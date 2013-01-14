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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4224422542264227
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:13

Re: Как будут жить мнения

  Kudrjavuy написав:слово "Украина" и "Украинец" - у Вас и Ваших близких вызывало чувство неописуемого ужаса и страха.
И в то же время со времён Ленина, словно у "собаки Павлова" при упоминании о украинских продуктах - непроизвольно выделялась слюна и возникало животное чувство голода.

Вы по очереди и порой вместе пишите откровенный бред.
Кто не хотел и не хочет вызывать ни у кого ужас, страх и неописуемые инстинкты, эмигрировали из Украины и РФ, например, в Новую Зеландию. Ведь, жизнь прекрасна и удивительна.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:39

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Всю ветку загадили эти двое из разных отделов одной и той же организации
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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  #<1 ... 4224422542264227
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