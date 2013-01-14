Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я народилася і зросла у Донецьку. А якщо вам знадобиться відповідь на запитання, з самого я Донецька чи з його віддалених куточків (котре мені зазвичай ставлять, побачивши прописку у паспорті), я впевнено відповім: так, я корінна донеччанка, із самого Донецька, і цим пишаюся.
Я ні в якому разі не дотримуюсь поради ховатися й іронічно сприймаю «циц», коли чийсь палець, підставлений до рота, дає пораду нікому не казати, звідкіля я. Це принизливо і смішно. Чому я повинна цуратися свого походження, чому поставлений на кожному із нас знак питання узагальнив донеччан в одну сумнівну репутацію, а потім ще й поділив, зробивши одних абревіатурою «ВПО», а інших – принизливим словом «даунбасівці». Терпець урвався, досить казати, що всі нормальні поїхали, і тут залишився тільки непотріб. Рушаймо у віртуальну подорож моїм містом, яке зараз, на жаль, не може похизуватися привітальними літерами «Ласкаво просимо» або «Welcome» у жовто-блакитних кольорах.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Sommer Это для животных типа shapo и Ко - напоминание.
https://youtu.be/HT5N65MYmgA 1. Кто и как проводил "рехферендум"(и голосовал) 2. Кто грабил и убивал(и продолжает) 3. Кто финансировал(и продолжает) 4. Кто противостоял(единственные?) 5. Кто продавал(и продаёт) 6. Кто платил наёмникам(и платит) 7. Откуда они взялись(и продолжают "браться") 8. Чем занимались ВСУ...??? 9. И что делать с оккупантами? ....................................................................................
Каким образом к сегодняшнему дню влияние внутреннего и внешнего Врага только форсируется в Украине? - Работа правильная и жесткая.... На выборах я сам ...уел - "бабушки" работали чётко и жестко обескураживающе по всем областям - но ни одна не ликвидирована, ни один организатор не повешен. - Что предложите с такими, как Вы делать? В наших условиях? - И что такое "политика" во время внешней агрессии?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Сейчас повылазили все черти из подворотен:
Медведчук настоял на автономии «ЛДНР» Аня Мартинюк 10 Апрель 2019, 09:09 https://uapress.info/ru/news/print/172598 Медведчук настоял на автономии «ЛДНР» Виктор Медведчук в очередной раз озвучил план установления мира на Донбассе. Однако эксперты отметили, что план кума Путина имеет одну целью - отдать Донбасс России.
Новость передает «Пресса Украины».
Сегодня, 10 апреля, председатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал важное заявление. По его словам, решить ситуацию с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» возможно. Кум Владимира Путина заявил, что избежать кризиса в проблемном регионе поможет автономия так называемых «республик».
Медведчук также заявил, что боевики, которые оруждуют на Донбассе, готовы на такой план.
«Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в том числе и нашим планом-концепцией, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, предусмотрены свободная экономическая зона на этих неконтролируемых сегодня территориях и вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях, и при этом, если это будет сочетаться, а я уверен, что это будет, с международной европейской помощью, с помощью той же РФ, о чем неоднократно публично утверждалось, то, безусловно, мы сможем через несколько лет выйти из ситуации кризиса на этих территориях», - заявил политик.
Как сообщалось ранее, журналист Александр Дубинский разъяснял, почему Виктор Медведчук хочет автономии на Донбассе. По его словам, с таким ходом событий Донбасс будет легче сдать России. Так, он будет переходить по сценарию сдачи Крыма.
«Таким образом присоединения Донбасса к Россию будет легализовано через украинскую власть. И к этому нас ведет Медведчук. Это сценарий, который означает - отдать территории и забыть о них навсегда», - подытожил он.
В Киеве их не меньше чем на Донбассе или в Крыму - но как лишить их возможности торговать Украиной?
Что-то запутался: то цель рашкованов - впихнуть Донбасс с автономией Украине; теперь же из цитаты - автономия для присоединения Донбасса к рашковании.
Одно пока ясно - автономия Донбасса невыгодна Украине. Но она и есть цена, предлагаемая агрессором, за прекращение войны.
Тогда вопрос: кто и главное на каком основании принимает решение? Вопрос имеет место быть, потому что гибридность. Гибридность, а не закон... По закону: ВП, перевод на военные рельсы и освобождать до победного конца, воюют в тылу и на фронте все; несут бремя все.
Kudrjavuy написав:Сейчас повылазили все черти из подворотен:
Медведчук настоял на автономии «ЛДНР» Аня Мартинюк 10 Апрель 2019, 09:09 https://uapress.info/ru/news/print/172598 Медведчук настоял на автономии «ЛДНР» Виктор Медведчук в очередной раз озвучил план установления мира на Донбассе. Однако эксперты отметили, что план кума Путина имеет одну целью - отдать Донбасс России.
Новость передает «Пресса Украины».
Сегодня, 10 апреля, председатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал важное заявление. По его словам, решить ситуацию с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» возможно. Кум Владимира Путина заявил, что избежать кризиса в проблемном регионе поможет автономия так называемых «республик».
Медведчук также заявил, что боевики, которые оруждуют на Донбассе, готовы на такой план.
«Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в том числе и нашим планом-концепцией, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, предусмотрены свободная экономическая зона на этих неконтролируемых сегодня территориях и вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях, и при этом, если это будет сочетаться, а я уверен, что это будет, с международной европейской помощью, с помощью той же РФ, о чем неоднократно публично утверждалось, то, безусловно, мы сможем через несколько лет выйти из ситуации кризиса на этих территориях», - заявил политик.
Как сообщалось ранее, журналист Александр Дубинский разъяснял, почему Виктор Медведчук хочет автономии на Донбассе. По его словам, с таким ходом событий Донбасс будет легче сдать России. Так, он будет переходить по сценарию сдачи Крыма.
«Таким образом присоединения Донбасса к Россию будет легализовано через украинскую власть. И к этому нас ведет Медведчук. Это сценарий, который означает - отдать территории и забыть о них навсегда», - подытожил он.
В Киеве их не меньше чем на Донбассе или в Крыму - но как лишить их возможности торговать Украиной?
Что-то запутался: то цель рашкованов - впихнуть Донбасс с автономией Украине; теперь же из цитаты - автономия для присоединения Донбасса к рашковании.
Одно пока ясно - автономия Донбасса невыгодна Украине. Но она и есть цена, предлагаемая агрессором, за прекращение войны.
Тогда вопрос: кто и главное на каком основании принимает решение? Вопрос имеет место быть, потому что гибридность. Гибридность, а не закон... По закону: ВП, перевод на военные рельсы и освобождать до победного конца, воюют в тылу и на фронте все; несут бремя все.
1. Україна - є Соборна держава! 2. Війна, - це коли проти цьго, чи іншого Правоурегульованного утворюючого Державу Акту виступають ворожі сили.
Що з середини так і зовні.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://dnews.dn.ua/news/713975 Почти 40% судей в «ДНР» и «ЛНР» (75 из 196) – это бывшие и нынешние украинские судьи. Такие данные опубликовала в Facebook общественная организация «Фундация DEJURE».
Сообщается, что некоторые из них не уволены с должностей и до сих пор считаются судьями по законодательству Украины, другие – вышли в отставку и получают пожизненное денежное довольствие.
В частности, в «ДНР» таких «судей» насчитали 36% от общего количества, в «ЛНР» – 40%.
Также приводятся еще факты о «судах» в «республиках»:
они очень похожи на российскую модель, где есть общие военные и арбитражные суды, но отсутствуют административные; эти «судебные системы» формируются в условиях полной зависимости от руководства «республик», которое контролирует глав «судов», а через них – всех «судей». процедура отбора и увольнения «судей» является непрозрачной. Ключевую роль отводят руководителям незаконных вооруженных формирований и «председателям судов», которые этим руководителям подконтрольны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Проведённый соцопрос на оккупированных территориях Донбасса показал, что 90% граждан хотят получить паспорта России. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, такое заявление прозвучало от представителя Главного управления по делам миграции МВД России Кирилла Алзинова.
Он рассказал, что недавно проводился опрос, и более 86% жителей «ЛДНР» заявили о желании получить российское гражданство. Также представитель управления по делам миграции отметил, что если в центрах выдачи российских паспортов образуются очень длинные очереди, а число граждан, желающих получить паспорт, будет быстро увеличиваться, российские власти оперативно откроют дополнительные пункты. По словам Алзинова, такие пункты миграционной службы откроют в Новошахтинске и в Неклиновском районе, которые находятся вблизи российско-украинской границы.
Напомним, что в России начали работу уже два центра выдачи паспортов. В ближайшее время российские власти планируют открыть еще два центра. При этом сообщается, в первый день работы пункт выдачи паспортов в Новошахтинске получил 80 заявлений от граждан.
Объяснение моих ранее высказанных мотивов: 1. Территория оккупирована РФ. 2. Правовые регуляторы РФ - не действуют. 3. Рублёвая зона навязана 4. Освобождения даже не планируется(в начале наоборот -загоняли под оккупанта) 5. Отсутствует Государственная Политика по освобождению и Восстановлению. 6. Права "беженцев" на подконтрольной правительству территории - отстают от Прав тех же беженцев в Польше. 7. РФ, что выкинула беженцев после пропогандистких "парадов" назад в ОРДЛО - теперь "будет давать им паспорта по месту" - или легализовать свою оккупацию?(Интересно, а на подконтрольной части как будет лишаться гражданства Украины та часть, что имеет три и более гражданства? - это грубый стёб ) 8. У "союзников" усё хорошо - Украина осталась украинцам, только всё стало "принадлежать" тем же "барыгам". Восстановления экономики, производства, торговли, науки, оборонки, здравоохранения, социальных аспектов, .... - обратный процесс только усилился. Барыги только форсируют свои аппетиты по уничтожению Государственных активов. 9. Весна официально обнажила то, что с осени не хотели слушать и менять подход к продуктовой безопасности - в Украине разразился голод. При чём распространение получил на основные слои населения и пенсионеров. Отток производительных сил только усилился - в ту же РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав:PS: да, и я утверждаю - у Германии многовекторность, который стоит и нам поучиться! С РФ у них газовая любовь, с США - военный и торговый альянс, с Китаем - совместное производство!
Нагадай мені в процентному відношенні обєм торгівлі Німеччина-росія Німеччина-ЄС Німеччина-США Німеччина-Китай і порівняй ці цифри з Україна -ЄС Україна-США Україна-росія Україна-Китай
Як порівняєш-посипай голову попелом і приповзай з вибаченнями бо виявиться що у нас така ж багатовекторність як і в німців, а якщо порівнювати наш відсоток з педерацією і німецький відсоток з педерацією - то ми в рази багатовекторніші.
Это ты посыпай себе голову пеплом. Для Германии приоритетные рынки свои, для Украины - свои! Манипулировать будешь с кем-то другим!
Многовекторность Германии - это одновременно быть членом НАТО и ЕС, но ради собственного экономического интереса строить Северный Поток 2 вопреки позиции США, и открывать новые заводы Мерседес и Ауди в РФ вопреки санкционной политике ЕС!
Вот что такое многовекторность, отвечающая своим, а не чужим, интересам!!!
Утрата рынков сбыта Украинскими производителями - замещается Немцами, или Китайцами по немецким лицензиям.(продают немцы - делают в Китае, фигурирует как "левое" прибыль идёт в Германию развитие производства в Китае). Как пример я Вам давно приводил - проблемы в Венесуэле заставили Американцев покупать нефть в РФ - проблемы вроде в Венесуэле, а выигрывает РФ. и т.д.
Украина теряет в любом случае.
Отсутствие развития производства - по причине его дележа чёрным криминалом (коррупцией), вывода добавочной стоимости в офшоры - выводит Украину вообще из клуба промышленно развитых государств, ликвидирует какуюто стоимость средств производства. Для форсирования уничтожения Промышленности и возможности её восстановления - предприятия тотально вырезаются на металлолом "удачливывыми собственниками".... - Можно вспомнить хотя бы последний скандал с уникальным цехом по производству сердечников для... - оборонки. - И никто за это не "ответил" - неприкосновенность понимаете ли. В то же время этот металлолом вывозится на заводы РФ(Приднестровье) -??? Эмбарго на что Порошенко снял недавно. "Новость" я выставлял на обозрение.
Экономический криминал давно работает на уничтожение Украины - не развитие и совершенствование производства, рынка потребления,... - а прямым текстом на физическую выкачку реальных средств.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Гонтарева: В Украине нет верховенства закона, нет законов, никто их не выполняет
Так это из её слов, а что может сказать рядовой гражданин Украины? - "Пакращання"?
- Или как в зале суда: - Судья: "Мне не заплатил" - Ответчик: "Мне то же" - Эксперт: "И мне не заплатил" - Судья: раз по Закону то и идите по Закону "решайте", а здесь, кто платит деньги тот и устанавливает Закон.
Могу официально заявить, что даже "новая" "Большая Палата ВСУ" - ложила с большим прибором на ВСЁ, и даже Окончательные Решения ЕСПЧ, что уже вроде как не являются "окончательными решениями". - Воры своих не сдают!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Новый переворот? Порошенко пошел по пути Януковича
Уверенно ступая по пути Януковича и Ко, все более криминализированный режим Порошенко и Ко, включая все эти «наркофронты» и прочих, дошли- таки до конституционного переворота, точнее — пока до попытки совершения такового. Вот до чего доводит безнаказанность. Судьям Конституционного Суда «януковичского разлива» подобные фокусы сошли с рук, а потому находящиеся сейчас у власти персонажи решили проделать нечто подобное. Будучи недовольными результатами президентских выборов, не желая расставаться с властью и кормушкой, обоснованно опасаясь уголовной ответственности за свои деяния, они решили резко обрезать полномочия главы государства, а фактически — совершить конституционный переворот, пишет «Фраза«.
Отличия, правда, имеются. Если у «януковичей» все делалось незаконно и топорно, то у нынешних делается просто по-дебильному.
Напомним, что в 2010 году, вскоре после выборов, Янукович при помощи ручного состава Конституционного Суда (КС) отменил Конституцию 2004 года и вернул в действие Конституцию 1996 года. В подробности вдаваться не будем, поскольку в свое время об этом приходилось детально писать. Очертим лишь некоторые наиболее важные детали, чтобы показать, что Порошенко и компания для удержания у власти пускаются во все тяжкие, и в этом вопросе переплевывают режим Януковича как в похабном нарушении закона, так и в непроходимой дурости.
Итак, в 2010 году задним числом, вскоре после состоявшихся президентских выборов по Конституции-2004 с парламентско-президентской формой правления, Янукович руками, повторим, карманного КС отменил Конституцию-2004 и ввел Конституцию-1996, предполагающую президентскую форму правления. Таким образом, Янукович узурпировал власть, точнее — получил более широкие полномочия, расширив их, поскольку избирался под более узкие полномочия. Для этого, опять повторим, был задействован специально до этого переформированный отборными «донецкими» кадрами КС, признавший Конституцию-2004 нелегитимной с момента ее введения в действие, то есть с 1 января 2006 года, и на этом основании объявивший о возврате к Конституции-1996, действовавшей до того.
Следует отметить, что основания для признания Конституции 2004 года имелись 100-процентные! Известно, что Конституция и изменения в нее должны приниматься в соответствии с четко установленной в самой же Конституции процедурой. Коротко она выглядит следующим образом: первое голосование простым большинством в 226 голосов; затем рассмотрение в КС на предмет конституционности; после одобрительного вердикта КС на следующей сессии парламента — голосование конституционным большинством парламента; и если в ходе второго голосования в тексте была изменена хоть одна запятая, то КС должен провести повторную экспертизу, и только после этого можно принимать текст или поправки в Основной Закон во втором чтении.
Но дело в том, что Конституция-2004, введенная с начала 2006 года, принималась на волне так называемой помаранчевой революции с грубыми нарушениями указанной процедуры, то есть без повторного рассмотрения КС после правок во втором чтении, да еще и пакетом с другими нормативами, чтобы одно бандформирование во власти не «кинуло» другую банду. Словом, принималась Конституция-2004, как и все у нас!..
Поэтому Конституционный Суд «имени Януковича» формально был совершенно прав в том, что признал Конституцию-2004 неконституционной по причине грубейшего нарушения конституционной же процедуры.
Но это все, что КС имел право делать! Далее он имел право разве что предложить парламенту либо соблюсти процедуру, доведя принятие Конституции-2004 до конца, либо внести изменения, либо даже вернуть Конституцию-1996. Но это должен, согласно той же Конституции, делать только парламент и только со строгим соблюдением указанной процедуры.
Но вместо этого, КС «имени Януковича» мало того, что «отменил» Конституцию-2004, так еще и опять «ввел» Конституцию-1996, на что он не имеет никаких полномочий.
С таким же успехом наш доблестный КС мог присоединить тропический центральноамериканский Гондурас к полярному штату Аляска, закрепив это деяние в конституции южноафриканской Зимбабве.
Любопытно, что Янукович и компания тогда договорились до того, что назвали Конституцию-2004 «нелегитимной». Самое смешное, что формально так и есть. Но от такого заявления «просвещенная Европа», например, в лице Венецианской комиссии схватилась за голову и не знала, истерично плакать или столь же истерично смеяться. Ведь из «нелегитимности» Конституции-2004 следовало, что нелегитимными были парламенты, избранные в 2006 году и в 2007 году; также нелегитимными были все правительства и другие органы власти с 2006 года; наконец, нелегитимным был сам Янукович, сколько бы он ни орал на весь мир, что он «легитимный».
Закончились подобного рода конституционные упражнения, как известно, кровавым Майданом, войной, утратой территориальной целостности, бегством Януковича. Особое внимание обращаем на бегство «легитимного», безнаказанность судей тогдашнего КС, парламента и всех причастных к конституционному перевороту 2010 года. Ведь именно безнаказанность поощряет нынешнюю власть на манипуляции с конституционными полномочиями новоизбранного гаранта.
Вся эта предыстория приведена здесь для того, чтобы понять, что власть Порошенко, пообещав в 2014 году «жить по-новому» точно так же, как ранее Янукович обещал «покращення», фактически продолжает традицию грубейшего нарушения конституционных основ, что чревато крайне печальными последствиями, если вспомнить 2014 год. Касается это не только упомянутых манипуляций с полномочиями гаранта, о чем далее, но также языковых вопросов, о чем уже неоднократно приходилось писать.
В 2014 году на волне революционной эйфории предыдущий состав парламента при деятельном участии многих представителей нынешней власти совершил новую антиконституционную дурость. Одним голосованием в Раде отменил нелегитимно действовавшую тогда по милости Януковича и Ко Конституцию-1996 и так же нелегитимно «назначил» действующей Конституцию-2004, которая, напомним, в 2004 была принята с нарушением легитимной процедуры. Хотя необходимо было следовать указанной выше процедуре: голосование Рады простым большинством — положительный вердикт КС — голосование на следующей сессии Рады конституционным большинством.
Итак, в сухом промежуточном остатке имеем следующее. С 2006 года и по настоящий момент в Украине отсутствует принятая в соответствии с конституционной процедурой Конституция! Можно ли нынешнюю Конституцию вслед за Януковичем называть нелегитимной, пусть решают кадровые юристы, благо их теперь развелось больше, чем машинистов, сварщиков и трактористов, вместе взятых. Ведь само по себе понятие «нелегитимной Конституции» может повергнуть в шок любого, кто хоть немного даст себе труд подумать. Мина нелегитимности, заложенная в далеком уже 2004 году во время помаранчевых событий, которые уже далеко не все помнят, действует по сей день. И будет действовать до тех пор, пока Рада и КС не примут какой-либо из вариантов Конституции или какую-то другую ее версию в полном соответствии с конституционной процедурой, которая является одинаковой в обоих ныне известных вариантах Основного Закона.
Строго говоря, всю нынешнюю власть, включая Порошенко, Раду, уряд и прочих, можно считать нелегитимной, поскольку они избирались и назначались в соответствии с Конституцией-2004, легитимность которой крайне сомнительна с момента ее принятия 15 лет назад.
На самом деле это не смешно, поскольку создает в Украине тот самый кризис легитимности, о котором в далеком уже 2010 году говорил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.
Но нынешняя власть, включая депутатов, решила не останавливаться на достигнутом и довести ситуацию до полного конституционно-правового абсурда. Под благовидным предлогом повышения ответственности президента перед страной и народом депутаты фракции «Самопомощь», которая вроде как в оппозиции числится, внесли законопроект о внесении изменений в Закон «О президенте Украины». Так называемый спикер Парубий, представляющий входящий в правящую коалицию «Народный фронт», предлагаемые новации уже поддержал. В Блоке Порошенко, похоже, тоже не возражают.
Суть предлагаемых изменений состоит в превращении ныне де-юре действующей парламентско-президентской республики в парламентскую. Речь идет об окончательном урезании полномочий президента и превращении его в сугубо церемониальную фигуру наподобие федерального президента Германии, которого и по фамилии-то никто не знает, зато все знают канцлера Ангелу Меркель.
Прежде всего, согласно предлагаемым новациям, президент перестанет быть Верховным главнокомандующим. Назначение министра обороны, управление Генеральным штабом передается премьер-министру. Это такие «игры патриотов» во время войны! Впрочем, давно известно, что хуже Путина могут быть только наши «патриоты»!
Главой СНБО предлагается по должности тоже назначать премьера. Только с его согласия президент сможет назначать и увольнять должностных лиц в исполнительной власти, в том числе главу МИДа и Генпрокуратуры.
Также упрощается процедура импичмента президенту, о котором уже десятилетия идут разговоры, но реального механизма нет, поскольку это никому не нужно.
В дальнейшие подробности этого бреда (анти)конституционности вдаваться не будем, а резюмируем, что фактически глава государства лишается вообще каких-либо прав принимать какие-либо решения единолично, собственно, он утрачивает возможность вообще хоть что-то решать.
И если под этот бред найдутся голоса, то Порошенко еще успеет подписать такой, с позволения сказать, закон.
Цель, повторим, очевидна: обрезать новоизбранному гаранту полномочия по самое не балуй, причем задним числом, уже после выборов.
Самый же главный «цимес» заключается в том, что все эти изменения их инициаторы хотят провести, опять повторим, поправками в Закон «О президенте Украины».
Но ведь нынешние полномочия закреплены в Конституции-2004, которая ныне якобы действует, хотя, как сказано выше, имеет крайне сомнительную легитимность. И если принимать Конституцию-2004 за данность, то закон с поправками будет антиконституционным. Изменить Конституцию находящиеся сейчас во власти персонажи однозначно не успеют, поэтому принялись корректировать закон под свои шкурные интересы. Иными словами, нынешний режим поступает еще более топорно и по-идиотски, чем это делали при Януковиче.
Очевидно, нынешние «обалдуи» рассчитывают на следующий сценарий. Если удастся вовремя протолкнуть указанный (анти)конституционный бред, а Порошенко успеет его принять, закон будет однозначно неконституционным и КС его обязан будет отменить. Но рассмотрение представления в КС длится очень долго, и все это время неконституционный норматив будет формально действовать. Кстати, точно таким же является проголосованный недавно одиозный языковой закон.
Пока этот закон будет формально действовать, он будет сильно осложнять деятельность новоизбранного гаранта, хотя проблем и без того хватает: война, новое эмбарго Москвы на поставку в Украину нефти и нефтепродуктов, запрет на импорт из Украины ряда товаров, раздача Путиным паспортов гражданам Украины и так далее.
В этих условиях окончательно проворовавшиеся «патриоты», находящиеся пока еще у власти, предпринимают попытку конституционного переворота, прикрываясь коллективной безответственностью парламента, рейтинг которого, по разным оценкам, находится в пределах статистической ошибки.
Еще раз повторим, что иные наши «патриоты» хуже Москвы с Путиным.
Автор: Александр Карпец «Фраза»
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.