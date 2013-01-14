Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не зовсім в тему, але думаю, що паралелі і долі однакові...Окупант, пам'ятай! Твій ворог всередині держави, а не зовні!
Ми були м'ясом....
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Заробитчане заработают - а барыги купят! Освобождение? А чей гешефт? - фелюги по цене авианосца, и те сдали.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
http://ukrrudprom.com/news/255letie_zavoda_Arsenal_otmetili_ego_demontagom_v_tsentre_stolit.html?print 255-летие завода “Арсенал” отметили его демонтажом в центре столицы 12:00 04 мая 2019 года В центре Киева начали демонтировать корпус оборонного завода “Арсенал”. Об этом на своей странице в соцсети сообщил бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава.
“В Киеве разбирают здание военно-промышленного государственного завода Арсенал на улице Московской. Фасадное здание было отдано в залог. Госпредприятие не смогло выплатить кредит и здание продано как залоговое имущество с молотка”, — написал Кава и опубликовал фото с места событий.
Он также напомнил, что история завода “Арсенал” на Печерске начинается с 1764 года. В этом году предприятию исполняется 255 лет.
- Барыги!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Мужчина, который помогал боевикам "ДНР" присваивать квартиры переселенцев, получил 5 лет тюрьмы
06.05.2019
Пять лет лишения свободы получил мужчина, который вместе с судьей помогал боевикам "ДНР" присваивать квартиры переселенцев. Соответствующее решение принял Оболонский райсуд Киева 11 апреля, - сообщает "Судебный репортер".
Мужчину признали виновным в содействии террористической организации и мошенничестве. Он находился в СИЗО с 31 октября 2017 года и этот срок будет ему засчитан в срок наказания как день за два. По материалам дела, в 2015-2017 гг. на территории оккупированного Донецка обвиняемый был соисполнителем в составе организованной группы, которая помогала участникам "ДНР" приобрести право собственности на брошенные квартиры на основании поддельных судебных решений. Мужчине инкриминировали передачу представителям "ДНР" документов на 9 квартир. Что касается других двух квартир, то замысел не успели довести до конца, поскольку группа была разоблачена и задержана.
" По версии СБУ, подделкой судебных решений занималась судья Наталья Анисимова, которая раньше работала в Кировском райсуде Донецка и в 2016 году была переведена в Белгород-Днестровский суд Одесской области. Судья якобы вывезла из Донецка печать, которой пользовалась при изготовлении решений", - пишет сайт.
В июле 2018 год суд утвердил соглашение о признании виновности относительно другой участницы вышеупомянутой группы. Обвиняемая занималась перерегистрацией объектов недвижимого имущества у государственных регистраторов на подконтрольной Украине территории по доверенностям от представителей "ДНР", в пользу которых осуществляется отчуждение имущества. Женщина получила 5 лет лишения свободы условно.
Дело в отношении экс-судьи Анисимовой и двух госрегистраторов сейчас находится на рассмотрении Шевченковского райсуда Киева.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Предприятия государственного сектора Польши не используют уголь - антрацит с оккупированного Донбасса, его транзитом поставляют в Германию. Об этом заявил заместитель министра энергии Польши Гжегож Тобишовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так чиновник прокомментировал слова президента Евросовета Дональда Туска о том, что покупая уголь из оккупированного Донбасса Польша финансирует агрессивную политику президента РФ Владимира Путина.
"Это очень специфический уголь, высокого качества. Он используется в Польше, хочу это особо подчеркнуть, только отдельными частными предприятиями в химической сфере. Но предприятия государственного сектора, польская энергетика или даже индивидуальные пользователи не используют этот уголь, поскольку не имеют приспособленных для этого топок", - заявил Тобишовский.
По его словам, этот уголь идет транзитом в Германию, которая его закупает. "Польша не имеет с этим ничего общего", - подчеркнул замминистра.
В минувшую пятницу президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что у польской власти "очень странная форма патриотизма": импортировать российский уголь из Донбасса, финансировать имперские замыслы президента Путина, которые угрожают Украине и давать ему каждый год 3,5 млрд злотых (более 900 млн долл.) за этот уголь из оккупированной территории Украины и травить этим российским углем польских детей.
По данным Агентства развития промышленности Польши, в 2018 году в Польшу поставлено рекордное количество угля из-за рубежа - 19,7 млн тонн, в основном из России.
Значит не только Швейцария.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Как ни странно но это было известно сразу: - Воры давно всё продали. Чухают "лохотраху", кто порно "с вилами", кто в Крыму с ...,... кто "с фелюгами" в Одессе,... - когда крейсера стоят на приколе. - А пацаны в лаптях и тапочках гибли от "градов" со стороны РФ. - Но в это время шел парад в Киеве.
https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 77068.html Росія не піде ні на які поступки у питанні деокупації Донбасу, незважаючи на досягнутий Мінськими угодами прогрес. Таку думку висловив журналіст Аркадій Бабченко в своєму телеграм-каналі. Він нагадав, як ще раніше попереджав, що Росія ніколи не пустить на Донбас миротворців ООН, зазначають Патріоти України. "Ни в какую Украину Кремль ни "ДНР", ни "ЛНР" впихивать не собирается. Ничего из этот наивного прекрасного не будет. Вы их не знаете. Минскими соглашениями они подотрутся. Будет дальнейшая оккупация. Будут паспорта. Будет признание. Они лишь ждут момента. Ох, сколько говна на дедушку было вылито... Ты ничего не понимаешь, ты не разбираешься, приехал - не учи нас...", - написав Бабченко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.