Додано: Сер 20 лют, 2019 17:00

Волгарь написав: Тут Вы, конечно, правы - АБСОЛЮТНО НИЧЕГО ОСОБЕННОГО. ТЕ ведь тоже начали с невинных факельных шествий, потом перешли к измерению форм черепов, ДАЛЕЕ - результат известен. Тут Вы, конечно, правы - АБСОЛЮТНО НИЧЕГО ОСОБЕННОГО. ТЕ ведь тоже начали с невинных факельных шествий, потом перешли к измерению форм черепов, ДАЛЕЕ - результат известен.

Волгарь написав: Тем более, что предки ЭТИХ именно в результатах почти не отличаются от ТЕХ. Тем более, что предки ЭТИХ именно в результатах почти не отличаются от ТЕХ.

Волгарь написав: В сущности, ведь именно это - ИСТОРИЯ/НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ/НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ и разделило в итоге наши народы и государства. Очень надеюсь (учитывая вышеперечисленное), что навсегда! А МЫ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ЗАБУДЕМ, и самое главное - НИКОГДА НЕ ПРОСТИМ, уж не обессудьте. В сущности, ведь именно это - ИСТОРИЯ/НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ/НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ и разделило в итоге наши народы и государства. Очень надеюсь (учитывая вышеперечисленное), что навсегда! А МЫ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ЗАБУДЕМ, и самое главное - НИКОГДА НЕ ПРОСТИМ, уж не обессудьте.

А еще они начинали каждый день с завтрака, зубы чистили, книги читали - все запретить! А то ж неизбежно построят концлагерь!Вот это вообще бред.Это комуняки по результатам не отличались от немецких нацистов, по уровню смертности ИТЛ в отдельных годы даже превышали лагеря смерти нацистов.А "предки ЭТИХ" боролись в первую очередь за свои семьи, после геноцида, устроенного коммуняками на землях Западной Украины сразу же после того, как они отошли СССР.Строчите штампы роспропаганды, а после этого рассказываете сказки, как ее "никто не смотрит".Никогда не забудете и не простите жертвам голодомора, что вы устроили, жертвам геноцида, что вы устраивали, жертвам репрессий, русификации, искажения истории, даже воровства наименования? Да я даже не сомневался, в этом вся суть москвинов. И да, я тоже надеюсь, что это навсегда. Что еще много поколений украинцы с детства будут впитывать тот факт, что РФ/Московия - цивилизационный враг, народ убийц и лжецов, носители идей захвата чужих территорий, разжигатели войн, и вообще угроза всему человечеству, пока у них есть государство.