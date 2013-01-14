Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:слово "Украина" и "Украинец" - у Вас и Ваших близких вызывало чувство неописуемого ужаса и страха. И в то же время со времён Ленина, словно у "собаки Павлова" при упоминании о украинских продуктах - непроизвольно выделялась слюна и возникало животное чувство голода.
Вы по очереди и порой вместе пишите откровенный бред. Кто не хотел и не хочет вызывать ни у кого ужас, страх и неописуемые инстинкты, эмигрировали из Украины и РФ, например, в Новую Зеландию. Ведь, жизнь прекрасна и удивительна.
Kudrjavuy написав:слово "Украина" и "Украинец" - у Вас и Ваших близких вызывало чувство неописуемого ужаса и страха. И в то же время со времён Ленина, словно у "собаки Павлова" при упоминании о украинских продуктах - непроизвольно выделялась слюна и возникало животное чувство голода.
Вы по очереди и порой вместе пишите откровенный бред. Кто не хотел и не хочет вызывать ни у кого ужас, страх и неописуемые инстинкты, эмигрировали из Украины и РФ, например, в Новую Зеландию. Ведь, жизнь прекрасна и удивительна.
Тогда давайте жить по принципу - Была когда-то Троянская война (лет 75 назад). А миллионы погибших (т.е. убитых кем-то) - просто прах и пепел.
Донецк сегодня напоминает прифронтовую деревню, где население зажатое оккупантом пытается выжить по принципу "моя хата скраю". Оккупационные рейхсфуфли в полном ходу. Кому разрешили работать - тот работает через РФ. Население полностью перестроилось на Ростов - из донецка маршрутка 2 часа и там. Внешность уже стали напоминать выходцев из "Тюрьмы народов" - чёрно-белая масса в дешёвке от хачей с рынка Ростова. у*** от первой волны "защитнигом" уже самостоятельно ходят. .................................................................................... А наш скот, всё всем обещает, лишь бы не оторвали от "сиськи". Я так понимаю и в Херсоне начинают прозревать:
Сколько можно пиариться на наших детях, отмечать себя на фотографиях рядом с ними, хвалить себя за их успехи, обещать и не выполнять свои обещания, а их победы превозносить как свои достижения?!!
13.10.2018 Херсон посетил президент Петр Порошенко. Вместе с Андреем Гордеевым и своим многочисленным окружением, в т.ч. и журналистами ТРК Интер, президент приехал на стадион Освита поприветствовать детей и поздравить победителей с первенством в турнире имени себя!
Победители (3 команды) получили главный приз — сертификат на поездку в Турцию! Счастью детей и родителей не было предела! Некоторые из деток дальше херсонских степей и Днепра вообще ничего не видели! А тут такооеее!!! Сам президент пообещал! Куда уж серьезней?
Мы срочно всем детям сделали паспорта. Ещё раз повторюсь: для некоторых семей цена загранпаспорта - шалені гроші, а тут ещё и срочный нужен.
Проходит месяц, второй. Дети нам проходу не дают с вопросом: «А когда же?...» А вокруг - тишина. И не скажешь же ты им, что президент и губернатор у нас - лгуны и балаболы. А дети уже и вовсе не верят в справедливость и пустые обещания чиновников!
Дальше-больше! Нас (3 команды и родителей игроков) 16 декабря 2018г пригласили на заседание облсовета для торжественного,как мы думали, вручения путёвок в Турцию! Это был просто финиш! Как себя хвалили господа херсонские управители! Какие они молодцы и сколько прекрасного сделали для спорта! А особенно для футбола! Футболизировали Херсонщину товарищи.
Только забыли добавить, что все успехи и спортивные высоты, которых достигают наши дети, были завоёваны титаническим трудом не благодаря созданным условиям для спортсменов, а вопреки отсутствию хотя бы минимальной необходимой базы!!! Понятно, что футболизировали Освиту, теперь туда можно возить и Павелко, и Порошенко, а остальное зачем? Это же за кадром телекамер!
Так вот, просидели мы на этом заседании часа 3. И под конец этого праздника пригласили на сцену нашу «надежду и гордость нации», наших детей поздравить все с той же победой и вручить им.... нееет, не путевки в Турцию, а ещё один сертификат!
Сказать, что мы возмущены — не сказать ничего! Ведь речь идёт о самом дорогом — о наших детях! Мы даже стали шутить, мол, игра у нас такая: собери 10 сертификатов и получи магнит в подарок!!!
Но, это было бы смешно, если бы не было так грустно! Вас никто не тянул за языки и не заставлял дарить надежду нашим детям! По факту ничего не произошло из того, что было обещано!
Мы понимаем, что сейчас сезон выборов и у руководства нашей области совсем другие задачи. Понимаем, что это событие куда важнее, чем ответить за свои слова перед самыми маленькими гражданами нашей страны, у которых, к тому же, пока нет права голоса. Но все же у нас просьба к г-ну Гордееву: если вы отвечаете за свои слова, то доведите начатое до конца и подарите детям улыбки и те самые обещанные незабываемые эмоции. А если нет — то милости просим на тренировку, там лично им и скажете, что Вы их просто обманули!».
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сначала эта банда придумывает штраф в сто двадцать пять тысяч за каждого неоформленного работника, потом она же придумывает такие признаки трудовых отношений, при которых дражайшую половину придется оформлять наемным работником, поскольку вы периодически передаете ей деньги, она находится с вами одном помещении и само собой оказывает какие-то услуги. Как минимум три признака трудовых отношений из семи.
Во-первых, что за дикая сумма в сто двадцать пять тысяч? Какая цель? Если вам скажут что цель вывести трудовые отношения из тени – не верьте! Никто и никогда не оббивал мебель пудовой кувалдой. Никаких таких созидательных целей у нашей власти нет. Если бы такая цель стояла, то штраф был бы в пять тысяч, но проверяли бы чаще. Дважды оштрафованный бизнесмен (по пять тысяч за каждого работника) моментально бы всех оформил или закрыл бы контору, если не выгодно. Но у нас сначала десять лет никого не поверяют от слова совсем, за это время появляются толпы неоформленного народа, а потом как черт из табакерки выскочит группа захвата, со штрафом в виде кувалды. В результате, простой пекарь получит штраф в треть миллиона, а компания зеленых пацанов, которые полгода разрабатывают мобильное приложение (не факт, что они его смогут продать) влетит на лимон. После чего естественно закроются и те и другие и третьи. Большинство само собой сделают ноги в соседнюю страну. Но нашу правящую банду это не волнует, они живут одним днем, поэтому стоит цель ограбить, а дальше хоть трава не расти.
Во-вторых, какого черта вообще государству лезть в трудовые отношения? Любые. Это контракт между одним гражданином и другим гражданином или между гражданином и корпорацией. Какого черта государство требует от работодателя двадцать два процента социального взноса за наемного работника? Это фактически налог на предпринимательскую инициативу. Почему двадцать два? Давайте сразу сто два. А может работник не хочет большую пенсию, потому что он знает, что навряд ли доживет, а если доживет, то минималки ему хватит. Может, работнику нужны деньги именно сейчас – ему за школу заплатить надо и ботинки ребенку купить, и он бы с удовольствием половину этого взноса потратил бы сегодня. А работодатель заплатить их ему не может, потому что платит государству.
Чего государство лезет в эти отношения? А почему не сделать, так что государство гарантирует только минимальную пенсию? В таком случае все работодатели и предприниматели, невзирая на лица, платят за каждого работника минимальный единый социальный взнос и минимальную медицинскую страховку.
Почему не сделать, так что работник оформляется двумя кликами? – работодатель вносит при приеме на работу ИИН наемного работника в реестр, при увольнении удаляет ИИН бывшего работника из реестра. Все! Больше никакой отчетности по рабочей силе не нужно. И никаких налогов с зарплаты работника предприниматель отчислять не должен априори. Он должен заплатить налог со своего личного дохода. Со своего! А работник со своего. Сам. В конце квартала заполнить декларацию по общему доходу и отнести на почту или отправить по интернету.
Естественно ставка налогообложения должна быть прогрессивной. Естественно должен быть минимальный доход, при котором ставка максимум один процент и максимальный доход при котором ставка минимум тридцать пять процентов. Потому что налог на доход – это плата налогоплательщика за пакет государственных услуг, в том числе за охрану имущества, которое в одном случае может быть блохой в кармане, а в другом фабрикой и поместьем в Конче-Заспе. Риски разные и плата за риски должна быть разной. Задача государства только контролировать корреляцию задекларированного дохода с явными расходами. Чтобы не оказалось, что налогоплательщик по декларации годами не имеет дохода, но, тем не менее, у него вилла и крутая машина. Если человек хочет большую пенсию, то он может вносить дополнительные взносы. Опять же сам.
В-третьих, почему такие простые мысли не приходят в голову тем, кто нами рулит? Я вам скажу почему. Потому что с точки зрения правящей элиты, мы с вами неблагодарные сволочи и если нам скотам пойти навстречу в этом вопросе, то мы захотим больше. Мы захотим, чтобы участки под застройку оформлялись в два клика, разрешения получались в два клика. И коррупционная рента исчезнет как утренний туман. А с чего господа хорошо жить будут? С чего торбы с наличкой под диванами? С чего поместья у чиновников в заповедниках? Господа могут жить только с ренты. Если пропадает рента, то они прекращают быть господами. Поэтому за эту ренту они будут держаться зубами, а те, кто могут организовать технологичный бизнес, не связанный с откатами, будут уезжать туда, где им не делают нервы. Валовой продукт будет падать. Совокупный доход граждан уменьшаться. Дефицит Пенсионного фонда будет расти. Вы за это даже не сомневайтесь. В конце концов, все навернется медным тазом. Господа к тому времени уже будут писать мемуары в цивилизованных странах о том, как не получилось создать страну мечты. А мы останемся здесь с разрушенной страной и населением, на девяносто процентов состоящим из неработающих граждан преклонного возраста.
А ведь до сих пор не понимают, кем и зачем это было заложено Законодательно в 2011 году!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.