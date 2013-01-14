они решили резко обрезать полномочия главы государства, а фактически — совершить конституционный переворот, пишет «Фраза«.

Новый переворот? Порошенко пошел по пути Януковича01.05.2019Новый переворот? Порошенко пошел по пути ЯнуковичаУверенно ступая по пути Януковича и Ко, все более криминализированный режим Порошенко и Ко, включая все эти «наркофронты» и прочих, дошли- таки до конституционного переворота, точнее — пока до попытки совершения такового. Вот до чего доводит безнаказанность. Судьям Конституционного Суда «януковичского разлива» подобные фокусы сошли с рук, а потому находящиеся сейчас у власти персонажи решили проделать нечто подобное. Будучи недовольными результатами президентских выборов, не желая расставаться с властью и кормушкой, обоснованно опасаясь уголовной ответственности за свои деяния,Отличия, правда, имеются. Если у «януковичей» все делалось незаконно и топорно, то у нынешних делается просто по-дебильному.Напомним, что в 2010 году, вскоре после выборов, Янукович при помощи ручного состава Конституционного Суда (КС) отменил Конституцию 2004 года и вернул в действие Конституцию 1996 года. В подробности вдаваться не будем, поскольку в свое время об этом приходилось детально писать. Очертим лишь некоторые наиболее важные детали, чтобы показать, что Порошенко и компания для удержания у власти пускаются во все тяжкие, и в этом вопросе переплевывают режим Януковича как в похабном нарушении закона, так и в непроходимой дурости.Итак, в 2010 году задним числом, вскоре после состоявшихся президентских выборов по Конституции-2004 с парламентско-президентской формой правления, Янукович руками, повторим, карманного КС отменил Конституцию-2004 и ввел Конституцию-1996, предполагающую президентскую форму правления. Таким образом, Янукович узурпировал власть, точнее — получил более широкие полномочия, расширив их, поскольку избирался под более узкие полномочия. Для этого, опять повторим, был задействован специально до этого переформированный отборными «донецкими» кадрами КС, признавший Конституцию-2004 нелегитимной с момента ее введения в действие, то есть с 1 января 2006 года, и на этом основании объявивший о возврате к Конституции-1996, действовавшей до того.Следует отметить, что основания для признания Конституции 2004 года имелись 100-процентные! Известно, что Конституция и изменения в нее должны приниматься в соответствии с четко установленной в самой же Конституции процедурой. Коротко она выглядит следующим образом: первое голосование простым большинством в 226 голосов; затем рассмотрение в КС на предмет конституционности; после одобрительного вердикта КС на следующей сессии парламента — голосование конституционным большинством парламента; и если в ходе второго голосования в тексте была изменена хоть одна запятая, то КС должен провести повторную экспертизу, и только после этого можно принимать текст или поправки в Основной Закон во втором чтении.Но дело в том, что Конституция-2004, введенная с начала 2006 года, принималась на волне так называемой помаранчевой революции с грубыми нарушениями указанной процедуры, то есть без повторного рассмотрения КС после правок во втором чтении, да еще и пакетом с другими нормативами, чтобы одно бандформирование во власти не «кинуло» другую банду. Словом, принималась Конституция-2004, как и все у нас!..Поэтому Конституционный Суд «имени Януковича» формально был совершенно прав в том, что признал Конституцию-2004 неконституционной по причине грубейшего нарушения конституционной же процедуры.Но это все, что КС имел право делать! Далее он имел право разве что предложить парламенту либо соблюсти процедуру, доведя принятие Конституции-2004 до конца, либо внести изменения, либо даже вернуть Конституцию-1996. Но это должен, согласно той же Конституции, делать только парламент и только со строгим соблюдением указанной процедуры.Но вместо этого, КС «имени Януковича» мало того, что «отменил» Конституцию-2004, так еще и опять «ввел» Конституцию-1996, на что он не имеет никаких полномочий.С таким же успехом наш доблестный КС мог присоединить тропический центральноамериканский Гондурас к полярному штату Аляска, закрепив это деяние в конституции южноафриканской Зимбабве.Любопытно, что Янукович и компания тогда договорились до того, что назвали Конституцию-2004 «нелегитимной». Самое смешное, что формально так и есть. Но от такого заявления «просвещенная Европа», например, в лице Венецианской комиссии схватилась за голову и не знала, истерично плакать или столь же истерично смеяться. Ведь из «нелегитимности» Конституции-2004 следовало, что нелегитимными были парламенты, избранные в 2006 году и в 2007 году; также нелегитимными были все правительства и другие органы власти с 2006 года; наконец, нелегитимным был сам Янукович, сколько бы он ни орал на весь мир, что он «легитимный».Закончились подобного рода конституционные упражнения, как известно, кровавым Майданом, войной, утратой территориальной целостности, бегством Януковича. Особое внимание обращаем на бегство «легитимного», безнаказанность судей тогдашнего КС, парламента и всех причастных к конституционному перевороту 2010 года. Ведь именно безнаказанность поощряет нынешнюю власть на манипуляции с конституционными полномочиями новоизбранного гаранта.Вся эта предыстория приведена здесь для того, чтобы понять, что власть Порошенко, пообещав в 2014 году «жить по-новому» точно так же, как ранее Янукович обещал «покращення», фактически продолжает традицию грубейшего нарушения конституционных основ, что чревато крайне печальными последствиями, если вспомнить 2014 год. Касается это не только упомянутых манипуляций с полномочиями гаранта, о чем далее, но также языковых вопросов, о чем уже неоднократно приходилось писать.В 2014 году на волне революционной эйфории предыдущий состав парламента при деятельном участии многих представителей нынешней власти совершил новую антиконституционную дурость. Одним голосованием в Раде отменил нелегитимно действовавшую тогда по милости Януковича и Ко Конституцию-1996 и так же нелегитимно «назначил» действующей Конституцию-2004, которая, напомним, в 2004 была принята с нарушением легитимной процедуры. Хотя необходимо было следовать указанной выше процедуре: голосование Рады простым большинством — положительный вердикт КС — голосование на следующей сессии Рады конституционным большинством.Итак, в сухом промежуточном остатке имеем следующее. С 2006 года и по настоящий момент в Украине отсутствует принятая в соответствии с конституционной процедурой Конституция! Можно ли нынешнюю Конституцию вслед за Януковичем называть нелегитимной, пусть решают кадровые юристы, благо их теперь развелось больше, чем машинистов, сварщиков и трактористов, вместе взятых. Ведь само по себе понятие «нелегитимной Конституции» может повергнуть в шок любого, кто хоть немного даст себе труд подумать. Мина нелегитимности, заложенная в далеком уже 2004 году во время помаранчевых событий, которые уже далеко не все помнят, действует по сей день. И будет действовать до тех пор, пока Рада и КС не примут какой-либо из вариантов Конституции или какую-то другую ее версию в полном соответствии с конституционной процедурой, которая является одинаковой в обоих ныне известных вариантах Основного Закона.Строго говоря, всю нынешнюю власть, включая Порошенко, Раду, уряд и прочих, можно считать нелегитимной, поскольку они избирались и назначались в соответствии с Конституцией-2004, легитимность которой крайне сомнительна с момента ее принятия 15 лет назад.На самом деле это не смешно, поскольку создает в Украине тот самый кризис легитимности, о котором в далеком уже 2010 году говорил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.Но нынешняя власть, включая депутатов, решила не останавливаться на достигнутом и довести ситуацию до полного конституционно-правового абсурда. Под благовидным предлогом повышения ответственности президента перед страной и народом депутаты фракции «Самопомощь», которая вроде как в оппозиции числится, внесли законопроект о внесении изменений в Закон «О президенте Украины». Так называемый спикер Парубий, представляющий входящий в правящую коалицию «Народный фронт», предлагаемые новации уже поддержал. В Блоке Порошенко, похоже, тоже не возражают.Суть предлагаемых изменений состоит в превращении ныне де-юре действующей парламентско-президентской республики в парламентскую. Речь идет об окончательном урезании полномочий президента и превращении его в сугубо церемониальную фигуру наподобие федерального президента Германии, которого и по фамилии-то никто не знает, зато все знают канцлера Ангелу Меркель.Прежде всего, согласно предлагаемым новациям, президент перестанет быть Верховным главнокомандующим. Назначение министра обороны, управление Генеральным штабом передается премьер-министру. Это такие «игры патриотов» во время войны! Впрочем, давно известно, что хуже Путина могут быть только наши «патриоты»!Главой СНБО предлагается по должности тоже назначать премьера. Только с его согласия президент сможет назначать и увольнять должностных лиц в исполнительной власти, в том числе главу МИДа и Генпрокуратуры.Также упрощается процедура импичмента президенту, о котором уже десятилетия идут разговоры, но реального механизма нет, поскольку это никому не нужно.В дальнейшие подробности этого бреда (анти)конституционности вдаваться не будем, а резюмируем, что фактически глава государства лишается вообще каких-либо прав принимать какие-либо решения единолично, собственно, он утрачивает возможность вообще хоть что-то решать.И если под этот бред найдутся голоса, то Порошенко еще успеет подписать такой, с позволения сказать, закон.Цель, повторим, очевидна: обрезать новоизбранному гаранту полномочия по самое не балуй, причем задним числом, уже после выборов.Самый же главный «цимес» заключается в том, что все эти изменения их инициаторы хотят провести, опять повторим, поправками в Закон «О президенте Украины».Но ведь нынешние полномочия закреплены в Конституции-2004, которая ныне якобы действует, хотя, как сказано выше, имеет крайне сомнительную легитимность. И если принимать Конституцию-2004 за данность, то закон с поправками будет антиконституционным. Изменить Конституцию находящиеся сейчас во власти персонажи однозначно не успеют, поэтому принялись корректировать закон под свои шкурные интересы. Иными словами, нынешний режим поступает еще более топорно и по-идиотски, чем это делали при Януковиче.Очевидно, нынешние «обалдуи» рассчитывают на следующий сценарий. Если удастся вовремя протолкнуть указанный (анти)конституционный бред, а Порошенко успеет его принять, закон будет однозначно неконституционным и КС его обязан будет отменить. Но рассмотрение представления в КС длится очень долго, и все это время неконституционный норматив будет формально действовать. Кстати, точно таким же является проголосованный недавно одиозный языковой закон.Пока этот закон будет формально действовать, он будет сильно осложнять деятельность новоизбранного гаранта, хотя проблем и без того хватает: война, новое эмбарго Москвы на поставку в Украину нефти и нефтепродуктов, запрет на импорт из Украины ряда товаров, раздача Путиным паспортов гражданам Украины и так далее.В этих условиях окончательно проворовавшиеся «патриоты», находящиеся пока еще у власти, предпринимают попытку конституционного переворота, прикрываясь коллективной безответственностью парламента, рейтинг которого, по разным оценкам, находится в пределах статистической ошибки.Еще раз повторим, что иные наши «патриоты» хуже Москвы с Путиным.Автор: Александр Карпец «Фраза»