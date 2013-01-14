Вы по очереди и порой вместе пишите откровенный бред.
Кто не хотел и не хочет вызывать ни у кого ужас, страх и неописуемые инстинкты, эмигрировали из Украины и РФ, например, в Новую Зеландию. Ведь, жизнь прекрасна и удивительна.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:13
Re: Как будут жить мнения
Вы по очереди и порой вместе пишите откровенный бред.
Кто не хотел и не хочет вызывать ни у кого ужас, страх и неописуемые инстинкты, эмигрировали из Украины и РФ, например, в Новую Зеландию. Ведь, жизнь прекрасна и удивительна.
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:39
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Всю ветку загадили эти двое из разных отделов одной и той же организации
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:55
Тогда давайте жить по принципу - Была когда-то Троянская война (лет 75 назад). А миллионы погибших (т.е. убитых кем-то) - просто прах и пепел.
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