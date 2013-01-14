И в это самое время:
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:28
Только в Украине можно увидеть такой "парадокс":
И в это самое время:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:00
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
А еще они начинали каждый день с завтрака, зубы чистили, книги читали - все запретить! А то ж неизбежно построят концлагерь!
Вот это вообще бред.
Это комуняки по результатам не отличались от немецких нацистов, по уровню смертности ИТЛ в отдельных годы даже превышали лагеря смерти нацистов.
А "предки ЭТИХ" боролись в первую очередь за свои семьи, после геноцида, устроенного коммуняками на землях Западной Украины сразу же после того, как они отошли СССР.
Строчите штампы роспропаганды, а после этого рассказываете сказки, как ее "никто не смотрит".
Никогда не забудете и не простите жертвам голодомора, что вы устроили, жертвам геноцида, что вы устраивали, жертвам репрессий, русификации, искажения истории, даже воровства наименования? Да я даже не сомневался, в этом вся суть москвинов. И да, я тоже надеюсь, что это навсегда. Что еще много поколений украинцы с детства будут впитывать тот факт, что РФ/Московия - цивилизационный враг, народ убийц и лжецов, носители идей захвата чужих территорий, разжигатели войн, и вообще угроза всему человечеству, пока у них есть государство.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:12
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Вони зробили те, що робила фашиська Німеччина.
Захват Криму тотожне захвату Судетської області.
А потім була друга світова війна і вона починалась коли Гітлер і Сталін були союзниками. В Московії при владі зараз ідейні послідовники Сталіна.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Сер 20 лют, 2019 17:42
Крыли Мариуполь, у тебя с географией плохо.
И да - Мариуполь не забудем и не простим.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:16
Практически ни один город не остался не затронутым - Краматорск и тот достали.
Вдаваться в полемику с .... глупость.
Враг есть Враг, а война всегда страшная вещь - страшная и не справедливая.
Но факт в том, что ... откровенно сдали и Крым и Донбасс.
В неокупированной части выжженная земля ПР подверглась новому переделу собственников, я не восстановлению Государства и экономики, а в прямом смысле переделу собственников с новыми уже тотальными разрушениями остатков цивилизации.
Пришли теперь собственники, "з руками, що ніколи нічого не робили" - наступила полная ...опа.
Как вспоминал Faceless - с образованием, но умеющие только продавать и физически не представляющие, как что-то сделать, что бы можно было "продать".
Отсюда продавать стали остатки средств производства. А по причине того, что те, кто имел не только образование, но и опыт Работы,... - оказались пониженными в Правах, новым рейдерским переделом(не восстановлением!),...
Подхлёстывается это из Киева.
Население Законопослушное население оказалось между двух огней. Надежды на Государство растворились окончательно, да же для тех, кто Верил до конца в 15м. Города, переполненные беженцами опустели - выехать вынуждены были даже коренные жители. По моим сведениям большинство уже получили гражданство от Испании до Польши.
Значительная часть вынуждена была вернуться в оккупированную зону - ведь "Войны" у нас "НЕТ"! При чём в оккупированную зону выезжают и работоспособные - по причине режима полной деиндустриализации Донбасса.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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