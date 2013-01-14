Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я народилася і зросла у Донецьку. А якщо вам знадобиться відповідь на запитання, з самого я Донецька чи з його віддалених куточків (котре мені зазвичай ставлять, побачивши прописку у паспорті), я впевнено відповім: так, я корінна донеччанка, із самого Донецька, і цим пишаюся.
Я ні в якому разі не дотримуюсь поради ховатися й іронічно сприймаю «циц», коли чийсь палець, підставлений до рота, дає пораду нікому не казати, звідкіля я. Це принизливо і смішно. Чому я повинна цуратися свого походження, чому поставлений на кожному із нас знак питання узагальнив донеччан в одну сумнівну репутацію, а потім ще й поділив, зробивши одних абревіатурою «ВПО», а інших – принизливим словом «даунбасівці». Терпець урвався, досить казати, що всі нормальні поїхали, і тут залишився тільки непотріб. Рушаймо у віртуальну подорож моїм містом, яке зараз, на жаль, не може похизуватися привітальними літерами «Ласкаво просимо» або «Welcome» у жовто-блакитних кольорах.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Sommer Это для животных типа shapo и Ко - напоминание.
https://youtu.be/HT5N65MYmgA 1. Кто и как проводил "рехферендум"(и голосовал) 2. Кто грабил и убивал(и продолжает) 3. Кто финансировал(и продолжает) 4. Кто противостоял(единственные?) 5. Кто продавал(и продаёт) 6. Кто платил наёмникам(и платит) 7. Откуда они взялись(и продолжают "браться") 8. Чем занимались ВСУ...??? 9. И что делать с оккупантами? ....................................................................................
Каким образом к сегодняшнему дню влияние внутреннего и внешнего Врага только форсируется в Украине? - Работа правильная и жесткая.... На выборах я сам ...уел - "бабушки" работали чётко и жестко обескураживающе по всем областям - но ни одна не ликвидирована, ни один организатор не повешен. - Что предложите с такими, как Вы делать? В наших условиях? - И что такое "политика" во время внешней агрессии?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Сейчас повылазили все черти из подворотен:
Медведчук настоял на автономии «ЛДНР» Аня Мартинюк 10 Апрель 2019, 09:09 https://uapress.info/ru/news/print/172598 Медведчук настоял на автономии «ЛДНР» Виктор Медведчук в очередной раз озвучил план установления мира на Донбассе. Однако эксперты отметили, что план кума Путина имеет одну целью - отдать Донбасс России.
Новость передает «Пресса Украины».
Сегодня, 10 апреля, председатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал важное заявление. По его словам, решить ситуацию с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» возможно. Кум Владимира Путина заявил, что избежать кризиса в проблемном регионе поможет автономия так называемых «республик».
Медведчук также заявил, что боевики, которые оруждуют на Донбассе, готовы на такой план.
«Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в том числе и нашим планом-концепцией, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, предусмотрены свободная экономическая зона на этих неконтролируемых сегодня территориях и вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях, и при этом, если это будет сочетаться, а я уверен, что это будет, с международной европейской помощью, с помощью той же РФ, о чем неоднократно публично утверждалось, то, безусловно, мы сможем через несколько лет выйти из ситуации кризиса на этих территориях», - заявил политик.
Как сообщалось ранее, журналист Александр Дубинский разъяснял, почему Виктор Медведчук хочет автономии на Донбассе. По его словам, с таким ходом событий Донбасс будет легче сдать России. Так, он будет переходить по сценарию сдачи Крыма.
«Таким образом присоединения Донбасса к Россию будет легализовано через украинскую власть. И к этому нас ведет Медведчук. Это сценарий, который означает - отдать территории и забыть о них навсегда», - подытожил он.
В Киеве их не меньше чем на Донбассе или в Крыму - но как лишить их возможности торговать Украиной?
Что-то запутался: то цель рашкованов - впихнуть Донбасс с автономией Украине; теперь же из цитаты - автономия для присоединения Донбасса к рашковании.
Одно пока ясно - автономия Донбасса невыгодна Украине. Но она и есть цена, предлагаемая агрессором, за прекращение войны.
Тогда вопрос: кто и главное на каком основании принимает решение? Вопрос имеет место быть, потому что гибридность. Гибридность, а не закон... По закону: ВП, перевод на военные рельсы и освобождать до победного конца, воюют в тылу и на фронте все; несут бремя все.
Kudrjavuy написав:Сейчас повылазили все черти из подворотен:
Медведчук настоял на автономии «ЛДНР» Аня Мартинюк 10 Апрель 2019, 09:09 https://uapress.info/ru/news/print/172598 Медведчук настоял на автономии «ЛДНР» Виктор Медведчук в очередной раз озвучил план установления мира на Донбассе. Однако эксперты отметили, что план кума Путина имеет одну целью - отдать Донбасс России.
Новость передает «Пресса Украины».
Сегодня, 10 апреля, председатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал важное заявление. По его словам, решить ситуацию с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» возможно. Кум Владимира Путина заявил, что избежать кризиса в проблемном регионе поможет автономия так называемых «республик».
Медведчук также заявил, что боевики, которые оруждуют на Донбассе, готовы на такой план.
«Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в том числе и нашим планом-концепцией, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, предусмотрены свободная экономическая зона на этих неконтролируемых сегодня территориях и вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях, и при этом, если это будет сочетаться, а я уверен, что это будет, с международной европейской помощью, с помощью той же РФ, о чем неоднократно публично утверждалось, то, безусловно, мы сможем через несколько лет выйти из ситуации кризиса на этих территориях», - заявил политик.
Как сообщалось ранее, журналист Александр Дубинский разъяснял, почему Виктор Медведчук хочет автономии на Донбассе. По его словам, с таким ходом событий Донбасс будет легче сдать России. Так, он будет переходить по сценарию сдачи Крыма.
«Таким образом присоединения Донбасса к Россию будет легализовано через украинскую власть. И к этому нас ведет Медведчук. Это сценарий, который означает - отдать территории и забыть о них навсегда», - подытожил он.
В Киеве их не меньше чем на Донбассе или в Крыму - но как лишить их возможности торговать Украиной?
Что-то запутался: то цель рашкованов - впихнуть Донбасс с автономией Украине; теперь же из цитаты - автономия для присоединения Донбасса к рашковании.
Одно пока ясно - автономия Донбасса невыгодна Украине. Но она и есть цена, предлагаемая агрессором, за прекращение войны.
Тогда вопрос: кто и главное на каком основании принимает решение? Вопрос имеет место быть, потому что гибридность. Гибридность, а не закон... По закону: ВП, перевод на военные рельсы и освобождать до победного конца, воюют в тылу и на фронте все; несут бремя все.
1. Україна - є Соборна держава! 2. Війна, - це коли проти цьго, чи іншого Правоурегульованного утворюючого Державу Акту виступають ворожі сили.
Що з середини так і зовні.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://dnews.dn.ua/news/713975 Почти 40% судей в «ДНР» и «ЛНР» (75 из 196) – это бывшие и нынешние украинские судьи. Такие данные опубликовала в Facebook общественная организация «Фундация DEJURE».
Сообщается, что некоторые из них не уволены с должностей и до сих пор считаются судьями по законодательству Украины, другие – вышли в отставку и получают пожизненное денежное довольствие.
В частности, в «ДНР» таких «судей» насчитали 36% от общего количества, в «ЛНР» – 40%.
Также приводятся еще факты о «судах» в «республиках»:
они очень похожи на российскую модель, где есть общие военные и арбитражные суды, но отсутствуют административные; эти «судебные системы» формируются в условиях полной зависимости от руководства «республик», которое контролирует глав «судов», а через них – всех «судей». процедура отбора и увольнения «судей» является непрозрачной. Ключевую роль отводят руководителям незаконных вооруженных формирований и «председателям судов», которые этим руководителям подконтрольны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.