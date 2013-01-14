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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4237423842394240
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 22:13

Юбилей, однако!

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Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 19:48

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как я уже рассказывал, "пацаны" уже поделили - кому, что достанется, вот только работать никто из них никогда не работал.
Украинские бизнесмены не хотят возвращать "отжатые" и разоренные боевиками "ДНР/ЛНР" предприятия – Кучма
https://www.ostro.org/general/economics/news/570065/
06.06.2019 19:15.

Многие крупные предприятия на оккупированных территориях доведены до плачевного состояния, поэтому не все бизнесмены хотят их возвращать. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, - сообщает LIGA.net.

Отвечая на вопрос, при каких условиях Украина отменит временный запрет на торговлю с оккупированными территориями, Кучма отметил, что на заседании СНБО должно быть дано поручение в первую очередь правительству - предложить решение вопроса.

Уточняя, должны ли быть для этого возвращены украинские предприятия, Кучма сказал: "Обязательно" - и добавил: "Может, я не должен этого говорить. У некоторых бизнесменов нет желания забирать их. Потому что они доведены за это время до такого состояния, что... Тем более что это ж надо сначала начинать - и рабочий класс, и руководство - откуда его взять? Оттуда все поубегали. Они скажут: забирайте, пожалуйста - и что? Что с этим делать? А мы по картинкам с вами видим, в каком состоянии находятся многие крупные предприятия".

По его словам, необходимо провести аудит предприятий, если понадобится - международный, а потом уже принимать окончательное решение.

Только отбирали, приватизировали, продавали.
- Но НЕ РАБОТАЛИ!
- Интересно, когда будут объявлять рабам новых "хозяев"?
- Именно с этой целью было на неоккупированной части уничтожено 99% промышленных предприятий только за последние 5 лет.
- Порошенко даже мариупольскую кондитерку умудрился вырезать и вывезти.
- А теперь вспоминает у кого переизбыток ликвидности?
- Deutschland?
- Только бы вывести украинцев с мира цивилизации....
- Воры между собой порешают, но вот у "холопов чубы трещат".....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:22

"Батарею артиллерии, которая сегодня обстреляла наши позиции, три раза могли уничтожить. Но не было разрешения", - волонтер Донік
п’ятниця, 7 червень 2019, 15:21
https://donikroman.patrioty.org.ua/blog ... 82025.html
Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.

Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек. На "Зените", под Донецком, подземная станция РЛС все в бетоне. Выдержала несколько прямых попаданий, но треснула стена в бункере. Еще несколько попаданий и последствия могли быть самыми печальными. Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда, в ответ, начнет работать на подавление наша артиллерия. Другого не бывает. Еще можно начать работать по артиллерии противника, когда она перемещается на позиции. Но из Киева запретили это делать.
Вот и все. Вот так это и работает. Война — это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:24

  Kudrjavuy написав:
"Батарею артиллерии, которая сегодня обстреляла наши позиции, три раза могли уничтожить. Но не было разрешения", - волонтер Донік
п’ятниця, 7 червень 2019, 15:21
https://donikroman.patrioty.org.ua/blog ... 82025.html
Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.

Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек. На "Зените", под Донецком, подземная станция РЛС все в бетоне. Выдержала несколько прямых попаданий, но треснула стена в бункере. Еще несколько попаданий и последствия могли быть самыми печальными. Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда, в ответ, начнет работать на подавление наша артиллерия. Другого не бывает. Еще можно начать работать по артиллерии противника, когда она перемещается на позиции. Но из Киева запретили это делать.
Вот и все. Вот так это и работает. Война — это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире.

Ничего личного:
"Коли твій онук буде не шампанським ноги мить, а в окопах, отоді тільки "нє стрєлять": Українці обурюються через заяви Кучми
п’ятниця, 7 червень 2019, 9:38
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 82028.html
Голова української делегації на переговорах в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про «режим тиші» в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь».


Про це у своєму блозі пише юрист Юрій Кубрицький, передають Патріоти України.
"Тут одна рижа мразь пропонує "нє стрєлять"...

Так от "дєдушка Льоня" - коли твій онук Сашенька Франчук, якому вже виповнилось 19 рочків, буде не в анексованому Криму шампанським ноги мить, а в окопах десь під Водяним чи на Світлодарській дузі - отоді тільки матимеш право розкидатись своїм маразмом щодо "нє стрєлять"..."

В оригинале с фотками.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:51

Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения

Как старшему лейтенанту запаса, командиру огневого взвода гаубиц, это немного странно читать. 152 мм имеет дальность стрельбы 15-22 км. И располагается обычно не ближе 6-8 км от переднего края. Соответственно и противник, способный поразить эту артпозицию находится примерно на такой же дистанции от линии фронта. Т.е. минимальная дистанция поражения - 12-15 км. При таких дальностях разлет снарядов, изготовленных 35-40 лет назад (а именно такие использует артиллерия ВСУ)может достигать пары км. Знаю не понаслышке - на стрельбах, проводимых на учебных сборах, подполковник, бывший комдивизиона, с отличием окончивший академию, первым же выстрелом чуть не накрыл наше НП и 15 человек там находившихся, обстреливая позицию всего в 2,5 км от НП.
Стали разбираться, оказалось, что виной снаряды, выпущенные 30 лет назад, хранившиеся в почти идеальных условиях артсклада Мулинского полигона.
А тут, НАБЛЮДАЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ....В бинокль что-ли
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:23

Я не понимаю, зачем кликуши подняли вой вокруг заявления Президента Украины:
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-48554979
Утром 7 июня ситуацию прокомментировал Владимир Зеленский. По его словам, обострение ситуации на Донбассе свидетельствует "о потере Россией контроля над наемниками".

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил украинских военнослужащих за мужество и стойкость.

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ, Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - добавил президент.

Если РФ не в состоянии контролировать свои оккупационные частя, то Украина просто вынуждена их "утихомиривать".
"Обезьяна с гранатой опасна" - а тысячи выкидышей "русского мира" с вооружением эквивалентному вооружению целого государства и того. Чего стоит только МН -17 и десятки тысяч жертв граждан Украины.

Они опасны не только для Украины и украинцев, а для всего Мира.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:40

Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения
Стали разбираться, оказалось, что виной снаряды, выпущенные 30 лет назад, хранившиеся в почти идеальных условиях артсклада Мулинского полигона.
А тут, НАБЛЮДАЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ....В бинокль что-ли
В мене питання на логіку
А яким чином величина розльоту снарядів повязана з способом визначення переміщень артзасобів?

Логічна відповідь-проста
Щось зморозити треба було-але нічого розумного на думку нижнєгородцю не спало.

ПС
А стріляючи на відстань в 15 км-накрити свій спостережний пункт в 2,5км і винуватити в цьому снаряди - може тільки професійний військовий педерації... бо всі беруть приклади з вождя з його
Она утонула
Я вже мовчу про Кузю, який наніс збитків педераційним космічним силам більше ніж турки
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:51

Ничего личного, но "флаг" чужой:
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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