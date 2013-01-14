Не зовсім в тему, але думаю, що паралелі і долі однакові...Окупант, пам'ятай! Твій ворог всередині держави, а не зовні!
Ми були м'ясом....
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:32
Не зовсім в тему, але думаю, що паралелі і долі однакові...Окупант, пам'ятай! Твій ворог всередині держави, а не зовні!
Ми були м'ясом....
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:59
Это краткое напоминание о том, "КАК ЭТО БЫЛО": с Крымом,....
И "кто за этим стоит?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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