вызывающем у всех НОРМАЛЬНЫХ людей стойкие воспоминаниях о событиях 30-х годов прошлого века в одной европейской стране, о личности деятеля, которого его многотысячные участники призывают к воскрешению, словно второго Христа и, наконец, о результатах деятельности его же идейных соратников в истории Украины.
В Украине хотят радикально изменить систему начисления суммы налога на доходы физлиц (НДФЛ). 19 февраля группа из 4-х внефракционных депутатов внесла в Раду законопроект №10066, предлагающий установить в стране прогрессивную шкалу налога с привязкой к прожиточному минимуму. Логика проста – чем больше человек получает дохода, тем больше налога ему придется заплатить в казну.
Если коллеги поддержат эти инициативы, вместо «плоских» 18%, которые платят украинцы с каждой гривны своей зарплаты, государство (с учетом нынешнего показателя прожиточного минимума 1853 грн.) будет требовать с них:
0% - менее 1853 грн. 5% - от 1853 до 5,6 тыс. грн. 15% - от 5,6 тыс. до 18,5 тыс. грн. 18% - от 18,5 тыс. до 37 тыс. грн. 22% - от 37 тыс. до 92,5 тыс. грн. 27% - от 92,5 тыс. до 185 тыс. грн. 33% - от 185 тыс. до 555 тыс. грн. 40% - от 555 тыс. до 925 тыс. грн. 48% - свыше 925 тыс. грн. Разумеется, при пересмотре показателя прожиточного минимума, тарифная сетка будет автоматически меняться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЕС усложнил правила безвизового въезда для украинцев Українські Новини https://hvylya.net/news/digest/es-usloz ... ntsev.html 10010 ЕС усложнил правила безвизового въезда для украинцев Гражданам Украины для безвизового въезда в страны ЕС необходимо получить спецразрешение.
Об этом стало известно из заявления Совета Евросоюза, передают Украинские новости.
Сообщается, чтобы получить специальное разрешение, нужно заплатить 7 евро и заполнить заявление-анкету через интернет.
Предоставленная информация будет проходить автоматически проверку по базам данных ЕС и Интерпола, чтобы определить, существуют ли основания для отказа в разрешении на проезд. При отсутствии запретов или замечаний, разрешение на въезд будет выдаваться автоматически.
Если возникнут подозрения или информация потребует дополнительного анализа, то заявка будет обрабатываться вручную компетентными органами. В любом случае, срок рассмотрения информации с вынесением соответствующего решения не будет превышать 96 часов.
Впрочем, наличие разрешения не означает автоматическое право на въезд в страны Евросоюза, поэтому окончательное решение будут принимать пограничные службы.
Предполагается, что систему в первую очередь внедрят в аэропортах и морских пунктах пропуска, а через три года это обязательство также будет применяться к международным автобусных перевозчикам.
Теперь это будет называться разрешением на вьезд.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вам уже более, чем тактично объяснили: 1. Жить в обществе и быть свободным от него не реально. 2. Будучи представителем страны агрессора, на украинском форуме, Вы не задумываясь гнёте откровенно "фашисткую идеологию", коей Вас кормят с утра и до ночи. При чём с великой гордостью!(?) Вам не говорят, что лично Вы "в этом виноваты" - это уже трагедия, для граждан РФ. Что вы массово скатываетесь от тоталитаризма в его самую гнусную форму - "фашизм". - Что для Украины, этнических украинцев(3-4 поколение жителей Украины) физически не приемлемо! Ибо за всеми "грубостями", "в быту общения", существуют жесткие общественные рамки приличия. - Чего Вам не понять.
Бросаясь обвинениями в фашизме, Вам, откровенно говоря, очень неплохо было бы оглянуться вокруг. Памятуя во вчерашнем бане, я напишу ОЧЕНЬ МЯГКО. Ну, хотя бы вспомнить о ежегодном 1-во январском факельном шабаше на улицах Киева, вызывающем у всех НОРМАЛЬНЫХ людей стойкие воспоминаниях о событиях 30-х годов прошлого века в одной европейской стране, о личности деятеля, которого его многотысячные участники призывают к воскрешению, словно второго Христа и, наконец, о результатах деятельности его же идейных соратников в истории Украины.
Вам как раз и этот момент объяснили! Просто Вы жертва, у которой в мозгу уже отложен стереотип навязанного сознания. Общаться с Вами уже проблема! Не потому, что Вы такой и есть, а потому, что Вас таким сделали!
Поверьте, с великой лёгкостью могут сделать, что бы Вы привселюдно мочились в штаны - и были уверенны, что это полезно для Вашего здоровья, и каждого. И что это ваша благая национальная цель и отличие.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Бросаясь обвинениями в фашизме, Вам, откровенно говоря, очень неплохо было бы оглянуться вокруг. Памятуя во вчерашнем бане, я напишу ОЧЕНЬ МЯГКО. Ну, хотя бы вспомнить о ежегодном 1-во январском факельном шабаше на улицах Киева, вызывающем у всех НОРМАЛЬНЫХ людей стойкие воспоминаниях о событиях 30-х годов прошлого века в одной европейской стране, о личности деятеля, которого его многотысячные участники призывают к воскрешению, словно второго Христа и, наконец, о результатах деятельности его же идейных соратников в истории Украины.
Вам как раз и этот момент объяснили! Просто Вы жертва, у которой в мозгу уже отложен стереотип навязанного сознания. Общаться с Вами уже проблема! Не потому, что Вы такой и есть, а потому, что Вас таким сделали!
Я бы мог Вам развернуто со ссылками ответить и о стереотипах, и о жертвах (миллионах), и об их палачах - но не буду. Не хочу бередить старые раны. А вот о современной ситуации можно немного поговорить. Несомненно, на Донбассе за прошедшие скоро 5 лет совершались многочисленные преступления против человечности. Это ведь российский кондиционер взорвался в мае 14-го на площади в Луганске? И российские Акации крыли сначала Славянск, а потом Донецк из 152-го калибра? Нелишне вспомнить и то, что количество вооруженных россиян на линии противостояния в Донбассе чуть превышает 5% от общего числа участников. И, наконец, чтобы мы с Вами не написали, это не имеет никакого значения. А значение имеет лишь то, что при открытых границах и возможности в любой момент перейти линию фронта через КПП из 4-х с небольшим миллионов дончан/луганчан, затронутых конфликтом, полмиллиона уехали в Россию (к фашистам по Вашей терминологии), чуть больше - на Украину де-факто, а около 3-х млн (3/4) УКРАИНСКИХ ГРАЖДАН остались дома. Несмотря на власть на местах полевых командиров (читай, откровенных бандитов), мизерные з/п и грошовые пенсии, выплачиваемых почти исключительно благодаря помощи фашистов с Востока. И ВОТ ЭТО (а также множество и интересных фактов, публикуемых Вами о реальном положении в Донбассе к западу и северу от линии фронта) и ЕСТЬ ФАКТ, как говорили в одном старом советском истерне. А все остальное - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЖЕРТВ СТЕРЕОТИПОВ. В заключении дам хороший совет - НЕ СМОТРИТЕ ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ПЕРЕДАЧИ по РОСТВ. Их участники, готовые наброситься друг на друга в эфире, получив свои 30-300 тыс. за час позора, потом мирно вместе пьют кофе в буфете, обсуждая прописанные роли, а Вы, видимо, человек впечатлительный, принимаете телестрасти с надрывом за чистую монету.
Волгарь написав:Ну, хотя бы вспомнить о ежегодном 1-во январском факельном шабаше на улицах Киева
А что такого собственно в том, что группа людей идет с факелами? Это нарушение чьих-то прав? Насилие? Вы даже самой фразой "январском факельном шабаше" только подтверждаете, что роств, которое якобы "вы и большая часть россиян не смотрит", таки хорошо закрепилось в вашем сознании, раз вы говорите их штампами.
Волгарь написав:о личности деятеля, которого его многотысячные участники призывают к воскрешению, словно второго Христа и, наконец, о результатах деятельности его же идейных соратников в истории Украины
Ну собственно опять все те же глупые штампы. Вы лучше бы о результатах деятельности идейных соратников товарища из мавзолея в вашей столице бы думали.
Волгарь написав:Ну, хотя бы вспомнить о ежегодном 1-во январском факельном шабаше на улицах Киева
А что такого собственно в том, что группа людей идет с факелами? Это нарушение чьих-то прав? Насилие? Вы даже самой фразой "январском факельном шабаше" только подтверждаете, что роств, которое якобы "вы и большая часть россиян не смотрит", таки хорошо закрепилось в вашем сознании, раз вы говорите их штампами.
При чём все сами сгуртовуються та виходять! Их никто под роспись не выводит!
Волгарь написав:о личности деятеля, которого его многотысячные участники призывают к воскрешению, словно второго Христа и, наконец, о результатах деятельности его же идейных соратников в истории Украины
А Вы разве не знали, что у каждой нации существуют "национальные Герои"? И в чем можно обвинять украинцев? В национальной памяти? Ведь по сути Вы превращены в откровенное животное, без роду -племени, что не знает где находятся могилы его предков. Вами после такой обработки очччень удобно управлять - любое дерьмо вливаемое в голову ложиться, как аксиома от Фюрера. Это и есть "фашизм". Вам, батенька в 6ю палату! Геббельс с вашими мозгами сотворил уже полное "чудо", так это Вы себя считаете ещё "грамотным" , а что можно сказать о остальном населении?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:Ну, хотя бы вспомнить о ежегодном 1-во январском факельном шабаше на улицах Киева
А что такого собственно в том, что группа людей идет с факелами? Это нарушение чьих-то прав? Насилие? Вы даже самой фразой "январском факельном шабаше" только подтверждаете, что роств, которое якобы "вы и большая часть россиян не смотрит", таки хорошо закрепилось в вашем сознании, раз вы говорите их штампами.
Волгарь написав:о личности деятеля, которого его многотысячные участники призывают к воскрешению, словно второго Христа и, наконец, о результатах деятельности его же идейных соратников в истории Украины
Ну собственно опять все те же глупые штампы. Вы лучше бы о результатах деятельности идейных соратников товарища из мавзолея в вашей столице бы думали.
Тут Вы, конечно, правы - АБСОЛЮТНО НИЧЕГО ОСОБЕННОГО. ТЕ ведь тоже начали с невинных факельных шествий, потом перешли к измерению форм черепов, ДАЛЕЕ - результат известен. Тем более, что предки ЭТИХ именно в результатах почти не отличаются от ТЕХ. Странно, что во всех остальных странах цивилизованного мира группы людей по центрам столиц с факелами не ходят - видимо, не понимают всей прелести этого события. В сущности, ведь именно это - ИСТОРИЯ/НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ/НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ и разделило в итоге наши народы и государства. Очень надеюсь (учитывая вышеперечисленное), что навсегда! А МЫ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ЗАБУДЕМ, и самое главное - НИКОГДА НЕ ПРОСТИМ, уж не обессудьте.
Волгарь написав:Ну, хотя бы вспомнить о ежегодном 1-во январском факельном шабаше на улицах Киева
А что такого собственно в том, что группа людей идет с факелами? Это нарушение чьих-то прав? Насилие? Вы даже самой фразой "январском факельном шабаше" только подтверждаете, что роств, которое якобы "вы и большая часть россиян не смотрит", таки хорошо закрепилось в вашем сознании, раз вы говорите их штампами.
При чём все сами сгуртовуються та виходять! Их никто под роспись не выводит!
А Вы разве не знали, что у каждой нации существуют "национальные Герои"? И в чем можно обвинять украинцев? В национальной памяти? Ведь по сути Вы превращены в откровенное животное, без роду -племени, что не знает где находятся могилы его предков. Вами после такой обработки очччень удобно управлять - любое дерьмо вливаемое в голову ложиться, как аксиома от Фюрера. Это и есть "фашизм". Вам, батенька в 6ю палату! Геббельс с вашими мозгами сотворил уже полное "чудо", так это Вы себя считаете ещё "грамотным" , а что можно сказать о остальномнаселении?
Обращение Вы, в русском языке, если Вы забыли, имеет исключительно личный характер. Эти перлы Вы адресуете мне? Касательно НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ, странно что ими так и не стали подлинные герои, лучшие сыны и дочери украинского народа - Кожедуб/Ковпак/Людмила Павлюченко/Лавриненко. Но тут, как говорится Бог вам судья.