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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4235423642374238
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:32

Не зовсім в тему, але думаю, що паралелі і долі однакові...Окупант, пам'ятай! Твій ворог всередині держави, а не зовні!



Ми були м'ясом....
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:59

Это краткое напоминание о том, "КАК ЭТО БЫЛО": с Крымом,....
https://fraza.ua/analytics/278488-kosa- ... nye-uroki-
И "кто за этим стоит?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:17

Кто то грезил о восстановлении оборонки, производстве боеприпасов,...???
http://old.minjust.gov.ua/46406/?d=5909 ... 859367363a

Заробитчане заработают - а барыги купят!
Освобождение? А чей гешефт?
- фелюги по цене авианосца, и те сдали.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:11

Оборонка?
http://ukrrudprom.com/news/255letie_zavoda_Arsenal_otmetili_ego_demontagom_v_tsentre_stolit.html?print
255-летие завода “Арсенал” отметили его демонтажом в центре столицы
12:00 04 мая 2019 года
В центре Киева начали демонтировать корпус оборонного завода “Арсенал”. Об этом на своей странице в соцсети сообщил бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава.

“В Киеве разбирают здание военно-промышленного государственного завода Арсенал на улице Московской. Фасадное здание было отдано в залог. Госпредприятие не смогло выплатить кредит и здание продано как залоговое имущество с молотка”, — написал Кава и опубликовал фото с места событий.



Он также напомнил, что история завода “Арсенал” на Печерске начинается с 1764 года. В этом году предприятию исполняется 255 лет.

- Барыги!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:54

А сколько информации не открыто для загалу?
Мужчина, который помогал боевикам "ДНР" присваивать квартиры переселенцев, получил 5 лет тюрьмы

06.05.2019

Пять лет лишения свободы получил мужчина, который вместе с судьей помогал боевикам "ДНР" присваивать квартиры переселенцев. Соответствующее решение принял Оболонский райсуд Киева 11 апреля, - сообщает "Судебный репортер".

Мужчину признали виновным в содействии террористической организации и мошенничестве. Он находился в СИЗО с 31 октября 2017 года и этот срок будет ему засчитан в срок наказания как день за два.
По материалам дела, в 2015-2017 гг. на территории оккупированного Донецка обвиняемый был соисполнителем в составе организованной группы, которая помогала участникам "ДНР" приобрести право собственности на брошенные квартиры на основании поддельных судебных решений. Мужчине инкриминировали передачу представителям "ДНР" документов на 9 квартир. Что касается других двух квартир, то замысел не успели довести до конца, поскольку группа была разоблачена и задержана.

" По версии СБУ, подделкой судебных решений занималась судья Наталья Анисимова, которая раньше работала в Кировском райсуде Донецка и в 2016 году была переведена в Белгород-Днестровский суд Одесской области. Судья якобы вывезла из Донецка печать, которой пользовалась при изготовлении решений", - пишет сайт.

В июле 2018 год суд утвердил соглашение о признании виновности относительно другой участницы вышеупомянутой группы. Обвиняемая занималась перерегистрацией объектов недвижимого имущества у государственных регистраторов на подконтрольной Украине территории по доверенностям от представителей "ДНР", в пользу которых осуществляется отчуждение имущества. Женщина получила 5 лет лишения свободы условно.

Дело в отношении экс-судьи Анисимовой и двух госрегистраторов сейчас находится на рассмотрении Шевченковского райсуда Киева.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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