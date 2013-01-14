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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4225422642274228
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:37

Волгарь
А это о отношении к Вам каждого, без подробных объяснений и мотивов в "общем" от признанного политика.
Це не людина писала, а якийсь диявол!": Перший президент України розповів, як він "втратив віру в СРСР"
http://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/bl ... 67986.html
Кравчук заявив, що для нього стали шоком українські архіви часів Голодомору.


"1967 року, коли я вступив до аспірантури Академії суспільних наук при ЦК КПРС і одержав доступ до закритих архівів та неопублікованих праць Володимира Леніна. Це не людина писала, а якийсь диявол! Він писав: не соромтеся, вбивайте стільки людей, скільки потрібно, революція все виправдає. А премія за вбитих розглядалася на засіданні Раднаркому", - розповів перший президент України Леонід Кравчук, передають Патріоти України з посиланням на НВ.

Він розповідає, що шоком для нього стали також українські архіви часів Голодомору. "Ці два удари привели мене до висновку, що влада і держава, які вбивають свій народ, приречені. Система гнила, розхитана голодом і репресіями, а коли Горбачов дав хід гласності і можливості дізнатися правду широкому колу людей, це стало її гробовою дошкою", - додав екс-президент.

Только у каждого больше конкретики.
То ж хай сдохнуть вороженьки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:47

  Волгарь написав:
Украинская правящая элита — родная сестра российской

Ой ли? По-моему ничего общего. А если Вы о коррупции, то отличие очень простое, в стиле Жванецкого - российское чиновничество в общем случае ворует с прибылей, украиснское - с убытков.


https://www.google.com/amp/s/ria.ru/amp ... 77825.html


А где тут о ворует с прибылей?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:32

  Волгарь написав:Поймите,я ведь никого не осуждаю, если в дискурсе украинской истории ПАЛАЧИ СТАЛИ ГЕРОЯМИ - это ваш (всех вместе, согласных с этим или нет) ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР, Это ни плохо и не хорошо - ЭТО ДАННОСТЬ. А не принимать подобного выбора - ЭТО НАШ. СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ ОТСЮДА ПОСЛЕДСТВИЯМИ


Вот этот весь капс с понтами на ДИДЫВОЕВАЛИ выглядел бы правдоподобно... если бы не "Герой Роисси", выданный Кадырову. :wink:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:04

О оружии:
Хотя, если говорить открыто это ни о чём.


Но конкретно, кто за этим стоит и за чем, - чей Гешефт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 4225422642274228
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