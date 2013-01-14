Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Многие крупные предприятия на оккупированных территориях доведены до плачевного состояния, поэтому не все бизнесмены хотят их возвращать. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, - сообщает LIGA.net.
Отвечая на вопрос, при каких условиях Украина отменит временный запрет на торговлю с оккупированными территориями, Кучма отметил, что на заседании СНБО должно быть дано поручение в первую очередь правительству - предложить решение вопроса.
Уточняя, должны ли быть для этого возвращены украинские предприятия, Кучма сказал: "Обязательно" - и добавил: "Может, я не должен этого говорить. У некоторых бизнесменов нет желания забирать их. Потому что они доведены за это время до такого состояния, что... Тем более что это ж надо сначала начинать - и рабочий класс, и руководство - откуда его взять? Оттуда все поубегали. Они скажут: забирайте, пожалуйста - и что? Что с этим делать? А мы по картинкам с вами видим, в каком состоянии находятся многие крупные предприятия".
По его словам, необходимо провести аудит предприятий, если понадобится - международный, а потом уже принимать окончательное решение.
Только отбирали, приватизировали, продавали. - Но НЕ РАБОТАЛИ! - Интересно, когда будут объявлять рабам новых "хозяев"? - Именно с этой целью было на неоккупированной части уничтожено 99% промышленных предприятий только за последние 5 лет. - Порошенко даже мариупольскую кондитерку умудрился вырезать и вывезти. - А теперь вспоминает у кого переизбыток ликвидности? - Deutschland? - Только бы вывести украинцев с мира цивилизации.... - Воры между собой порешают, но вот у "холопов чубы трещат".....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Батарею артиллерии, которая сегодня обстреляла наши позиции, три раза могли уничтожить. Но не было разрешения", - волонтер Донік п’ятниця, 7 червень 2019, 15:21 https://donikroman.patrioty.org.ua/blog ... 82025.html Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения. Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных. Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек. На "Зените", под Донецком, подземная станция РЛС все в бетоне. Выдержала несколько прямых попаданий, но треснула стена в бункере. Еще несколько попаданий и последствия могли быть самыми печальными. Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда, в ответ, начнет работать на подавление наша артиллерия. Другого не бывает. Еще можно начать работать по артиллерии противника, когда она перемещается на позиции. Но из Киева запретили это делать. Вот и все. Вот так это и работает. Война — это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Батарею артиллерии, которая сегодня обстреляла наши позиции, три раза могли уничтожить. Но не было разрешения", - волонтер Донік п’ятниця, 7 червень 2019, 15:21 https://donikroman.patrioty.org.ua/blog ... 82025.html Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения. Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных. Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек. На "Зените", под Донецком, подземная станция РЛС все в бетоне. Выдержала несколько прямых попаданий, но треснула стена в бункере. Еще несколько попаданий и последствия могли быть самыми печальными. Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда, в ответ, начнет работать на подавление наша артиллерия. Другого не бывает. Еще можно начать работать по артиллерии противника, когда она перемещается на позиции. Но из Киева запретили это делать. Вот и все. Вот так это и работает. Война — это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире.
Ничего личного:
"Коли твій онук буде не шампанським ноги мить, а в окопах, отоді тільки "нє стрєлять": Українці обурюються через заяви Кучми п’ятниця, 7 червень 2019, 9:38 https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 82028.html Голова української делегації на переговорах в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про «режим тиші» в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь».
Про це у своєму блозі пише юрист Юрій Кубрицький, передають Патріоти України. "Тут одна рижа мразь пропонує "нє стрєлять"...
Так от "дєдушка Льоня" - коли твій онук Сашенька Франчук, якому вже виповнилось 19 рочків, буде не в анексованому Криму шампанським ноги мить, а в окопах десь під Водяним чи на Світлодарській дузі - отоді тільки матимеш право розкидатись своїм маразмом щодо "нє стрєлять"..."
В оригинале с фотками.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения
Как старшему лейтенанту запаса, командиру огневого взвода гаубиц, это немного странно читать. 152 мм имеет дальность стрельбы 15-22 км. И располагается обычно не ближе 6-8 км от переднего края. Соответственно и противник, способный поразить эту артпозицию находится примерно на такой же дистанции от линии фронта. Т.е. минимальная дистанция поражения - 12-15 км. При таких дальностях разлет снарядов, изготовленных 35-40 лет назад (а именно такие использует артиллерия ВСУ)может достигать пары км. Знаю не понаслышке - на стрельбах, проводимых на учебных сборах, подполковник, бывший комдивизиона, с отличием окончивший академию, первым же выстрелом чуть не накрыл наше НП и 15 человек там находившихся, обстреливая позицию всего в 2,5 км от НП. Стали разбираться, оказалось, что виной снаряды, выпущенные 30 лет назад, хранившиеся в почти идеальных условиях артсклада Мулинского полигона. А тут, НАБЛЮДАЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ....В бинокль что-ли
"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - сказал глава государства.
Кроме того, Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил украинских военнослужащих за мужество и стойкость.
"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ, Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - добавил президент.
Если РФ не в состоянии контролировать свои оккупационные частя, то Украина просто вынуждена их "утихомиривать". "Обезьяна с гранатой опасна" - а тысячи выкидышей "русского мира" с вооружением эквивалентному вооружению целого государства и того. Чего стоит только МН -17 и десятки тысяч жертв граждан Украины.
Они опасны не только для Украины и украинцев, а для всего Мира.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения
Стали разбираться, оказалось, что виной снаряды, выпущенные 30 лет назад, хранившиеся в почти идеальных условиях артсклада Мулинского полигона. А тут, НАБЛЮДАЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ....В бинокль что-ли
В мене питання на логіку А яким чином величина розльоту снарядів повязана з способом визначення переміщень артзасобів?
Логічна відповідь-проста Щось зморозити треба було-але нічого розумного на думку нижнєгородцю не спало.
ПС А стріляючи на відстань в 15 км-накрити свій спостережний пункт в 2,5км і винуватити в цьому снаряди - може тільки професійний військовий педерації... бо всі беруть приклади з вождя з його Она утонула Я вже мовчу про Кузю, який наніс збитків педераційним космічним силам більше ніж турки
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А это можно назвать официальным-Публичным свидетельством, что за 5 лет свора у власти занималась только уничтожением экономического потенциала Украины способного восстановить Армию и её вооружение. Грабежом, выводом средств, ..... Пардон, но уже не из моих уст:
Активное наступление на Донбассе не станет спасением для украинской армии, наоборот, оно принесет серьезные потери.
Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.
«Это авантюра, учитывая то, какие силы есть у нас, а какие у них. Мы же не только ядерное оружие отдали, но и ракеты. У нас ракета с дальностью действия в 120 км – «Точка У» и та устарела. Там, где нет современного оружия, там теряются жизни солдат. Разве это наш путь? Готовы ли мы положить несколько десятков тысяч наших военных, чтобы сдержать эту агрессию? Думаю, что нет. Даже инициативы такой с нашей стороны быть не должно», – подчеркнул он.
По словам генерала, мир можно установить благодаря «Плану Правды» и «Плану Времени». «Надо объективно оценить ситуацию – в НАТО и ЕС по оптимистичным прогнозам нас не ждут еще где-то в течение 10-15 лет. Можно на время президентства Владимира Зеленского заключить договор с россиянами с участием американцев – больше никто на это не способен, хотя я с уважением отношусь к Ангеле Меркель и другим европейским лидерам. Давление, которое осуществляют союзники, недостаточное, чтобы изменилась позиция россиян», – уверен Романенко.
При этом он считает, что тот факт, что глава РФ Владимир Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах, очень показательный.
«Когда нужно перемирие – российский президент дает команду. Когда нет команды, или отдается противоположная – происходит то, что сейчас. А мы вынуждены этого не допускать – они уважают только силу. Если будем сидеть по норам, то они будут продвигаться вперед, а это означает потери среди наших военных», – отметил он.
Разворовано и уничтожено даже то, последнее что было на начало 14го года...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.