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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4225422642274228
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:37

Волгарь
А это о отношении к Вам каждого, без подробных объяснений и мотивов в "общем" от признанного политика.
Це не людина писала, а якийсь диявол!": Перший президент України розповів, як він "втратив віру в СРСР"
http://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/bl ... 67986.html
Кравчук заявив, що для нього стали шоком українські архіви часів Голодомору.


"1967 року, коли я вступив до аспірантури Академії суспільних наук при ЦК КПРС і одержав доступ до закритих архівів та неопублікованих праць Володимира Леніна. Це не людина писала, а якийсь диявол! Він писав: не соромтеся, вбивайте стільки людей, скільки потрібно, революція все виправдає. А премія за вбитих розглядалася на засіданні Раднаркому", - розповів перший президент України Леонід Кравчук, передають Патріоти України з посиланням на НВ.

Він розповідає, що шоком для нього стали також українські архіви часів Голодомору. "Ці два удари привели мене до висновку, що влада і держава, які вбивають свій народ, приречені. Система гнила, розхитана голодом і репресіями, а коли Горбачов дав хід гласності і можливості дізнатися правду широкому колу людей, це стало її гробовою дошкою", - додав екс-президент.

Только у каждого больше конкретики.
То ж хай сдохнуть вороженьки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:47

  Волгарь написав:
Украинская правящая элита — родная сестра российской

Ой ли? По-моему ничего общего. А если Вы о коррупции, то отличие очень простое, в стиле Жванецкого - российское чиновничество в общем случае ворует с прибылей, украиснское - с убытков.


https://www.google.com/amp/s/ria.ru/amp ... 77825.html


А где тут о ворует с прибылей?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:32

  Волгарь написав:Поймите,я ведь никого не осуждаю, если в дискурсе украинской истории ПАЛАЧИ СТАЛИ ГЕРОЯМИ - это ваш (всех вместе, согласных с этим или нет) ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР, Это ни плохо и не хорошо - ЭТО ДАННОСТЬ. А не принимать подобного выбора - ЭТО НАШ. СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ ОТСЮДА ПОСЛЕДСТВИЯМИ


Вот этот весь капс с понтами на ДИДЫВОЕВАЛИ выглядел бы правдоподобно... если бы не "Герой Роисси", выданный Кадырову. :wink:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:04

О оружии:
Хотя, если говорить открыто это ни о чём.


Но конкретно, кто за этим стоит и за чем, - чей Гешефт.
И зачем шакалы рвут Украину и гнобят население.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:28

  freeze написав:Да вы сразу пишите, кем заложено, ФИО, и зачем. Не могу так много текста читать.
А то некогда голову напрягать, других проблем полно.

Да невозможно от него конкретику услышать. Я пытался. Но, на любой конкретный вопрос , получал три страницы простыней, где события и факты вообще не связаны между собой, с вердиктом в конце "я вам всё показал, а вы ничего не понимаете".
Ну и натягивании какого-то закона от 2011 года, на который так и не было получено ссылку, на действительность. Натягивание совы на глобус, всё по классике.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:40

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?


Гражданская война говорите ?
Что Волгарь, что Кудрявый. в 2014-2015 годах они или им подобные писали, что никаких российских войск нет. Что это гражданская война в Украине, между их гражданами.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:35

Из серии "Вы всё врёте!"
Две новости датированные одним днём:
Позиция » Позиция » Новости Позиция » Деньги » Глава "Укрзализныци" получил 830 тысяч зарплаты за январь
http://pozitciya.com.ua/70882-glava-ukr ... anvar.html
23 февраля 2019 07:31
Глава "Укрзализныци" получил 830 тысяч зарплаты за январьЗарплаты глав украинских госконцернов неадекватны и полностью оторваны от реальности, яркое тому подтверждение - глава правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, который по итогам января 2019 года получил зарплату в размере 830 тысяч гривен.

Соответствующая информация содержится в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Стоит отметить, что заработная плата главы УЗ резко контрастирует со средней зарплатой по предприятию, которая, согласно официальных данных, составляет 8,5 тысяч гривен, что пересчете на доллары равно примерно 300$ и является самой одной из самых низких на просторах бывшего СССР.

Зарплаты железнодорожников Эстонии, Латвии, Литвы, России, Казахстана, Беларуси, Армении, Грузии и даже Кыргызстана выше чем в Украине.

Любопытно, что по итогам 2018 года Евгений Кравцов получил 9 миллионов 749 тысяч 90 гривен заработной платы.

И новость о тех, кого конкретно я предложил отслеживать ещё более года назад, как лакмус состояния дел в Украине.
На Селидіввугіллі 37 шахтарів страйкують під землею вже п'яту добу 22.02.2019 23:16
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions ... -dobu.html
На Донеччині 37 шахтарів ДП « Селидівугілля» продовжують підземний протест, залишаючись під землею вже п'яту добу.
Про це повідомили у Профспілці працівників вугільної промисловості України.

«Ситуація на шахтах ДП « Селидівугілля» залишається незмінною. На сьогодні 37 шахтарів продовжують підземний протест, залишаючись під землею вже п'яту добу», - йдеться у повідомленні.

Позиція шахтарів - не виходити на поверхню, доки не виплатять заборгованість із зарплати.

За словами голови первинної профспілкової організації шахти 1-3 «Новогродівська» Ігоря Баличева, шахтарі налаштовані категорично і більше терпіти вони не будуть.

Ситуацію навколо ДП «Селидівугілля» на своєму сайті висвітлив Глобальний союз IndustriALL, закликавши Уряд України до соціального діалогу та розгляду пропозицій Профспілки по розвитку вугільної галузі України.

Як повідомляв Укрінформ, протест шахтарів ДП « Селидівугілля» розпочався на початку лютого.

При чём, как указывалось ранее З/П - минималка.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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