И в это самое время:
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:28
Только в Украине можно увидеть такой "парадокс":
И в это самое время:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:00
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
А еще они начинали каждый день с завтрака, зубы чистили, книги читали - все запретить! А то ж неизбежно построят концлагерь!
Вот это вообще бред.
Это комуняки по результатам не отличались от немецких нацистов, по уровню смертности ИТЛ в отдельных годы даже превышали лагеря смерти нацистов.
А "предки ЭТИХ" боролись в первую очередь за свои семьи, после геноцида, устроенного коммуняками на землях Западной Украины сразу же после того, как они отошли СССР.
Строчите штампы роспропаганды, а после этого рассказываете сказки, как ее "никто не смотрит".
Никогда не забудете и не простите жертвам голодомора, что вы устроили, жертвам геноцида, что вы устраивали, жертвам репрессий, русификации, искажения истории, даже воровства наименования? Да я даже не сомневался, в этом вся суть москвинов. И да, я тоже надеюсь, что это навсегда. Что еще много поколений украинцы с детства будут впитывать тот факт, что РФ/Московия - цивилизационный враг, народ убийц и лжецов, носители идей захвата чужих территорий, разжигатели войн, и вообще угроза всему человечеству, пока у них есть государство.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:12
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Вони зробили те, що робила фашиська Німеччина.
Захват Криму тотожне захвату Судетської області.
А потім була друга світова війна і вона починалась коли Гітлер і Сталін були союзниками. В Московії при владі зараз ідейні послідовники Сталіна.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Сер 20 лют, 2019 17:42
Крыли Мариуполь, у тебя с географией плохо.
И да - Мариуполь не забудем и не простим.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:16
Практически ни один город не остался не затронутым - Краматорск и тот достали.
Вдаваться в полемику с .... глупость.
Враг есть Враг, а война всегда страшная вещь - страшная и не справедливая.
Но факт в том, что ... откровенно сдали и Крым и Донбасс.
В неокупированной части выжженная земля ПР подверглась новому переделу собственников, я не восстановлению Государства и экономики, а в прямом смысле переделу собственников с новыми уже тотальными разрушениями остатков цивилизации.
Пришли теперь собственники, "з руками, що ніколи нічого не робили" - наступила полная ...опа.
Как вспоминал Faceless - с образованием, но умеющие только продавать и физически не представляющие, как что-то сделать, что бы можно было "продать".
Отсюда продавать стали остатки средств производства. А по причине того, что те, кто имел не только образование, но и опыт Работы,... - оказались пониженными в Правах, новым рейдерским переделом(не восстановлением!),...
Подхлёстывается это из Киева.
Население Законопослушное население оказалось между двух огней. Надежды на Государство растворились окончательно, да же для тех, кто Верил до конца в 15м. Города, переполненные беженцами опустели - выехать вынуждены были даже коренные жители. По моим сведениям большинство уже получили гражданство от Испании до Польши.
Значительная часть вынуждена была вернуться в оккупированную зону - ведь "Войны" у нас "НЕТ"! При чём в оккупированную зону выезжают и работоспособные - по причине режима полной деиндустриализации Донбасса.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:00
И если на момент развала СССР Украина представляла собой Государство 1 класса, с устаревшей технологической базой и разорванными экономическими связями, то стараниями "пакращувачей", свалившихся новых "наёмных РФ бояр", не стала на путь усовершенствования своей экономики и пром. базы, а на путь разрушения и уничтожения экономики, финансов, государства, населения, ....
При чём всё это происходит под вой наёмных кликуш, про "пакращання".
Население же вынуждено бежать - в ту же оккупированную часть, РФ,....
Шакалы, же рвущие Украину - выводят нацарёванное в зону недоступности Украинского Правосудия, да и само Правосудие насильно превращено в "бизнес".
Я не зря выставил ссылки на два типа Честных и достойных Правохранителей Украины.
Что само за себя говорит о нашем настоящем и будущем.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:16
Т.е. Вы действительно считаете, что грандиозный еврейско-польский погром в начале июля 41-года, устроенный простыми жителями Львова и бойцами батальонов Роланд и Нахтигаль под командой то ли капитана, то ли гауптштурмфюрера СС Шухевича (впоследствии генерал-хорунжего УПА Чупринки и героя Украины) - это борьба за свои семьи? Длинный и кровавый след этих молодчиков на земле Белоруссии в 41-42-ом - это ответ за голод 33-го года? КОМУ ОТВЕТ, ПРОСТИТЕ? Наконец, 100 тыс. вырезанных на Волыни уже бойцами оформившейся к тому времени УПА поляков в 43-44-ом, в абсолютном большинстве гражданского населения - это национально-освободительная борьба? ЗА ЧТО И ПРОТИВ КОГО? Во всем остальном мире это классифицируется как ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ и ЭТНИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ! Или может быть 50 тыс. человек, подавших заявление на вступление в дивизию СС Галичина в 44-ом (тоже нынешние герои) - тоже борцы за свободу?
Размышляя насчет жертв, можно вспомнить и о 2-х миллионах украинских евреев (женщин/стариков/детей), уничтоженных в абсолютном большинстве айнзацкомандами, собранными из этнических украинцев. Это по Вашему, тоже была национально-освободительная борьба? Или месть Советской власти и НКВД? Тогда просто поясните, почему в 44-46-ом, когда спецотряды МГБ вели зачистку от бойцов УПА Западной Украины, соотношение потерь составило 1 к 15-ти - и это якобы в ожесточенной партизанской войне в лесу. Получается, что расстреливать - без проблем, а вот вести национально-освободительную войну - побежали по схронам? Как получилось, что несмотря на принудительную посылку около 2,5 млн. украинцев на работу в Германию, работу в нечеловеческих условиях, борясь за свободу/народ/страну, УПА не провело НИ ОДНОЙ боевой операции против Вермахта или любых немецких сил (по крайней мере, в архивах нет ни одного отчета о таких боестолкновениях).
Ну и хватит, пожалуй - в конце концов это ваша история. И если в ней палачи с руками по локоть в крови в итоге стали героями - НЕ НАШЕ ДЕЛО. Просто не ждите, что МЫ об этом забудем.
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:41
Волгарь
Вы не обижайтесь, но самостоятельно только подтверждаете тот факт, что "Геббельс" сотворил из Вас животное. Своры этих животных мы наблюдаем в Крыму, на Донбассе. Вы грузите вложенными Вам стереотипами, совершенно не представляя, о чём и кому рассказываете, о чём пытаетесь повествовать.
И как пример-результат Вам выставляют, что РФ оккупировала Крым. РФ оккупировала Донбасс.
И что Вы патологически не в состоянии понять, что "Украина не Россия!"
Вам, как порядочному человеку объясняют: "Сцытесь у себя!" - в порядочном обществе, лучше промолчать и выяснить, переспросить, если что-то не понимаете.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:34
Вы просто опровергните хоть один факт, приведенный мной выше. Ну хоть один. А Украина - точно не Россия. И дело здесь не только в кратных разрывах в экономике/демографии/социальной сфере. И в РФ в период ВОВ было не мало деятелей, которых могли бы объявить борцами за национальное освобождение (от большевизма) - деятеля Локотской республики (и палача Варшавы Каминского, расстрелянного немцами) или А. А, Власова.
Личность последнего под эту роль вообще идеально подходит - командир лучшего в 40-ом году в РККА 4-го мехкопуса, командующий 37-ой армией КИУРА в июле-сентябре 41-го, потом 20-ой армии под Москвой (один из 6-ти командармов, портрет которого был помещен в правде в декабре 41-го), замкомандующего Волховским фронтом летом 42-го, посланный трусом Мерецковым в гибнущую и окруженную 2-ю ударную армию, генерал, отправивший назад в тыл на своем самолете больного? командарма этой армии Клыкова, и оставшийся в ней либо погибнуть с бойцами, либо пустить пулю в лоб. Не погибший, попавший в плен и не застрелившийся. Промолчи он 3 года в плену, и как десятки генералов вроде командарма-16 Лукина, вполне мог быть после войны восстановлен в звании и спокойно умереть лет в 80 у себя на родине - в Гагинском р-не Горьковской области. НЕ ПОМОЛЧАЛ - НЕ БОЛЕЕ. Не резал/не расстреливал/не сжигал живьем - всего лишь дал свое имя для организации РОА. В либеральные 90-ые в его родном селе хотели просто открыть дом-музей - не возвеличивать как борца со сталинизмом, а просто рассказать об офицере и человеке. НАРОД НЕ ДАЛ ДАЖЕ ЭТОГО!
Потому что НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, где б не памятен был свой герой. Из 111 (примерно) млн. предвоенного населения РСФСР было призвано 21,7 млн. человек (на Украине из 40+ млн. - около 4 с небольшим, из них около 1/7 ПОВТОРНО).
Поймите,я ведь никого не осуждаю, если в дискурсе украинской истории ПАЛАЧИ СТАЛИ ГЕРОЯМИ - это ваш (всех вместе, согласных с этим или нет) ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР, Это ни плохо и не хорошо - ЭТО ДАННОСТЬ. А не принимать подобного выбора - ЭТО НАШ. СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ ОТСЮДА ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:04
Волгарь
Я был о Вас лучшего мнения.
А Вы дествительно оказались ущербным - рассказывать мне о РФ?
- Поверьте, мне Вы, и ваши орды животных совершенно ни к чему.
- Именно по этой причине стоит сделать ВСЁ, что бы они превратились в навоз в Украине.
И слово "Украина" и "Украинец" - у Вас и Ваших близких вызывало чувство неописуемого ужаса и страха.
И в то же время со времён Ленина, словно у "собаки Павлова" при упоминании о украинских продуктах - непроизвольно выделялась слюна и возникало животное чувство голода.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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