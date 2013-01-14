Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не зовсім в тему, але думаю, що паралелі і долі однакові...Окупант, пам'ятай! Твій ворог всередині держави, а не зовні!
Ми були м'ясом....
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Заробитчане заработают - а барыги купят! Освобождение? А чей гешефт? - фелюги по цене авианосца, и те сдали.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
http://ukrrudprom.com/news/255letie_zavoda_Arsenal_otmetili_ego_demontagom_v_tsentre_stolit.html?print 255-летие завода “Арсенал” отметили его демонтажом в центре столицы 12:00 04 мая 2019 года В центре Киева начали демонтировать корпус оборонного завода “Арсенал”. Об этом на своей странице в соцсети сообщил бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава.
“В Киеве разбирают здание военно-промышленного государственного завода Арсенал на улице Московской. Фасадное здание было отдано в залог. Госпредприятие не смогло выплатить кредит и здание продано как залоговое имущество с молотка”, — написал Кава и опубликовал фото с места событий.
Он также напомнил, что история завода “Арсенал” на Печерске начинается с 1764 года. В этом году предприятию исполняется 255 лет.
- Барыги!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Мужчина, который помогал боевикам "ДНР" присваивать квартиры переселенцев, получил 5 лет тюрьмы
06.05.2019
Пять лет лишения свободы получил мужчина, который вместе с судьей помогал боевикам "ДНР" присваивать квартиры переселенцев. Соответствующее решение принял Оболонский райсуд Киева 11 апреля, - сообщает "Судебный репортер".
Мужчину признали виновным в содействии террористической организации и мошенничестве. Он находился в СИЗО с 31 октября 2017 года и этот срок будет ему засчитан в срок наказания как день за два. По материалам дела, в 2015-2017 гг. на территории оккупированного Донецка обвиняемый был соисполнителем в составе организованной группы, которая помогала участникам "ДНР" приобрести право собственности на брошенные квартиры на основании поддельных судебных решений. Мужчине инкриминировали передачу представителям "ДНР" документов на 9 квартир. Что касается других двух квартир, то замысел не успели довести до конца, поскольку группа была разоблачена и задержана.
" По версии СБУ, подделкой судебных решений занималась судья Наталья Анисимова, которая раньше работала в Кировском райсуде Донецка и в 2016 году была переведена в Белгород-Днестровский суд Одесской области. Судья якобы вывезла из Донецка печать, которой пользовалась при изготовлении решений", - пишет сайт.
В июле 2018 год суд утвердил соглашение о признании виновности относительно другой участницы вышеупомянутой группы. Обвиняемая занималась перерегистрацией объектов недвижимого имущества у государственных регистраторов на подконтрольной Украине территории по доверенностям от представителей "ДНР", в пользу которых осуществляется отчуждение имущества. Женщина получила 5 лет лишения свободы условно.
Дело в отношении экс-судьи Анисимовой и двух госрегистраторов сейчас находится на рассмотрении Шевченковского райсуда Киева.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Предприятия государственного сектора Польши не используют уголь - антрацит с оккупированного Донбасса, его транзитом поставляют в Германию. Об этом заявил заместитель министра энергии Польши Гжегож Тобишовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так чиновник прокомментировал слова президента Евросовета Дональда Туска о том, что покупая уголь из оккупированного Донбасса Польша финансирует агрессивную политику президента РФ Владимира Путина.
"Это очень специфический уголь, высокого качества. Он используется в Польше, хочу это особо подчеркнуть, только отдельными частными предприятиями в химической сфере. Но предприятия государственного сектора, польская энергетика или даже индивидуальные пользователи не используют этот уголь, поскольку не имеют приспособленных для этого топок", - заявил Тобишовский.
По его словам, этот уголь идет транзитом в Германию, которая его закупает. "Польша не имеет с этим ничего общего", - подчеркнул замминистра.
В минувшую пятницу президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что у польской власти "очень странная форма патриотизма": импортировать российский уголь из Донбасса, финансировать имперские замыслы президента Путина, которые угрожают Украине и давать ему каждый год 3,5 млрд злотых (более 900 млн долл.) за этот уголь из оккупированной территории Украины и травить этим российским углем польских детей.
По данным Агентства развития промышленности Польши, в 2018 году в Польшу поставлено рекордное количество угля из-за рубежа - 19,7 млн тонн, в основном из России.
Значит не только Швейцария.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.