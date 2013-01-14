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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4223422442254226
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:28

Только в Украине можно увидеть такой "парадокс":
https://gordonua.com/news/politics/polk ... 53767.html
И в это самое время:
https://newsyou.info/v-kieve-bezdomnyj- ... reve-video
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:00

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Волгарь написав:Тут Вы, конечно, правы - АБСОЛЮТНО НИЧЕГО ОСОБЕННОГО. ТЕ ведь тоже начали с невинных факельных шествий, потом перешли к измерению форм черепов, ДАЛЕЕ - результат известен.

А еще они начинали каждый день с завтрака, зубы чистили, книги читали - все запретить! А то ж неизбежно построят концлагерь!
  Волгарь написав:Тем более, что предки ЭТИХ именно в результатах почти не отличаются от ТЕХ.

Вот это вообще бред.
Это комуняки по результатам не отличались от немецких нацистов, по уровню смертности ИТЛ в отдельных годы даже превышали лагеря смерти нацистов.
А "предки ЭТИХ" боролись в первую очередь за свои семьи, после геноцида, устроенного коммуняками на землях Западной Украины сразу же после того, как они отошли СССР.
Строчите штампы роспропаганды, а после этого рассказываете сказки, как ее "никто не смотрит".
  Волгарь написав:В сущности, ведь именно это - ИСТОРИЯ/НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ/НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ и разделило в итоге наши народы и государства. Очень надеюсь (учитывая вышеперечисленное), что навсегда! А МЫ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ЗАБУДЕМ, и самое главное - НИКОГДА НЕ ПРОСТИМ, уж не обессудьте.

Никогда не забудете и не простите жертвам голодомора, что вы устроили, жертвам геноцида, что вы устраивали, жертвам репрессий, русификации, искажения истории, даже воровства наименования? Да я даже не сомневался, в этом вся суть москвинов. И да, я тоже надеюсь, что это навсегда. Что еще много поколений украинцы с детства будут впитывать тот факт, что РФ/Московия - цивилизационный враг, народ убийц и лжецов, носители идей захвата чужих территорий, разжигатели войн, и вообще угроза всему человечеству, пока у них есть государство.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:12

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Faceless написав:Что еще много поколений украинцы с детства будут впитывать тот факт, что РФ/Московия - цивилизационный враг, народ убийц и лжецов, носители идей захвата чужих территорий, разжигатели войн, и вообще угроза всему человечеству, пока у них есть государство.

Вони зробили те, що робила фашиська Німеччина.
Захват Криму тотожне захвату Судетської області.
А потім була друга світова війна і вона починалась коли Гітлер і Сталін були союзниками. В Московії при владі зараз ідейні послідовники Сталіна.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:42

  Волгарь написав:И российские Акации крыли сначала Славянск, а потом Донецк из 152-го калибра?


Крыли Мариуполь, у тебя с географией плохо.

И да - Мариуполь не забудем и не простим.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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