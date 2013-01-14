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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4238423942404241
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:18

О углекопах, и состоянии дел рабов в Украине:
Львовские шахтеры перекрыли трассы на Польшу и грозятся атаковать дом Гройсмана
Александра Харченко 12:38, сегодня
https://strana.ua/news/205627-lvovskie- ... olshu.html
Львовские шахтеры, как и обещали, перекрыли трассы на Польшу в знак протеста против невыплаты зарплаты и упадка угольной отрасли. Все шахты Западной Украины остановились. Горнякам задолжали за три месяца, а после обвала на шахте "Лисова" две недели назад и гибели двух шахтеров к ним приезжал президент Зеленский, после чего созвал СНБО по шахтерскому вопросу.

Шахтеры говорят, что после визита Зе и заседания ничего не изменилось - денег им так и не выплатили.

10 июня с утра около двухсот человек перекрыли дороги, ведущие к международному пункту пропуска "Рава-Русская" на Львовщине. Люди ходят туда-сюда с шахтерскими флагами по пешеходному переходу и пропускают только общественный транспорт и машины, в которых находятся дети.

Среди автомобилистов шахтерская акция протеста вызвала гневную реакцию - мол, пусть блокируют чиновников и своей начальство, почему должны страдать простые люди, которые вынуждены стоять в пробке и искать объездные пути.

Шахтеры действительно грозятся поехать в Киев и пикетировать дома премьера Владимира Гройсмана и министр энергетики Игоря Насалика, который пообещал выделить 300 млн грн на выплату шахтерских зарплат.

"Во-первых, этих денег хватит только закрыть долги за март, а во-вторых, кроме денег есть и более глобальная проблема - уголь не отгружают из-за того, что министерство энергетики установило цену, за которую на рынке не готовы платить. мы готовы сами продавать уголь, без министерства, а оно на это не идет", - сказал "Стране" Андрей Хмиль, бастующий шахтер со "Степовой".

По его словам, многие молодые шахтеры выезжают на заработки в Польшу, а остальные терпят и перебиваются за счет села и родни.

"Все шахты ГП "Львовуголь," остановились. Нам отступать некуда! Будем бороться до последнего! Дайте деньги на зарплаты шахтерам и развитие шахт", - такие лозунги постят в соцсетях шахтеры.

Но мощный протест, как в 90-х, не получается, утверждают горняки в соцсетях.

"Профсоюзное движение разрознено, нет солидарности и координации действий между трудовыми коллективами. Олигархат свое дело сделал", - сетуют шахтеры в соцсетях. Но обещают пожаловаться на власть в европейский суд по правам человека.

Кто-то, "задрав юбки", смеётся - на Мальдивах,
кто-то, надрывается нося чемоданы взяток друг-дружке.
Кто-то, под непрерывным обстрелов Врага на земле Украины...
- А в это самое время тычячи рабов - бесплатно добывают уголь, плавят метал, вырабатывают электроэнергию....
- "Рабы по принуждению" в собственной стране

Из личной информации - кинули им что-то какой-то % от минималки за март.
- Большинство открыто задаются вопросом:
- А на ту ли страну они работают, не щадя своей жизни?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:36

:shock:
https://ukrainian.voanews.com/a/ukrayin ... 53334.html
- Именно для этого форсированными темпами уничтожены уникальные предприятия (базовые) на неоккупированной части?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:31

Кудрявый, Ваш стыд стёрли, но за что Вам стыдно, я всё же не понял?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:33

  Kudrjavuy написав:...............
- Вся реальная промышленность сегодня находится в стадии принудительной ликвидации и вывода капитала. В том же состоянии и население.

Проблем с решением этих вопросов нет по определению.
- Есть вопросы с уровнем криминала во Власти.
- Решение данного вопроса то же не есть "проблемным" - проблема как раз в том что это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Насильно и системно уничтожается любой потенциал Украины.

Из Ваших постов всё равно не понятно, почему Вы писали: "Мне стыдно за Вас". :)
Не согласен, что "это делается руками "ИЗ-ВНЕ".
Всё это делается нашими собственными "руками" (точнее, руками наших можновладцив, которые и стали можновладцями на основе разворовывания и уничтожения нашей промышленности). И всё это делается не насильно, а вполне добровольно - разворовывать и разрушать значительно легче, чем создавать.
.
Точно так же не совсем согласен с zРадио. Коррупция, безусловно, важный фактор, но не единственный. И ликвидации коррупции недостаточно для возрождения и развития промышленности. Хотя, мне кажется, что он понимает это и у него просто терминологическая неточность - коррупцию zРадио трактует слишком расширительно, включая в нее и не коррупционные законы, мешающие развитию и способствующие олигархии и монополии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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  #<1 ... 4238423942404241
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