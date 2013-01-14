Додано: Чет 02 тра, 2019 18:32

Не зовсім в тему, але думаю, що паралелі і долі однакові...Окупант, пам'ятай! Твій ворог всередині держави, а не зовні!







Ми були м'ясом....

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!