Додано: Чет 21 лют, 2019 13:34

Kudrjavuy написав: Волгарь

Вы не обижайтесь, но самостоятельно только подтверждаете тот факт, что "Геббельс" сотворил из Вас животное. Своры этих животных мы наблюдаем в Крыму, на Донбассе. Вы грузите вложенными Вам стереотипами, совершенно не представляя, о чём и кому рассказываете, о чём пытаетесь повествовать.



И как пример-результат Вам выставляют, что РФ оккупировала Крым. РФ оккупировала Донбасс.

И что Вы патологически не в состоянии понять, что "Украина не Россия!"



Вам, как порядочному человеку объясняют: "Сцытесь у себя!" - в порядочном обществе, лучше промолчать и выяснить, переспросить, если что-то не понимаете. Вы не обижайтесь, но самостоятельно только подтверждаете тот факт, что "Геббельс" сотворил из Вас животное. Своры этих животных мы наблюдаем в Крыму, на Донбассе. Вы грузите вложенными Вам стереотипами, совершенно не представляя, о чём и кому рассказываете, о чём пытаетесь повествовать.И как пример-результат Вам выставляют, что РФ оккупировала Крым. РФ оккупировала Донбасс.И что Вы патологически не в состоянии понять, чтоВам, как порядочному человеку объясняют: "Сцытесь у себя!" - в порядочном обществе, лучше промолчать и выяснить, переспросить, если что-то не понимаете.

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, где б не памятен был свой герой

Вы просто опровергните хоть один факт, приведенный мной выше. Ну хоть один. А Украина - точно не Россия. И дело здесь не только в кратных разрывах в экономике/демографии/социальной сфере. И в РФ в период ВОВ было не мало деятелей, которых могли бы объявить борцами за национальное освобождение (от большевизма) - деятеля Локотской республики (и палача Варшавы Каминского, расстрелянного немцами) или А. А, Власова.Личность последнего под эту роль вообще идеально подходит - командир лучшего в 40-ом году в РККА 4-го мехкопуса, командующий 37-ой армией КИУРА в июле-сентябре 41-го, потом 20-ой армии под Москвой (один из 6-ти командармов, портрет которого был помещен в правде в декабре 41-го), замкомандующего Волховским фронтом летом 42-го, посланный трусом Мерецковым в гибнущую и окруженную 2-ю ударную армию, генерал, отправивший назад в тыл на своем самолете больного? командарма этой армии Клыкова, и оставшийся в ней либо погибнуть с бойцами, либо пустить пулю в лоб. Не погибший, попавший в плен и не застрелившийся. Промолчи он 3 года в плену, и как десятки генералов вроде командарма-16 Лукина, вполне мог быть после войны восстановлен в звании и спокойно умереть лет в 80 у себя на родине - в Гагинском р-не Горьковской области. НЕ ПОМОЛЧАЛ - НЕ БОЛЕЕ. Не резал/не расстреливал/не сжигал живьем - всего лишь дал свое имя для организации РОА. В либеральные 90-ые в его родном селе хотели просто открыть дом-музей - не возвеличивать как борца со сталинизмом, а просто рассказать об офицере и человеке. НАРОД НЕ ДАЛ ДАЖЕ ЭТОГО!Потому что. Из 111 (примерно) млн. предвоенного населения РСФСР было призвано 21,7 млн. человек (на Украине из 40+ млн. - около 4 с небольшим, из них около 1/7 ПОВТОРНО).Поймите,я ведь никого не осуждаю, если в дискурсе украинской истории ПАЛАЧИ СТАЛИ ГЕРОЯМИ - это ваш (всех вместе, согласных с этим или нет) ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР, Это ни плохо и не хорошо - ЭТО ДАННОСТЬ. А не принимать подобного выбора - ЭТО НАШ. СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ ОТСЮДА ПОСЛЕДСТВИЯМИ