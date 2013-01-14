Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:04

О оружии:

Хотя, если говорить открыто это ни о чём.





Но конкретно, кто за этим стоит и за чем, - чей Гешефт.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.