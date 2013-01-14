Медведчук настоял на автономии «ЛДНР»Аня Мартинюк 10 Апрель 2019, 09:09Медведчук настоял на автономии «ЛДНР»Виктор Медведчук в очередной раз озвучил план установления мира на Донбассе. Однако эксперты отметили, что план кума Путина имеет одну целью - отдать Донбасс России.Новость передает «Пресса Украины».Сегодня, 10 апреля, председатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал важное заявление. По его словам, решить ситуацию с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» возможно. Кум Владимира Путина заявил, что избежать кризиса в проблемном регионе поможет автономия так называемых «республик».Медведчук также заявил, что боевики, которые оруждуют на Донбассе, готовы на такой план.«Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в том числе и нашим планом-концепцией, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, предусмотрены свободная экономическая зона на этих неконтролируемых сегодня территориях и вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях, и при этом, если это будет сочетаться, а я уверен, что это будет, с международной европейской помощью, с помощью той же РФ, о чем неоднократно публично утверждалось, то, безусловно, мы сможем через несколько лет выйти из ситуации кризиса на этих территориях», - заявил политик.Как сообщалось ранее, журналист Александр Дубинский разъяснял, почему Виктор Медведчук хочет автономии на Донбассе. По его словам, с таким ходом событий Донбасс будет легче сдать России. Так, он будет переходить по сценарию сдачи Крыма.«Таким образом присоединения Донбасса к Россию будет легализовано через украинскую власть. И к этому нас ведет Медведчук. Это сценарий, который означает - отдать территории и забыть о них навсегда», - подытожил он.