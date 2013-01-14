|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 чер, 2019 18:46
Волгарь написав:
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения
Как старшему лейтенанту запаса, командиру огневого взвода гаубиц, это немного странно читать. 152 мм имеет дальность стрельбы 15-22 км.
Сейчас ваша легенда о бизнесмене из Нижнего Новгорода опять потерпела крах.
Будёновка на голове и парашут сзади.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2609
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 224 раз.
- Подякували: 719 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|16193
|
|
|183
|87394
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|6342
|
|