Додано: Чет 21 лют, 2019 12:16

Faceless написав: Волгарь написав: Тут Вы, конечно, правы - АБСОЛЮТНО НИЧЕГО ОСОБЕННОГО. ТЕ ведь тоже начали с невинных факельных шествий, потом перешли к измерению форм черепов, ДАЛЕЕ - результат известен. Тут Вы, конечно, правы - АБСОЛЮТНО НИЧЕГО ОСОБЕННОГО. ТЕ ведь тоже начали с невинных факельных шествий, потом перешли к измерению форм черепов, ДАЛЕЕ - результат известен.

А еще они начинали каждый день с завтрака, зубы чистили, книги читали - все запретить! А то ж неизбежно построят концлагерь! Волгарь написав: Тем более, что предки ЭТИХ именно в результатах почти не отличаются от ТЕХ. Тем более, что предки ЭТИХ именно в результатах почти не отличаются от ТЕХ.

Вот это вообще бред.

Это комуняки по результатам не отличались от немецких нацистов, по уровню смертности ИТЛ в отдельных годы даже превышали лагеря смерти нацистов.

А "предки ЭТИХ" боролись в первую очередь за свои семьи, после геноцида, устроенного коммуняками на землях Западной Украины сразу же после того, как они отошли СССР.

Строчите штампы роспропаганды, а после этого рассказываете сказки, как ее "никто не смотрит". Волгарь написав: В сущности, ведь именно это - ИСТОРИЯ/НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ/НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ и разделило в итоге наши народы и государства. Очень надеюсь (учитывая вышеперечисленное), что навсегда! А МЫ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ЗАБУДЕМ, и самое главное - НИКОГДА НЕ ПРОСТИМ, уж не обессудьте. В сущности, ведь именно это - ИСТОРИЯ/НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ/НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ и разделило в итоге наши народы и государства. Очень надеюсь (учитывая вышеперечисленное), что навсегда! А МЫ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ЗАБУДЕМ, и самое главное - НИКОГДА НЕ ПРОСТИМ, уж не обессудьте.

Никогда не забудете и не простите жертвам голодомора, что вы устроили, жертвам геноцида, что вы устраивали, жертвам репрессий, русификации, искажения истории, даже воровства наименования? Да я даже не сомневался, в этом вся суть москвинов. И да, я тоже надеюсь, что это навсегда. Что еще много поколений украинцы с детства будут впитывать тот факт, что РФ/Московия - цивилизационный враг, народ убийц и лжецов, носители идей захвата чужих территорий, разжигатели войн, и вообще угроза всему человечеству, пока у них есть государство. А еще они начинали каждый день с завтрака, зубы чистили, книги читали - все запретить! А то ж неизбежно построят концлагерь!Вот это вообще бред.Это комуняки по результатам не отличались от немецких нацистов, по уровню смертности ИТЛ в отдельных годы даже превышали лагеря смерти нацистов.Строчите штампы роспропаганды, а после этого рассказываете сказки, как ее "никто не смотрит".Никогда не забудете и не простите жертвам голодомора, что вы устроили, жертвам геноцида, что вы устраивали, жертвам репрессий, русификации, искажения истории, даже воровства наименования? Да я даже не сомневался, в этом вся суть москвинов. И да, я тоже надеюсь, что это навсегда. Что еще много поколений украинцы с детства будут впитывать тот факт, что РФ/Московия - цивилизационный враг, народ убийц и лжецов, носители идей захвата чужих территорий, разжигатели войн, и вообще угроза всему человечеству, пока у них есть государство.

Т.е. Вы действительно считаете, что грандиозный еврейско-польский погром в начале июля 41-года, устроенный простыми жителями Львова и бойцами батальонов Роланд и Нахтигаль под командой то ли капитана, то ли гауптштурмфюрера СС Шухевича (впоследствии генерал-хорунжего УПА Чупринки и героя Украины) - это борьба за свои семьи? Длинный и кровавый след этих молодчиков на земле Белоруссии в 41-42-ом - это ответ за голод 33-го года? КОМУ ОТВЕТ, ПРОСТИТЕ? Наконец, 100 тыс. вырезанных на Волыни уже бойцами оформившейся к тому времени УПА поляков в 43-44-ом, в абсолютном большинстве гражданского населения - это национально-освободительная борьба? ЗА ЧТО И ПРОТИВ КОГО? Во всем остальном мире это классифицируется как ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ и ЭТНИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ! Или может быть 50 тыс. человек, подавших заявление на вступление в дивизию СС Галичина в 44-ом (тоже нынешние герои) - тоже борцы за свободу?Размышляя насчет жертв, можно вспомнить и о 2-х миллионах украинских евреев (женщин/стариков/детей), уничтоженных в абсолютном большинстве айнзацкомандами, собранными из этнических украинцев. Это по Вашему, тоже была национально-освободительная борьба? Или месть Советской власти и НКВД? Тогда просто поясните, почему в 44-46-ом, когда спецотряды МГБ вели зачистку от бойцов УПА Западной Украины, соотношение потерь составило 1 к 15-ти - и это якобы в ожесточенной партизанской войне в лесу. Получается, что расстреливать - без проблем, а вот вести национально-освободительную войну - побежали по схронам? Как получилось, что несмотря на принудительную посылку около 2,5 млн. украинцев на работу в Германию, работу в нечеловеческих условиях, борясь за свободу/народ/страну, УПА не провело НИ ОДНОЙ боевой операции против Вермахта или любых немецких сил (по крайней мере, в архивах нет ни одного отчета о таких боестолкновениях).Ну и хватит, пожалуй - в конце концов это ваша история. И если в ней палачи с руками по локоть в крови в итоге стали героями - НЕ НАШЕ ДЕЛО. Просто не ждите, что МЫ об этом забудем.