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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4224422542264227
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:24

Волгарь
Я был о Вас лучшего мнения.

Не могу Вам ответить взаимностью, уж простите - своего мненя о Вас я не менял.
А Вы дествительно оказались ущербным - рассказывать мне о РФ?
- Поверьте, мне Вы, и ваши орды животных совершенно ни к чему.
- Именно по этой причине стоит сделать ВСЁ, что бы они превратились в навоз в Украине.

Откровенно говоря - ПЛОХО СТАРАЕТЕСЬ на этом поприще. Как и остальные представители диванных войск на форуме. Ну, Вы человек в возрасте, а форумная молодежь? На словах вроде все готовы защищать страну, а на деле все ограничивается постами, с полным отрицанием логики или оскорблениями меня лично, словно именно я - виновник всех бед.
И слово "Украина" и "Украинец" - у Вас и Ваших близких вызывало чувство неописуемого ужаса и страха.

Простите, меня в свое время ствол, приставленный к виску не очень напугал (были такие интересные времена в России лет 25 назад), поэтому от СЛОВА (любого) я точно трепетать не буду.
И в то же время со времён Ленина, словно у "собаки Павлова" при упоминании о украинских продуктах - непроизвольно выделялась слюна и возникало животное чувство голода.

Позвольте, Вы о чем. Вы хотя бы подозреваете, что потребление мясопродуктов на душу населения в РФ на 40%, а колбасных ВДВОЕ выше, чем на Украине? Что РСФСР, производившая 30 лет назад сахара в 1,5 раза меньше, чем УССР, производит его теперь почти ВТРОЕ больше. Что производство растительных масел в России за этот период выросло в 5 раз?
Нет, тогда не стоит бросаться метафорами - их цветистость давным давно сгинула в лето, как и изобильная когда-то Украина, где за тот же срок поголовье КРС уменьшилось В СЕМЬ раз, а свиней - в 3,3 раза.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:13

Re: Как будут жить мнения

  Kudrjavuy написав:слово "Украина" и "Украинец" - у Вас и Ваших близких вызывало чувство неописуемого ужаса и страха.
И в то же время со времён Ленина, словно у "собаки Павлова" при упоминании о украинских продуктах - непроизвольно выделялась слюна и возникало животное чувство голода.

Вы по очереди и порой вместе пишите откровенный бред.
Кто не хотел и не хочет вызывать ни у кого ужас, страх и неописуемые инстинкты, эмигрировали из Украины и РФ, например, в Новую Зеландию. Ведь, жизнь прекрасна и удивительна.
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