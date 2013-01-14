Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я народилася і зросла у Донецьку. А якщо вам знадобиться відповідь на запитання, з самого я Донецька чи з його віддалених куточків (котре мені зазвичай ставлять, побачивши прописку у паспорті), я впевнено відповім: так, я корінна донеччанка, із самого Донецька, і цим пишаюся.
Я ні в якому разі не дотримуюсь поради ховатися й іронічно сприймаю «циц», коли чийсь палець, підставлений до рота, дає пораду нікому не казати, звідкіля я. Це принизливо і смішно. Чому я повинна цуратися свого походження, чому поставлений на кожному із нас знак питання узагальнив донеччан в одну сумнівну репутацію, а потім ще й поділив, зробивши одних абревіатурою «ВПО», а інших – принизливим словом «даунбасівці». Терпець урвався, досить казати, що всі нормальні поїхали, і тут залишився тільки непотріб. Рушаймо у віртуальну подорож моїм містом, яке зараз, на жаль, не може похизуватися привітальними літерами «Ласкаво просимо» або «Welcome» у жовто-блакитних кольорах.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Sommer Это для животных типа shapo и Ко - напоминание.
https://youtu.be/HT5N65MYmgA 1. Кто и как проводил "рехферендум"(и голосовал) 2. Кто грабил и убивал(и продолжает) 3. Кто финансировал(и продолжает) 4. Кто противостоял(единственные?) 5. Кто продавал(и продаёт) 6. Кто платил наёмникам(и платит) 7. Откуда они взялись(и продолжают "браться") 8. Чем занимались ВСУ...??? 9. И что делать с оккупантами? ....................................................................................
Каким образом к сегодняшнему дню влияние внутреннего и внешнего Врага только форсируется в Украине? - Работа правильная и жесткая.... На выборах я сам ...уел - "бабушки" работали чётко и жестко обескураживающе по всем областям - но ни одна не ликвидирована, ни один организатор не повешен. - Что предложите с такими, как Вы делать? В наших условиях? - И что такое "политика" во время внешней агрессии?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Сейчас повылазили все черти из подворотен:
Медведчук настоял на автономии «ЛДНР» Аня Мартинюк 10 Апрель 2019, 09:09 https://uapress.info/ru/news/print/172598 Медведчук настоял на автономии «ЛДНР» Виктор Медведчук в очередной раз озвучил план установления мира на Донбассе. Однако эксперты отметили, что план кума Путина имеет одну целью - отдать Донбасс России.
Новость передает «Пресса Украины».
Сегодня, 10 апреля, председатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал важное заявление. По его словам, решить ситуацию с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» возможно. Кум Владимира Путина заявил, что избежать кризиса в проблемном регионе поможет автономия так называемых «республик».
Медведчук также заявил, что боевики, которые оруждуют на Донбассе, готовы на такой план.
«Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в том числе и нашим планом-концепцией, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, предусмотрены свободная экономическая зона на этих неконтролируемых сегодня территориях и вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях, и при этом, если это будет сочетаться, а я уверен, что это будет, с международной европейской помощью, с помощью той же РФ, о чем неоднократно публично утверждалось, то, безусловно, мы сможем через несколько лет выйти из ситуации кризиса на этих территориях», - заявил политик.
Как сообщалось ранее, журналист Александр Дубинский разъяснял, почему Виктор Медведчук хочет автономии на Донбассе. По его словам, с таким ходом событий Донбасс будет легче сдать России. Так, он будет переходить по сценарию сдачи Крыма.
«Таким образом присоединения Донбасса к Россию будет легализовано через украинскую власть. И к этому нас ведет Медведчук. Это сценарий, который означает - отдать территории и забыть о них навсегда», - подытожил он.
В Киеве их не меньше чем на Донбассе или в Крыму - но как лишить их возможности торговать Украиной?
Что-то запутался: то цель рашкованов - впихнуть Донбасс с автономией Украине; теперь же из цитаты - автономия для присоединения Донбасса к рашковании.
Одно пока ясно - автономия Донбасса невыгодна Украине. Но она и есть цена, предлагаемая агрессором, за прекращение войны.
Тогда вопрос: кто и главное на каком основании принимает решение? Вопрос имеет место быть, потому что гибридность. Гибридность, а не закон... По закону: ВП, перевод на военные рельсы и освобождать до победного конца, воюют в тылу и на фронте все; несут бремя все.
Kudrjavuy написав:Сейчас повылазили все черти из подворотен:
Медведчук настоял на автономии «ЛДНР» Аня Мартинюк 10 Апрель 2019, 09:09 https://uapress.info/ru/news/print/172598 Медведчук настоял на автономии «ЛДНР» Виктор Медведчук в очередной раз озвучил план установления мира на Донбассе. Однако эксперты отметили, что план кума Путина имеет одну целью - отдать Донбасс России.
Новость передает «Пресса Украины».
Сегодня, 10 апреля, председатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал важное заявление. По его словам, решить ситуацию с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» возможно. Кум Владимира Путина заявил, что избежать кризиса в проблемном регионе поможет автономия так называемых «республик».
Медведчук также заявил, что боевики, которые оруждуют на Донбассе, готовы на такой план.
«Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в том числе и нашим планом-концепцией, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, предусмотрены свободная экономическая зона на этих неконтролируемых сегодня территориях и вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях, и при этом, если это будет сочетаться, а я уверен, что это будет, с международной европейской помощью, с помощью той же РФ, о чем неоднократно публично утверждалось, то, безусловно, мы сможем через несколько лет выйти из ситуации кризиса на этих территориях», - заявил политик.
Как сообщалось ранее, журналист Александр Дубинский разъяснял, почему Виктор Медведчук хочет автономии на Донбассе. По его словам, с таким ходом событий Донбасс будет легче сдать России. Так, он будет переходить по сценарию сдачи Крыма.
«Таким образом присоединения Донбасса к Россию будет легализовано через украинскую власть. И к этому нас ведет Медведчук. Это сценарий, который означает - отдать территории и забыть о них навсегда», - подытожил он.
В Киеве их не меньше чем на Донбассе или в Крыму - но как лишить их возможности торговать Украиной?
Что-то запутался: то цель рашкованов - впихнуть Донбасс с автономией Украине; теперь же из цитаты - автономия для присоединения Донбасса к рашковании.
Одно пока ясно - автономия Донбасса невыгодна Украине. Но она и есть цена, предлагаемая агрессором, за прекращение войны.
Тогда вопрос: кто и главное на каком основании принимает решение? Вопрос имеет место быть, потому что гибридность. Гибридность, а не закон... По закону: ВП, перевод на военные рельсы и освобождать до победного конца, воюют в тылу и на фронте все; несут бремя все.
1. Україна - є Соборна держава! 2. Війна, - це коли проти цьго, чи іншого Правоурегульованного утворюючого Державу Акту виступають ворожі сили.
Що з середини так і зовні.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://dnews.dn.ua/news/713975 Почти 40% судей в «ДНР» и «ЛНР» (75 из 196) – это бывшие и нынешние украинские судьи. Такие данные опубликовала в Facebook общественная организация «Фундация DEJURE».
Сообщается, что некоторые из них не уволены с должностей и до сих пор считаются судьями по законодательству Украины, другие – вышли в отставку и получают пожизненное денежное довольствие.
В частности, в «ДНР» таких «судей» насчитали 36% от общего количества, в «ЛНР» – 40%.
Также приводятся еще факты о «судах» в «республиках»:
они очень похожи на российскую модель, где есть общие военные и арбитражные суды, но отсутствуют административные; эти «судебные системы» формируются в условиях полной зависимости от руководства «республик», которое контролирует глав «судов», а через них – всех «судей». процедура отбора и увольнения «судей» является непрозрачной. Ключевую роль отводят руководителям незаконных вооруженных формирований и «председателям судов», которые этим руководителям подконтрольны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Проведённый соцопрос на оккупированных территориях Донбасса показал, что 90% граждан хотят получить паспорта России. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, такое заявление прозвучало от представителя Главного управления по делам миграции МВД России Кирилла Алзинова.
Он рассказал, что недавно проводился опрос, и более 86% жителей «ЛДНР» заявили о желании получить российское гражданство. Также представитель управления по делам миграции отметил, что если в центрах выдачи российских паспортов образуются очень длинные очереди, а число граждан, желающих получить паспорт, будет быстро увеличиваться, российские власти оперативно откроют дополнительные пункты. По словам Алзинова, такие пункты миграционной службы откроют в Новошахтинске и в Неклиновском районе, которые находятся вблизи российско-украинской границы.
Напомним, что в России начали работу уже два центра выдачи паспортов. В ближайшее время российские власти планируют открыть еще два центра. При этом сообщается, в первый день работы пункт выдачи паспортов в Новошахтинске получил 80 заявлений от граждан.
Объяснение моих ранее высказанных мотивов: 1. Территория оккупирована РФ. 2. Правовые регуляторы РФ - не действуют. 3. Рублёвая зона навязана 4. Освобождения даже не планируется(в начале наоборот -загоняли под оккупанта) 5. Отсутствует Государственная Политика по освобождению и Восстановлению. 6. Права "беженцев" на подконтрольной правительству территории - отстают от Прав тех же беженцев в Польше. 7. РФ, что выкинула беженцев после пропогандистких "парадов" назад в ОРДЛО - теперь "будет давать им паспорта по месту" - или легализовать свою оккупацию?(Интересно, а на подконтрольной части как будет лишаться гражданства Украины та часть, что имеет три и более гражданства? - это грубый стёб ) 8. У "союзников" усё хорошо - Украина осталась украинцам, только всё стало "принадлежать" тем же "барыгам". Восстановления экономики, производства, торговли, науки, оборонки, здравоохранения, социальных аспектов, .... - обратный процесс только усилился. Барыги только форсируют свои аппетиты по уничтожению Государственных активов. 9. Весна официально обнажила то, что с осени не хотели слушать и менять подход к продуктовой безопасности - в Украине разразился голод. При чём распространение получил на основные слои населения и пенсионеров. Отток производительных сил только усилился - в ту же РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.