Мужчина, который помогал боевикам "ДНР" присваивать квартиры переселенцев, получил 5 лет тюрьмы



06.05.2019



Пять лет лишения свободы получил мужчина, который вместе с судьей помогал боевикам "ДНР" присваивать квартиры переселенцев. Соответствующее решение принял Оболонский райсуд Киева 11 апреля, - сообщает "Судебный репортер".



Мужчину признали виновным в содействии террористической организации и мошенничестве. Он находился в СИЗО с 31 октября 2017 года и этот срок будет ему засчитан в срок наказания как день за два.

По материалам дела, в 2015-2017 гг. на территории оккупированного Донецка обвиняемый был соисполнителем в составе организованной группы, которая помогала участникам "ДНР" приобрести право собственности на брошенные квартиры на основании поддельных судебных решений. Мужчине инкриминировали передачу представителям "ДНР" документов на 9 квартир. Что касается других двух квартир, то замысел не успели довести до конца, поскольку группа была разоблачена и задержана.



" По версии СБУ, подделкой судебных решений занималась судья Наталья Анисимова, которая раньше работала в Кировском райсуде Донецка и в 2016 году была переведена в Белгород-Днестровский суд Одесской области. Судья якобы вывезла из Донецка печать, которой пользовалась при изготовлении решений", - пишет сайт.



В июле 2018 год суд утвердил соглашение о признании виновности относительно другой участницы вышеупомянутой группы. Обвиняемая занималась перерегистрацией объектов недвижимого имущества у государственных регистраторов на подконтрольной Украине территории по доверенностям от представителей "ДНР", в пользу которых осуществляется отчуждение имущества. Женщина получила 5 лет лишения свободы условно.



Дело в отношении экс-судьи Анисимовой и двух госрегистраторов сейчас находится на рассмотрении Шевченковского райсуда Киева.

