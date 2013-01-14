Додано: Чет 21 лют, 2019 16:24

Волгарь

Я был о Вас лучшего мнения.

А Вы дествительно оказались ущербным - рассказывать мне о РФ?

- Поверьте, мне Вы, и ваши орды животных совершенно ни к чему.

- Именно по этой причине стоит сделать ВСЁ, что бы они превратились в навоз в Украине.

И слово "Украина" и "Украинец" - у Вас и Ваших близких вызывало чувство неописуемого ужаса и страха.

И в то же время со времён Ленина, словно у "собаки Павлова" при упоминании о украинских продуктах - непроизвольно выделялась слюна и возникало животное чувство голода.

Не могу Вам ответить взаимностью, уж простите - своего мненя о Вас я не менял.Откровенно говоря - ПЛОХО СТАРАЕТЕСЬ на этом поприще. Как и остальные представители диванных войск на форуме. Ну, Вы человек в возрасте, а форумная молодежь? На словах вроде все готовы защищать страну, а на деле все ограничивается постами, с полным отрицанием логики или оскорблениями меня лично, словно именно я - виновник всех бед.Простите, меня в свое время ствол, приставленный к виску не очень напугал (были такие интересные времена в России лет 25 назад), поэтому от СЛОВА (любого) я точно трепетать не буду.Позвольте, Вы о чем. Вы хотя бы подозреваете, что потребление мясопродуктов на душу населения в РФ на 40%, а колбасных ВДВОЕ выше, чем на Украине? Что РСФСР, производившая 30 лет назад сахара в 1,5 раза меньше, чем УССР, производит его теперь почти ВТРОЕ больше. Что производство растительных масел в России за этот период выросло в 5 раз?Нет, тогда не стоит бросаться метафорами - их цветистость давным давно сгинула в лето, как и изобильная когда-то Украина, где за тот же срок поголовье КРС уменьшилось В СЕМЬ раз, а свиней - в 3,3 раза.