Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Львовские шахтеры перекрыли трассы на Польшу и грозятся атаковать дом Гройсмана Александра Харченко 12:38, сегодня https://strana.ua/news/205627-lvovskie- ... olshu.html Львовские шахтеры, как и обещали, перекрыли трассы на Польшу в знак протеста против невыплаты зарплаты и упадка угольной отрасли. Все шахты Западной Украины остановились. Горнякам задолжали за три месяца, а после обвала на шахте "Лисова" две недели назад и гибели двух шахтеров к ним приезжал президент Зеленский, после чего созвал СНБО по шахтерскому вопросу.
Шахтеры говорят, что после визита Зе и заседания ничего не изменилось - денег им так и не выплатили.
10 июня с утра около двухсот человек перекрыли дороги, ведущие к международному пункту пропуска "Рава-Русская" на Львовщине. Люди ходят туда-сюда с шахтерскими флагами по пешеходному переходу и пропускают только общественный транспорт и машины, в которых находятся дети.
Среди автомобилистов шахтерская акция протеста вызвала гневную реакцию - мол, пусть блокируют чиновников и своей начальство, почему должны страдать простые люди, которые вынуждены стоять в пробке и искать объездные пути.
Шахтеры действительно грозятся поехать в Киев и пикетировать дома премьера Владимира Гройсмана и министр энергетики Игоря Насалика, который пообещал выделить 300 млн грн на выплату шахтерских зарплат.
"Во-первых, этих денег хватит только закрыть долги за март, а во-вторых, кроме денег есть и более глобальная проблема - уголь не отгружают из-за того, что министерство энергетики установило цену, за которую на рынке не готовы платить. мы готовы сами продавать уголь, без министерства, а оно на это не идет", - сказал "Стране" Андрей Хмиль, бастующий шахтер со "Степовой".
По его словам, многие молодые шахтеры выезжают на заработки в Польшу, а остальные терпят и перебиваются за счет села и родни.
"Все шахты ГП "Львовуголь," остановились. Нам отступать некуда! Будем бороться до последнего! Дайте деньги на зарплаты шахтерам и развитие шахт", - такие лозунги постят в соцсетях шахтеры.
Но мощный протест, как в 90-х, не получается, утверждают горняки в соцсетях.
"Профсоюзное движение разрознено, нет солидарности и координации действий между трудовыми коллективами. Олигархат свое дело сделал", - сетуют шахтеры в соцсетях. Но обещают пожаловаться на власть в европейский суд по правам человека.
Кто-то, "задрав юбки", смеётся - на Мальдивах, кто-то, надрывается нося чемоданы взяток друг-дружке. Кто-то, под непрерывным обстрелов Врага на земле Украины... - А в это самое время тычячи рабов - бесплатно добывают уголь, плавят метал, вырабатывают электроэнергию.... - "Рабы по принуждению" в собственной стране
Из личной информации - кинули им что-то какой-то % от минималки за март. - Большинство открыто задаются вопросом: - А на ту ли страну они работают, не щадя своей жизни?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:............... - Вся реальная промышленность сегодня находится в стадии принудительной ликвидации и вывода капитала. В том же состоянии и население.
Проблем с решением этих вопросов нет по определению. - Есть вопросы с уровнем криминала во Власти. - Решение данного вопроса то же не есть "проблемным" - проблема как раз в том что это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Насильно и системно уничтожается любой потенциал Украины.
Из Ваших постов всё равно не понятно, почему Вы писали: "Мне стыдно за Вас". Не согласен, что "это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Всё это делается нашими собственными "руками" (точнее, руками наших можновладцив, которые и стали можновладцями на основе разворовывания и уничтожения нашей промышленности). И всё это делается не насильно, а вполне добровольно - разворовывать и разрушать значительно легче, чем создавать. . Точно так же не совсем согласен с zРадио. Коррупция, безусловно, важный фактор, но не единственный. И ликвидации коррупции недостаточно для возрождения и развития промышленности. Хотя, мне кажется, что он понимает это и у него просто терминологическая неточность - коррупцию zРадио трактует слишком расширительно, включая в нее и не коррупционные законы, мешающие развитию и способствующие олигархии и монополии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.